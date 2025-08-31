สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จับมือ THACCA และ OFOS ยกระดับจัดเวิร์คช็อปเขียนบทแบบเจาะลึกเพื่อการพัฒนา “พลังแห่งตัวละคร” ถอดรหัสความสำเร็จจาก 4 นักเขียนมืออาชีพครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ และละครเวที

สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) ร่วมกับ สำนักงานสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย (THACCA) และ One Family One Soft Power (OFOS) โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ “พลังของตัวละคร” (The Power of Characters) การอบรมนักเขียนบทหลักสูตรขั้นสูงสำหรับมืออาชีพ เพื่อขยายศักยภาพของนักเขียนบทไทยผ่านการพัฒนาตัวละคร
ครั้งแรกกับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากนักเขียนบทระดับสุดยอดฝีมือของไทย จากอุตสาหกรรมบันเทิง 4 สาขา รวมเอาไว้ในโครงการเดียว ทั้งละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ภาพยนตร์ และละครเวที ได้แก่
•คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) นักเขียนบทละครโทรทัศน์ (ปลายจวัก, ทุ่งเสน่หา, บุษบาลุยไฟ)
•คุณอภิรักษ์ ชัยปัญหา นักเขียนบทซีรีส์ (ตะวันตกดิน, เกมรักทรยศ, The Rebound เกมนี้เพื่อนาย)
•คุณนนทรีย์ นิมิบุตร นักเขียนบทภาพยนตร์ (จันดารา (2544), โอเคเบตง, มนต์รักนักพากย์)
•คุณนิกร แซ่ตั้ง นักเขียนบทละครเวที (ทารกจกเปรต, พระเจ้าเซ็ง, ไร้พำนัก)
ซึ่งจะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์ตัวละครจากประสบการณ์ตรงที่จะช่วยให้นักเขียนบทพัฒนาตัวละครซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่องให้มีความแข็งแรงและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างมิติให้กับตัวละครจนสามารถเข้าไปจับใจคนดูให้เอาใจช่วยและติดตามเรื่องราวต่อไปจนจบ ซึ่งตัวละครที่ดีจะสามารถเข้าไปอยู่ในสื่อได้ในทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงข้อแตกต่าง ข้อจำกัด ข้อได้เปรียบและธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักเขียนบทและรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคต
การเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของพฤติกรรมการรับชมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคดิจิทัล คนทำงานเบื้องหลังซึ่งรวมถึงนักเขียนบทจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวตามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่มีทางเลือกอันหลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทักษะของนักเขียนบทให้มีความชำนาญพร้อมต่อการทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์ม ย่อมเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับบุคลากรของวงการบันเทิงไทยในการผลิตผลงานส่งออกซอฟท์พาวเวอร์สู่เวทีโลกเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
“พลังของตัวละคร” เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทักษะของสมาคมฯ ที่นอกจากจะช่วยทั้ง Upskill และ Reskill ให้กับสมาชิกนักเขียนบทของสมาคมฯ ยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงบันเทิง รวมทั้งนักเขียนนิยายที่มีความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักเขียนบทในอนาคตได้อีกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23-24 และ 30-31 สิงหาคม 2568 สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ไปไม่ต้องเสียใจ ทางสมาคมฯ จัดทำบทความให้ความรู้จากบทเรียนของวิทยากรในแต่ละสาขาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุกแฟนเพจสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ https://www.facebook.com/TVdramascriptwritersAssociationOfficialpage