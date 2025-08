สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) เชิญนักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ระดับโลกแชร์ประสบการณ์ผ่านเวทีสัมมนา “Beyond Borders: Brininging Thai Scripts to the Global Stage”

เดินหน้าขับเคลื่อนวงการละครและซีรีส์ไทยสู่ระดับสากล จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษเชิญนักเขียนบทผู้เขียนบทซีรีส์ Under the Queen's Umbrella และโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลี “Chang Shin Ae” ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลกจากซีรีส์ Flower of Evil ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยได้เก็บเกี่ยวความรู้และเปิดมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Writer's Room 3 Gen Workshop” ภายใต้การสนับสนุนของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, THACCA (สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์), OFOS (One Family One Soft Power) และ True CJ Creationกิจกรรมสัมมนา “Beyond Borders: Bringing Thai Scripts to the Global Stage” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิ ช่อง One31, MONOMAX, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, GMMTV, ช่อง 7HD, บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด และอุทยานการเรียนรู้ TK PARK เปิดโอกาสให้นักเขียนบทรุ่นใหม่ ผู้ผ่านการคัดเลือกจากการส่งพล็อตเข้าประกวดในโครงการ “Writer's Room 3 Gen Workshop” จำนวน 30 คน และนักเขียนบทมืออาชีพจากค่ายผู้ผลิตละครและซีรีส์ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง Surawongse Ballroom 1 โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางทางออนไลน์เป็นจำนวนมากคฑาหัสต์ บุษปะเกศ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Writer's Room 3 Gen Workshop ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาทางออกให้กับละครและซีรีส์ไทยในยุคเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์สื่อและส่งเสริมการพัฒนาคอนเทนต์ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยการรวมนักเขียนบทไทย 3 เจเนอเรชั่นเข้าด้วยกัน ทั้งนักเขียนบทรุ่นใหม่ที่มีความคิดสดใหม่ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี แต่ขาดประสบการณ์ นักเขียนรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการสร้างผลงานให้ประสบความสําเร็จ แต่ขาดเครือข่าย และนักเขียนบทรุ่นใหญ่ที่มีเครือข่าย แต่มักจะติดปัญหาในการสร้างพล็อตแปลกใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพเข้าสู่ตลาดโลก“โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักเขียนบทรุ่นใหม่ส่งพล็อตเข้ามานำเสนอถึง 279 เรื่อง ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 30 เรื่อง จากนักเขียนบท 30 คน มาร่วมฟังแนวคิดดี ๆ จากนักเขียนบทและโปรดิวเซอร์เกาหลีที่สามารถพาเรื่องราว Local ก้าวไปสู่ Global ได้ ในกิจกรรม Beyond Borders: Bringing Thai Scripts to the Global Stage ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้พล็อตเรื่องทั้ง 30 พล็อตจากนักเขียนบทรุ่นใหม่ทั้ง 30 คน จะถูกคัดเลือกและพัฒนาในขั้นตอนต่อไป เพื่อนําเสนอให้แพลตฟอร์ม สถานีโทรทัศน์ และสตูดิโอนำไปสร้างสรรค์เป็นละครและซีรีส์คุณภาพ โดยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการติดปีก ขับเคลื่อนให้คอนเทนต์ละครและซีรีส์ไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ” นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) กล่าวภายในงาน นักเขียนบท Park Ba Ra ผู้เขียนบทซีรีส์ “Under the Queen's Umbrella ใต้ร่มราชินี” ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ได้ถ่ายทอดเส้นทางอาชีพและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงกระบวนการเขียนบทซีรีส์ของเธอ โดยเผยว่า ผลงานของเธอให้ความสำคัญกับแก่นเรื่องที่มีความเป็นสากล และพยายามไม่นำเสนอประเด็นอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับประเทศ ชนชาติ วัฒนธรรม หรือศาสนา เช่น ในเรื่อง “Under the Queen’s Umbrella” ที่บอกเล่าถึงบทบาทความเป็นแม่ซึ่งมีความเป็นสากล และแม้จะมีฉากหลังเป็นยุคโบราณแต่สอดแทรกไปด้วยเรื่องราวที่ผู้คนในยุคนี้คุ้นเคยและรู้สึกร่วมได้ไม่ยาก อีกทั้งการสร้างตัวละครให้แตกต่างและเป็นที่จดจำก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เข้าถึงใจคนดูและประสบความสำเร็จด้าน โปรดิวเซอร์ Chang Shin Ae จาก Studio Dragon ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์มากมาย ทั้ง Love in the Moonlight, Flower of Evil, Wedding Impossible และ Our Unwritten Seoul ได้เผยถึงบทบาทและกระบวนการทำงานในระดับสากลว่า การที่ซีรีส์แต่ละเรื่องจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีเนื้อเรื่องที่สนุก แปลกใหม่ และนำไปสู่บทสรุปที่น่าจดจำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักเขียนบทต้องสร้างสรรค์ออกมาให้ทีมงานโปรดักชั่นเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ น่าสนใจและอยากนำไปสร้างเป็นละครหรือซีรีส์ ถ้าทุกคนในทีมเห็นพ้องตรงกันว่าบทที่นำเสนอมีความสนุกและน่าสนใจ ก็นับว่าประสบความเสร็จในก้าวแรกแล้ว ในฐานะโปรดิวเซอร์เธอมองว่าหากบทที่เสนอมาทำให้โปรดิวเซอร์รู้สึกอยากทำ และมองเห็นว่าจะเป็นเรื่องราวที่คนดูรัก ย่อมมีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ซีรีส์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาบทละครและซีรีส์ในปัจจุบันต้องมีความแปลกใหม่และสอดคล้องกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังถ่ายทอดมุมมองต่ออุตสาหกรรมละครและซีรีส์ในภาพกว้าง รวมถึงให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยของนักเขียนบทไทยที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้นักเขียนบทรุ่นใหม่นำไปต่อยอดพัฒนาไปสู่ระดับโลกต่อไปทั้งนี้กิจกรรม “Beyond Borders: Bringing Thai Scripts to the Global Stage” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักเขียนบทรุ่นใหม่และนักเขียนบทมืออาชีพของไทย โดยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) เชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาคอนเทนต์ไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นในอนาคต