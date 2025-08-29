“elijah woods” โชว์เสียงร้องฮีลใจ เซอร์วิสทั่วถึงในคอนเสิร์ต “elijah woods: Give Me The Sunlight! Tour in Bangkok”

ผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์ แต่เชื่อว่าแฟนๆ ของหนุ่มแคนาเดี้ยนเสียงดี “elijah woods” ยังคงฟินไม่หาย กับคอนเสิร์ต “elijah woods: Give Me The Sunlight! Tour” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา งานนี้แฟนๆ ชาวไทยได้กลับมาเติมเอนเนอร์จี้ดีๆ ร่วมกับหนุ่ม elijah รวมเกือบพันชีวิต เปลี่ยนอากาศสุดเย็นฉ่ำของสามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ให้อบอุ่น ฮีลใจ จนไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียว
งานนี้ไม่ว่าเพลงโปรดของแฟนๆ จะเป็นเพลงไหน หนุ่ม elijah ก็แทบจะขนมาร้องให้ฟังกันเกือบทุกเพลง ไม่ว่าจะ Elijah Wood, Sunlight!, We Should Stick Together, Say Hello, ilu, everything everywhere always, wildfire, Skin & Bones, last girl, where we're going, January Eyes, past life, lights, Slicked Back Hair, take care ทำเอาบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขตามสไตล์คอนเสิร์ตของศิลปินหนุ่มคลั่งรัก และแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกของแฟนๆ ชาวไทยที่ได้ฟังเพลงใหม่ที่ปล่อยในปีนี้อย่าง Could You Love Me?และ Ghost On The Radio แบบสดๆ นอกจากนี้หนุ่ม elijah ยังอวดเสียงเพราะในเพลงคัฟเวอร์ของศิลปินรุ่นพี่อย่าง Die With a Smile (by Brono Mars ft. Lady Gaga), Blank Space (by Taylor Swift) และ Yellow (by Coldplay) และในช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตหนุ่ม elijah woods ยังสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ชาวไทยด้วยการชวนแฟนคลับหนูน้อยวัย 10 ปี ขึ้นมาโชว์เล่นกีต้าร์ในเพลงฮิต 24/7, 365 เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆ ในฮอลล์กันอย่างทั่วถึง
ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ หนุ่ม elijah ก็ได้ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ ‘Ghost On The Radio’ ซิงเกิ้ลแรกจากเดบิวต์อัลบั้ม ‘Can We Talk?’ โดยแฟนๆ ไม่ต้องรอกันนาน เพราะหลังจากจบทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียในเดือนสิงหาคมแล้ว elijah woods จะปล่อยอัลบั้มเต็มให้ได้ฟังทุกแทร็กกันในวันที่ 14ตุลาคมนี้ รอติดตามกันได้เลย