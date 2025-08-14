ยุโรปเจออากาศร้อนจัดเกิด “ฮีทเวฟ” ทั่วทางใต้ “สเปน” แทบสุกปรอทพุ่ง 45C. ดับ 2 ส่วนดับเพลิงเอเธนส์กว่า 4,850 ฉีดน้ำดับไฟป่าลามทั่วกรีซ

เอเจนซีส์ - ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดลามไปทั่วหลังคลื่นความร้อนแผ่ไปทั่ว ที่สเปนวันอังคาร(12 ส.ค)มีอุณหภูมิสูง 45 องศาเซลเซียส เสียชีวิต 2 ราย ส่วนในกรีซไฟป่า 20 ลูกลามไปทั่วประเทศ เอเธนส์ส่งกองทัพดับเพลิงไม่ต่ำกว่า 4,850 คนเข้าฉีดน้ำเพื่อดับไฟป่า
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(13 ส.ค)ว่า คลื่นความร้อนแพร่กระจายไปทั่วยุโรปใต้ส่งผลทำให้เกิดไฟป่าตั้งแต่โปรตุเกสไปจนถึงคาบสมุทรบอลข่าน
ที่เมืองใหญ่ในทางตะวันตกของกรีซโดนคุกคามตากไฟป่าที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจากที่ความร้อนจัดและลมแรงผลักดันไฟป่าให้ยิ่งลามไปทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ทางใต้ของยุโรป
พื้นที่เกือบ 10,000 เฮคเตอร์โดนเผาโดยรอบของภูมิภาค Achaia ในระยะเวลา 2 วัน
หมู่บ้านว่างเปล่า บ้านเรือนและธุรกิจถูกเผาทำลายและยานยนต์นับร้อยถูกเผาพินาศรวมไปถึงรถไม่ต่ำกว่า 500 คันที่พักสินค้าศุลกากร
และในวันพุธ(13) ถนนสายต่างๆในเมืองปาตราส(Patras)ว่างเปล่า อุณหภูมิพุ่งสูง 38 องศาเซลเซียส เมืองแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกรีซมีประชากรทั้งหมดราว 200,000 คน
บีบีซีรายงานว่า แค่เฉพาะ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่ามี ไฟป่าไม่ต่ำกว่า 152 ลูกเกิดขึ้นใหม่ทั่วกรีซ และมีหลายพันคนถูกสั่งอพยพ เอเธนส์ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4,850 คนเพื่อดับไฟป่าเหล่านี้
มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3 คนเสียชีวิตในสเปน แอลเบเนีย และตุรกี และมีอีกหลายสิบคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการสูดควันพิษและโดนไฟลวก
ที่สเปนวันอังคาร(12 ส.ค)มีอุณหภูมิสูง 45 องศาเซลเซียส เสียชีวิต 2 รายในวันพุธ(13) พลเรือน 1 รายและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสเปนอีก 1 ราย โดยคลื่นความร้อนในสเปนคาดจะยังคงอยู่ไปจนถึงวันจันทร์หน้า(18) ส่งผลทำให้เป็นสภาพอากาศร้อนจัดติดต่อกันยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสเปนทีเดียว
ขณะที่โปรตุเกสเพื่อนบ้านได้มีการส่งนักดับเพลิง 1,800 คนส่งไปดับไฟป่าขนาดใหญ่ 5 ลูกรวมที่เกิดในเมือง Trancoso ทางตะวันออก โดยไฟป่าลูกนี้กลับมาปะทุอีกครั้งจากฟ้าแลบ
ส่วนที่แอลเบเนีย รัฐมนตรีกลาโหมเรียกว่าเป็น “สัปดาห์สำคัญ” หลังเกิดไฟป่า 24 ลูกกำลังลุกไหม้
และในอิตาลีประสบความสำเร็จสามารถทำให้ไฟป่าที่ไหม้นาน 5 วันบนเขาวิซูเวียส (Mount Vesuvius)สงบลงแต่สภาพอากาศร้อนจัดยังคงถูกเตือนใน 16 เมืองทั่วประเทศ
ฟลอเรนซ์เห็นอุณหภูมิแตะ 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงมากจนกระทั่งสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ต้องสั่งให้ย้ายพิธีแมสประจำสัปดาห์จากแต่เดิมกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ให้ไปอยู่ในที่ร่มแทน
ส่วนอังกฤษกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรอบที่ 4 ของฤดูร้อน มีการพยากรณ์อากาศคาดจะสูงถึง 34 องศาเซลเซียส