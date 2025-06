นักวิทย์ฯ คาดการณ์ภายในปี 2030 โลกอาจร้อนขึ้น 2 องศา และอาจร้อนทำลายสถิติเกิน 1.5 องศา ใน 5 ปีข้างหน้า

- wmo.int

แม้ในปัจจุบันจะมีการหาวิธีการต่างๆ ในการลดการปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม หรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน แต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ภาวะโกลร้อนที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่จะยังไม่ดีขึ้นได้มีรายงานฉบับใหม่ที่ได้เผยว่าที่อย่างน้อย 1 ใน 5 ปีข้างหน้า จะมีอุณหภูมิเกินปี 2024 ซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ที่อย่างน้อย 1 ใน 5 ปีข้างหน้าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1850 - 1900 มากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 5 ปีสำหรับปี 2025 - 2029 จะสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยาว (โดยเฉลี่ยในช่วงหลายทศวรรษ) ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส-คาดว่าอุณหภูมิในอาร์กติกจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก รูปแบบการตกตะกอนมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาคข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า โลกมีโอกาสร้อนทำลายสถิติเกิน 1.5 องศา ใน 5 ปีต่อจากนี้ และอาจร้อนเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2030 หากยังไม่มีการแก้ไขปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดวิกฤตโลกร้อน ซึ่ง(Ko Barrett)กล่าวว่า .....ข้อมูลด้านสภาพอากาศของ WMO ที่ได้เผยแพร่นั้นมาจากการวิเคราะห์การคาดการณ์สภาพอากาศที่มากกว่า 200 ครั้ง โดยใช้การจำลองในคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับโลก 10 แห่ง ซึ่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดได้คาดการณ์เหมือนกันว่า อุณหภูมิโลกกำลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับการขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนขึ้นแม้การคาดการณ์ในครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกที่อุณภูมิประจำปีของโลกจะพุ่งสูงเกินเป้าหมายข้อตกลงปารีส ที่ 1.5องศาเซลเซียส ไปยัง 2 องศาเซลเซียส แต่ก็มีโอกาส 1% เท่านั้น เนื่องจากต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหลายๆ อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่การปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถลดลงได้ และการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเกิดความกังวลกับผลของการคาดการณ์นี้ เพราะการที่โกลร้อนขึ้นจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัตินานาตามมาอย่างแน่นอน