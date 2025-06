HTC รีเทิร์น! จัดหนักใน HTC Back in your hand “ดร.ฐาคณิษฐ์” และอินฟลูฯรวมตัวคึกคักเพราะรัก Smartphone ในตำนานที่คิดถึง

ซึ่งการกลับมาของ HTC แบรนด์โทรศัพท์ระดับตำนานในครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายจากตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยไปนานกว่า 8 ปี ยังขอกลับมาเป็นที่หนึ่งพร้อมเปิดตัวสุดปังแห่งปีไปเลยกับงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนำทีมโดย “ดร.ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ” Distributor HTC ตัวจริงเสียงจริง พร้อมด้วยเซเลบสายเอนเตอร์เทนตัวท็อปของวงการ อาทิ บี้ เดอะสกา, หญิงแย้ ดร.นนทพร, พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที, ดูโอเมย์ (เจ้าของเพลงฮิต TikTok เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง) และจีโน่ เดอะสแน็ค เป็นต้นโดย HTC BACK IN YOUR HAND เนรมิตร้านเดอะลานสกา รังสิต ให้กลายเป็นจุดกำเนิดตำนานครั้งใหม่แต่เก๋าสุดๆ ของวงการสมาร์ทโฟน ด้วยงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบรนด์ HTC ภายใต้ชื่องาน “HTC BACK IN YOUR HAND” ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ได้กลับมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดถึง 5 รุ่น ได้แก่ HTC Wildfire E5, HTC Wildfire E4 Plus, HTC Wildfire E5 Plus, HTC Wildfire E7 Plus และ HTC AT01 (Tablet) ที่รับประกันถึง 2 ปีเลยทีเดียว โดยการนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย บริษัท พี.ที.อี (2021) อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ที่จัดเต็มด้วยโชว์ฟีเจอร์ HTC Smartphone ใหม่สุดล้ำ และฟังประสบการณ์สุดมันส์จาก “บี้ เดอะสกา” กับการใช้งาน HTC รุ่นใหม่ล่าสุด และไฮไลท์บนเวทีช่วง Special Talk กับ ดร.แกะ ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ Distributor HTC กับพี่หลาม ถึงมุมมองเทคโนโลยีเจ๋งๆ และพร้อมตอบทุกคำถามที่ใครสงสัยและอยากรู้พร้อมชวนร่วมมาเป็นครอบครัวและพาร์ทเนอร์แอฟฟิลิเอตกับ HTC ด้วยกัน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ แชร์ประสบการณ์ พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคูลก่อนใคร สมัครได้ที่หน้างานเลยได้อีกด้วยHTC ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างความทรงจำสุดปังในงานเปิดตัว “BACK IN YOUR HAND” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศการกลับมาของแบรนด์ HTC อย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้งกับ HTC สมาร์ทโฟนในตำนานที่ทุกคนคิดถึง