หนุ่มเสียงดี ดีกรีมัลติแพลตินัม “elijah woods” ปล่อยเพลงใหม่ “Ghost On The Radio” เตรียมปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก “Can We Talk?” ตุลาคมนี้

”Ghost On The Radio“ มาในจังหวะดนตรีอัปบีท แต่ยังคงความนุ่มนวลซึ่งเป็นเอกลักษณ์และลายเซ็นของ elijahเอาไว้ได้อย่างดี และไม่ใช่แค่ดนตรีที่ฟังแล้วติดหู แต่ยังมาพร้อมกับเนื้อร้องที่ตรงกับความรู้สึกของใครหลายๆคน โดยเพลงนี้จะเล่าเรื่องราวของความรักครั้งเก่าที่ยังตามหลอกหลอน เหมือนกับเพลงเก่าที่เมื่อบังเอิญได้ฟังผ่านทางวิทยุก็จะตีวนก้อนความทรงจำในอดีตกลับมา“Ghost On The Radio เป็นเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนคุณ... ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เสียงนั้นจะตามติดคุณไป คล้ายๆ กับเพลงบนวิทยุที่คุณไม่ได้ขอแต่ปิดมันไม่ได้” – elijah woodsCan We Talk? อัลบั้มแรกหลังจากปล่อย 5 อีพีอัลบั้มที่มีเพลงฮิตบนชาร์ตเพลงโกลบอลมากมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปักหมุดความสำเร็จของ elijah ในฐานะศิลปินอิสระมาแรงแห่งยุคที่มียอดฟังเพลงมากกว่า 1 พันล้านสตรีม มีฐานแฟนเกิน 5 ล้านคนจากทั่วโลก รวมถึงมีทัวร์คอนเสิร์ตที่สร้างสถิติโซลเอาท์ในหลายประเทศ โดยอัลบั้มนี้ได้รวบรวมเนื้อเพลงที่สื่อสารทั้งความเปราะบางหลากหลายและลึกล้ำทางอารมณ์ แต่ยังคงนำเสนอผ่านซาวด์ที่มีความป็อปสูง ซึ่งเป็นจุดเด่นของเพลง elijahwoods ที่แฟนๆ ต่างหลงรักนอกจากซิงเกิ้ลใหม่และอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยปลายปีนี้ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดอย่าง 'Give Me The Sunlight!'Tour ที่กำลังเดินทางไปหาแฟนๆ ใน 12 เมืองทั่วโลก โดยคว้าสถิติโซลเอาท์ที่ฮ่องกง ได้ขึ้นเวทีเฟสติวัลอย่าง Summer Sonic ในโตเกียวและโอซาก้า และเตรียมโซโล่โชว์ไปเจอกับแฟนๆ จาการ์ตา สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ โดยสำหรับคอนเสิร์ต elijah woods: 'Give Me The Sunlight!' Tour in Bangkok จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ เปิดจำหน่ายบัตรที่ thaiticketmajor.com ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือบริเวณหน้างาน พิเศษ! สำหรับสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโรรับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ต elijah woods ได้ในราคา 990 บาท* ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ livenationtero.co.th/concertweek