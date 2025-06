โชว์พลัง LGBTQIAN+!! “นฤมิตไพรด์” ฉลอง Pride Month ปูธงอัตลักษณ์กว่า 200 เมตร ในงาน “Bangkok Pride Festival 2025”

ปีนี้ บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด จับมือกรุงเทพมหานคร,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ 7-Eleven, OMODA & JAECOO, DUREX ฉลองเดือนไพรด์กันฉ่ำๆ จอยๆ กับงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ภายใต้ธีม "Born This Way" : การเดินทางจากชัยชนะของกฎหมายสมรสเท่าเทียม สู่จุดมุ่งหมายถัดไปคือการรับรองอัตลักษณ์อย่างเต็มรูปแบบ! เนรมิตถนนพระราม 1 ทั้งเส้นเป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม ความหลากหลาย เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยปิดถนนเดินพาเหรดอย่างสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 7 ขบวนหลัก 7 สี 7 คอนเซ็ปต์ และขบวนย่อยอีกกว่า 100 ขบวนยิ่งใหญ่ ที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาร่วมแสดงพลัง LGBTQIAN+ สร้างสีสันให้เบ่งบานในงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ปีที่ 4 พร้อมธงสีรุ้งขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ“ธงอัตลักษณ์” ความยาวกว่า 200 เมตร ที่ปูทอดยาวตลอดแนวถนนพระราม 1 จากสนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึงแยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งประวัติศาสตร์ของโลก ที่ธงหลากหลายทางเพศจะรวมพลังปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะของมหานครแห่งนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ และปล่อยขบวนที่ประตูใหญ่ เดินบนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่แยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมถึง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน และร่วมเดินขบวนพาเหรดไปพร้อมๆ กับชาว LGBTQIAN+ ที่ปีนี้คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 300,000 คน และศิลปิน ดารามากมาย อาทิ เก่ง ธชย , ซิน ซิงกูล่าร์ ,JustmineNika คู่ดูโอ้จากค่าย XOXO, Miss Grand Thailand รวมถึง Influencer กัน จอมพลัง และกลุ่ม DRAG ICON ,DRAG QUEEN ตัวแม่ตัวมัมอย่าง Lady Gaga Thailand ,Beyonce Thailand ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นและปีนี้ นายกรัฐมนตรี “แพรทองธาร ชินวัตร” ยังให้เกียรติมอบ “ธงไพรด์ประจำจังหวัด” สัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับ Pride City Network ตัวแทนเครือข่ายผู้จัดงานไพรด์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อปักหมุดไพรด์ทั่วประเทศ รวม 5 ภูมิภาค 28 จังหวัด อาทิ ภาคเหนือ “เชียงใหม่ ไพรด์”จ.เชียงใหม่,”แม่สอด ไพรด์” และ “ระแหง ไพรด์” จ.ตาก,”เชียงราย ไพรด์” จ.เชียงราย,”ลำปาง ไพรด์” จ.ลำปาง ,ภาคกลาง “พิษณุโลก ไพรด์” จ.พิษณุโลก ,ภาคใต้ “นคร ไพรด์” จ.นครศรีธรรมราช, “Phuket Pride” จ.ภูเก็ต ,ภาคตะวันออก “Pattaya Community Pride”จ.ชลบุรี, “จันทบุรี ไพรด์” จ.จันทบุรี ,ภาคอีสาน “Isaan Pride Festival 2024” จ.ขอนแก่น,”มหาสารคาม ไพรด์ 2024” จ.มหาสารคาม, “มุกดาหาร ไพรด์ 2024” จ.มุกดาหาร ,”ซะเร็น ไพรด์”(Surin Pride) จ.สุรินทร์ ,”โคราช ไพรด์” จ.นครราชสีมา ไปจัดไพรด์ เฟสติวัล ให้กระหึ่ม! ด้วยวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” กล่าวถึงการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Born This Way" : การเดินทางจากชัยชนะของกฎหมายสมรสเท่าเทียม สู่จุดมุ่งหมายถัดไปคือการรับรองอัตลักษณ์อย่างเต็มรูปแบบ! ในครั้งนี้ว่า “ในฐานะนักจัดกิจกรรมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเท่าเทียม ความหลากหลาย เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลอง เพื่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อความรัก รวมทั้งพลังให้กันและกัน พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นว่าชาว LGBTQIAN+ ซึ่งประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ด้วยความสามารถ ศักยภาพที่มีในการทำงานไม่เพียง LGBTQIAN+ คนไทยที่มารวมตัวเฉลิมฉลองด้วยกัน ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีคนเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดไม่น้อยกว่า 300,000 คนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี จากปีแรก 2022 ที่มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด 20,000 คน ปี 2023 มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน ปี 2024 มีผู้เข้าร่วมขบวนพุ่งแตะกว่า 250,000 คน นี่คือพลังของชาว LGBTQIAN+ พลังของชุมชน การสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ที่ไทยจะบรรลุเป้าหมาย เป็นหมุดหมายของ “ชาวสีรุ้ง” จากทั่วทุกมุมโลก “กรุงเทพฯ” เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลก และเป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก เป็น Pride Destination และเป็นเจ้าภาพ WorldPride จัดงาน Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี”เวลาของความสนุกเริ่มขึ้นเวลา 14.00 น. เมื่อเสียงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตที่มาร่วมบรรเลงดนตรีดังกึกก้อง ทุกขบวนพร้อมสร้างความหฤหรรษ์บันเทิงกันอย่างสุดเหวี่ยง ทำถึง ทำจึ้ง! ทุกขบวน ตั้งแต่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านหน้าMBK สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บนถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่แยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเวทีสำหรับดีเจ มาร่วมสร้างสีสันและความมันให้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยความสวยงามของธงสีรุ้งขนาดใหญ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และ “ธงอัตลักษณ์” ความยาวกว่า 200 เมตร ที่พร้อมโบกสะบัด และปูทอดยาวมาตั้งแต่เริ่มต้นขบวนตลอดแนวถนนพระราม 1 พร้อมให้เหล่า LGBTQIAN+ ที่เนรมิตลุคสุดปัง แปลงโฉมมาพร้อมตั้งแต่หัวจรดเท้า ได้มาร่วมเดินสับๆ เคียงข้างธงสีรุ้งและธงอัตลักษณ์ ที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ครั้งประวัติศาสตร์ของโลก ที่ธงหลากหลายทางเพศจะรวมพลังปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะของมหานครแห่งนี้ไปด้วยกันตลอดเส้นทางอย่างภาคภูมิใจแต่ไฮไลต์สุดปัง! อยู่ที่กลางสี่แยกปทุมวัน กับโชว์ Born This Way กระหึ่ม! กลางสี่แยก ที่เหล่าศิลปินแดร็กควีน ของ DRAG BANGKOK ตัวแม่ตัวมัมทีม Lady Gaga Thailand กว่า 100 ชีวิต ขนกันมาสร้างเซอร์ไพรส์พิเศษ วาดลวดลาย โชว์ลีลากันสุดสวิงแบบไม่ยั้ง และไม่ทิ้งลายตัวแม่ตัวมัม ทั้งร้อง เต้น ม่วยจอยเต็มพื้นที่แยกปทุมวัน เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น! จากตัวลูก LGBTQIAN+ นอกจากนี้เมื่อขบวนเดินผ่านวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้หยุดรำลึกถึงเพื่อนชาว LGBTQIAN+ ที่จากไป เพื่อให้ตระหนักถึงการต่อสู้ในด้านความเท่าเทียม และหวังให้ปัญหานี้ได้ยุติลงเสียทีสำหรับขบวนพาเหรดจัดเต็มชนิดที่ทุกคนต่างเนรมิตและครีเอทกันมาแบบอลังการ เพื่อการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ โดยมี 6 ทูตนฤมิต ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือตัวแทนพลังแห่งความหลากหลายของงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) เพื่อสื่อสาร และเป็นกระบอกเสียงของชาวสีรุ้งออกสตาร์ทความปัง! ตั้งแต่ขบวนนำ “Born Again” การถือกำเนิดใหม่อีกครั้งอย่างสง่างามของตัวตนที่เคยถูกซ่อนไว้ให้ได้เปล่งประกายในที่สาธารณะอย่างภาคภูมิใจ โดย Bangkok Pride Team ณ เวลา 14.45 น.ที่มาพร้อมกับความจึ้งอย่างที่สุดทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ของ Bangkok Pride Team และกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ เป๊ะปัง! แปลงโฉมกันมาแบบจัดเต็ม เพื่อมาเฉลิมฉลองวันนี้ เรียกว่าจึ้ง! ทั้งคน ทั้งรูปแบบขบวน ที่เปิดด้วย Born Again สื่อถึง การเกิดขึ้นอีกครั้ง และสิ่งที่เราอยากผลักดันที่สุด คือ รัฐธรรมนูญสีรุ้งตามด้วยขบวนที่ 1 “Born to be Loved” สีประจำขบวน คือ สีแดง ซึ่งเป็นสีสากล ที่แสดงถึงพลังของความรักที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป และเฉลิมฉลองสิทธิสมรสเท่าเทียม นำโดยขบวน Miss Grand Thailand และเหล่าคู่รักสมรสเท่าเทียม ที่ควงคู่กันมาเดินหวานฉ่ำในขบวนพาเหรดขบวนที่ 2 “Born to be Together” สีประจำขบวน คือ สีชมพู สีจากธงอัตลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขบวนที่ 3 “Born to be Me” สีประจำขบวน คือ สีม่วง จุดเริ่มต้นอยู่ที่ลิโด้ คอนเน็คท์ ขบวนแห่งการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์อย่างเสรี ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง และกล้าหาญในการแสดงออก ทั้งทางความคิด รสนิยม และจิตวิญญาณ โดยมีสีม่วง เป็นสัญลักษณ์หลักของขบวน สีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เพื่อกำหนดกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่ถูกมองว่า “แตกต่าง” จากบรรทัดฐาน แต่ในวันนี้กลับกลายเป็นสีแห่งเสรีภาพ ความรัก และพลังใจ ที่พร้อมเปล่งประกายบนท้องถนน ขบวนนี้จะเคลื่อนขนานไปกับขบวนที่ 2 อย่างพอดิบพอดีบนถนนพระราม 1 สื่อถึงการเดินร่วมกันอย่างหลากหลายแต่เท่าเทียม นำขบวนโดยมูลนิธิเอ็มพลัส และเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมด้วยกลุ่มที่ยืนยันอัตลักษณ์เฉพาะทางของตน ได้แก่ กลุ่ม Fetish, BDSM, และผู้ที่เชื่อในสิทธิในการ “กำหนดเพศของตนเอง” ทุกย่างก้าวในขบวนนี้ คือ การยืนยันว่า เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรัก เป็น และแสดงออกในแบบที่เราเลือกเพราะเรา Born to be Me และเราจะไม่ขอโทษในความเป็นตัวเองขบวนที่ 4 “Born to be Part of One” สีประจำขบวน คือ สีเขียว เป็นขบวนแห่งการเชื่อมโยง การยืนยันว่าเราแต่ละคนคือตัวตนเฉพาะ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผืนโลกและสังคมเดียวกัน สีเขียวในขบวนนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ แต่ยังเป็นสีสากลของ การรักตัวเอง การเคารพผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขบวนสีเขียวคือการเดินร่วมกันของทุกชีวิตที่เชื่อว่า “โลกนี้มีพื้นที่ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม” นำขบวนโดย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเหล่าคนที่รักโลก รักสังคม และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม และการยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยทุกฝีก้าวคือการยืนยันว่า “ความรัก” ไม่ใช่เพียงเรื่องของคนสองคน แต่คือพลังของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อโลกที่ดีกว่า เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อเป็นใครคนหนึ่ง แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดขบวนที่ 5 “Born to Create & Inspire” สีประจำขบวน คือ สีเหลือง เป็นขบวนแห่งแสงสว่างของจินตนาการ การสร้างสรรค์ และพลังของแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบ โดยมี สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความสดใส ความหวัง และพลังแห่งศิลปะ ที่เปล่งประกายจากชุมชน LGBTQIAN+ สู่สายตาทั่วโลก ขบวนนี้เฉลิมฉลองพลังของศิลปิน นักออกแบบ นักแสดง นักแต่งเพลง นักเต้น และผู้สร้างสรรค์ในทุกแขนง ที่ใช้งานศิลป์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม ยืนยันตัวตน และปลุกพลังให้กับผู้คน ศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่คือเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลง นำขบวนโดยเหล่าศิลปินจากเครือข่าย TACCA (Thai Association of Creative and Cultural Artists) และศิลปินจากทุกค่ายเพลง ทุกแนวเสียง ทุกแรงบันดาลใจ ที่พร้อมจะปลุกชีวิตให้กับถนนสายพาเหรดแห่งนี้ ขบวนนี้คือตัวแทนของความกล้าในการเล่าเรื่องของตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้กล้าก้าวตาม เพราะทุกจังหวะของเสียง ทุกการขีดเขียน และทุกการเคลื่อนไหว คือพลังที่เปลี่ยนโลกได้ เพราะเรา Born to Create และการสร้างสรรค์ของเราจะไม่มีวันเงียบเสียงขบวนที่ 6 “Born to Heal Generations” สีประจำขบวน คือ สีฟ้า เป็นขบวนแห่งการเยียวยา ทั้งในระดับร่างกาย จิตใจ และรุ่นสู่รุ่น สีฟ้าในขบวนนี้เปล่งประกายความสงบ ความหวัง และการรักษา สื่อถึงสิทธิในการเข้าถึง บริการสุขภาพและการศึกษา ที่เคารพความหลากหลายทางเพศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ขบวนนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคสังคม ที่จะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โรงเรียนที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศ และชุมชนที่พร้อมรับฟัง เรียนรู้ และร่วมดูแลกันอย่างไม่แบ่งแยก นำขบวนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับแคมเปญ “Amazing Love Wins Festival” ที่ร่วมเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบผ่านมิติสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิ ขบวนนี้คือเสียงเรียกร้องให้ระบบสุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยวของไทย เป็นพื้นที่แห่งการยอมรับ เยียวยา และร่วมสร้างอนาคตที่ไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพียงลำพัง เพราะเราทุกคนเกิดมาเพื่อเยียวยา ไม่ใช่แค่รักษา แต่คือการสร้างโลกใหม่ที่เข้าใจและโอบรับกันอย่างแท้จริงสิ้นสุดขบวน แต่ความสนุกสนานม่วนจอยยังไม่จบ รันต่อที่กิจกรรมบนเวทีเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศหรือ Bangkok Pride Stage บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เต็มอิ่มด้วยสีสันมหกรรมความบันเทิงผ่านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมโชว์อลังการแบบเต็มวงของวงดนตรีหมอลำ”หมอลำไอดอล” ที่ขนกันมาสร้างความสุขแบบจอยๆ ม่วนๆ และโชว์สุดตระการตาจาก Tiffany's Show Pattaya พร้อมด้วยศิลปินชื่อดังขวัญใจ LGBTQIAN+ มากมาย ,การแสดงประวัติศาสตร์ Sex Worker ,การกล่าวถ้อยแถลงจากชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ทำให้ทึ่ง และภูมิใจในความยืนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์จากเหล่า LGBTQIAN+ และการกล่าวสนับสนุนงานไพรด์ทุกจังหวัด โดยคุณแพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น.จะว่าไปนอกจาก 7 ขบวนหลัก 7 สี 7 คอนเซปต์แล้ว งานนี้ยังมีขบวนย่อยอีกกว่า 100 ขบวน ที่มาร่วมแสดงพลัง LGBTQIAN+ ในงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) ปีที่ 4 นี้ด้วย การันตีว่าภายใต้ธีม "Born This Way" ที่ทุกคนต้องการประกาศว่า เพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศ ไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยใคร และความหลากหลาย คือ ความงดงามโดยธรรมชาติ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของตน....สนุกม่วนจอยไม่แพ้ปี 2024 แน่นอนด้านกล่าวว่า “Pride Parade เป็นกิจกรรมการเรียกร้องที่สร้างสรรค์ที่สุดแล้ว ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของ LGBTQIAN+ ซึ่ง Drag เองก็อยู่คู่กับการเดินขบวนเรียกร้องมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับทาง Bangkok Pride Parade ที่เกิดขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่ DRAG BANGKOK Pride Parade เองก็เติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับ Bangkok Pride เรารวมตัวกันมากขึ้น มีพันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้น สนุกสนานมากขึ้น และก็ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งธีม “Born This Way” ของ “Bangkok Pride Festival 2025” ปีนี้ เป็นอะไรที่สะท้อนความเป็นแดร็กได้มากๆ เพราะ Drag คือ การเฉลิมฉลองในตัวตนและอัตลักษณ์ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดรูปแบบ ปีนี้จะได้เห็นแดร็กและเพื่อน ๆ ในขบวนของเรากว่า 500 ชีวิต นำทีมโดย ผู้ชนะจาก Thailand’s Drag Star 2025 พร้อมผู้เข้าประกวด Finalists และเซอร์ไพรส์พิเศษจากทีม Lady Gaga Thailand ที่ขนโชว์จึ้งๆ มาให้ดูกัน ต่อด้วย Beyonce Thailand พร้อมทีม Forfun ที่ขนทีมชุด Latex กันมาเต็มแบบไม่กลัวร้อน พร้อมทีมเพจน้องง ที่มาสร้างสีสันความสรวลกันทุกๆ ปี ในขบวน DRAG BANGKOK Pride Parade และขาดไม่ได้กับเหล่าผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Drag Race Thailand และ Drag Arena Thailand ขนกันมาขนาดนี้ ไม่มาจอยไม่ได้แล้วนะ”ความเริ่ด ความปัง ความอลังการ สำหรับการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ ได้แสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพที่น่าค้นหา ผ่านการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) เป็นอีกหนึ่งพลังที่แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง พร้อมส่งต่อการจัดงานไพรด์ทั่วประเทศไทยให้กระหึ่ม! เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้พุ่งกระฉูด!โดยความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ “นฤมิตไพรด์” ที่เป็นผู้จัดงาน พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ Road to Bangkok WorldPride ในปี 2030 เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถเฉลิมฉลองความไพรด์ได้ตลอดทั้งปี