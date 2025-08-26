xs
Netflix สร้างประวัติศาสตร์ส่ง KPop Demon Hunters ขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



KPop Demon Hunters เปิดตัวแรง แซง Weapons ขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ ทำรายได้เกือบ 20 ล้านดอลลาร์

ในความประหลาดใจครั้งใหญ่ของฮอลลีวูด KPop Demon Hunters ภาพยนตร์แอนิเมชันมิวสิคัลจาก เน็ตฟลิกซ์ ผงาดขึ้นครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือสุดสัปดาห์นี้ ด้วยรายได้เปิดตัวสองวันประมาณ 18–20 ล้านดอลลาร์ ทะลุความคาดหมายและเอาชนะ Weapons ที่เก็บเพิ่มได้ 15.6 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่สาม

นี่ถือเป็นชัยชนะครั้งหายากบนตารางรายได้ภาพยนตร์สำหรับ เน็ตฟลิกซ์ ซึ่งโดยปกติมักเลือกปล่อยผลงานผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิงโดยตรงมากกว่าลงโรงภาพยนตร์

KPop Demon Hunters ออกฉายครั้งแรกบน เน็ตฟลิกซ์ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และกลายเป็นกระแสระดับโลกอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งสร้างกระแสเพลงประกอบอย่าง Golden และ Your Idol ที่ขึ้นชาร์ต บิลบอร์ด ฮอต 100

สำหรับเวอร์ชันโรงภาพยนตร์ครั้งนี้ เน็ตฟลิกซ์ ขยายการฉายไปกว่า 1,700 โรง ในอเมริกาเหนือ มากกว่าสองเท่าของ Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) โดยมีรายงานว่ามีรอบฉายกว่า 1,150 รอบ ที่ขายตั๋วหมดเกลี้ยง แฟน ๆ แห่เข้าร่วมประสบการณ์ “sing-along” แบบเต็มอิ่ม

อย่างไรก็ตาม เครือ เอเอ็มซี โรงภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ปฏิเสธที่จะฉายเนื่องจากนโยบายไม่รับภาพยนตร์ที่สตรีมมิงแล้ว แต่เครือ รีกัล, ซีนีมาร์ก และ อลาโม่ ดราฟท์เฮาส์ ต่างตอบรับและดึงผู้ชมในช่วงสุดสัปดาห์ที่เงียบเหงานี้ได้สำเร็จ


ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย แม็กกี้ คัง และ คริส แอปเปิลฮานส์ ผลิตโดย โซนี พิคเจอร์ส แอนิเมชัน เล่าเรื่องของ Huntr/x วงเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปที่มีภารกิจลับปกป้องแฟน ๆ จากปีศาจ ขณะเดียวกันยังต้องต่อสู้กับบอยแบนด์คู่แข่งที่แท้จริงแล้วคือกลุ่มปีศาจในคราบนักร้อง

สกอตต์ สตูเบอร์ ผู้บริหาร เน็ตฟลิกซ์ กล่าวยกย่องว่า โครงการนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะสนับสนุน “เรื่องเล่าใหม่ เสียงสด และความคิดที่กล้าแตกต่าง”

แม้ KPop Demon Hunters จะสร้างความคึกคัก แต่บ็อกซ์ออฟฟิศโดยรวมยังซบเซา รายได้รวมฤดูร้อนปีนี้อยู่ที่ราว 3.5 พันล้านดอลลาร์ ยังห่างจากระดับก่อนโควิดที่แตะ 4 พันล้านดอลลาร์

อันดับรองลงมาคือ Weapons จาก วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ด้วย 15.6 ล้านดอลลาร์ และ Freakier Friday ของ ดิสนีย์ เก็บเพิ่มได้ 9.1 ล้านดอลลาร์ ในสุดสัปดาห์เดียวกัน




