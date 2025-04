"จอห์นนี เดปป์" รีเทิร์นฮอลลีวูดวูด! เปิดกล้องหนังใหม่ 'Day Drinker' กับลุคสุดเซอร์จนแฟนๆ แทบจำไม่ได้

ผลงานนี้นับเป็นภาพยนตร์ใหญ่เรื่องแรกของเดปป์ในรอบหลายปี นับตั้งแต่เจ้าตัวประกาศแยกทางกับฮอลลีวูดหลังถูกดิสนีย์ (Pirates of the Caribbean) และวอร์เนอร์ บราเธอร์ส (Fantastic Beasts) ตัดความสัมพันธ์จากกรณีคดีความกับอดีตภรรยา แอมเบอร์ เฮิร์ดภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย มาร์ค เว็บบ์ จาก Snow White และถ่ายทำในประเทศสเปน โดยเดปป์จะได้กลับมาร่วมจอกับ เพเนโลเป ครูซ อีกครั้งเป็นครั้งที่ 4 และร่วมแสดงกับนักแสดงดาวรุ่ง มาดีลีน ไคลน์ จาก Glass Onion: A Knives Out Mysteryเนื้อเรื่องของ "Day Drinker" เล่าถึงบาร์เทนเดอร์หญิงบนเรือยอชต์ส่วนตัว (ไคลน์) ที่พบกับแขกผู้ลึกลับคนหนึ่ง (เดปป์) ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกดึงเข้าสู่วงจรอาชญากรรม โดยมีตัวละครของครูซเป็นผู้เล่นสำคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างให้คาดไม่ถึงแม้หลายคนจะมองว่านี่คือการกลับมาสู่จอเงินของเดปป์อีกครั้ง แต่เจ้าตัวกลับมองต่าง“ผมไม่ได้หายไปไหนเลย… บางทีอาจแค่ไม่มีใครกล้าเรียกผมเพราะความกลัวในตอนนั้น” เขาให้สัมภาษณ์ในปี 2023 พร้อมเสริมว่า “ผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอด ไม่ได้หายไปไหน”