ย้อนคลิปเก่า 3 ปี “มารี” สัมภาษณ์ “เชอรีน” ดรามาท้องเร็ว และความรักกับ “ไฮโซบอส” (คลิป)

ชาวเน็ตแห่ขุดเลยทีเดียว หลังจากที่ “มารี เบิร์นเนอร์”เมาแล้วขับ โดยหนุ่มข้างกายที่ด่ากราดตร. คือ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล”สามีเก่า “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล”น้องสาว “นิชคุณ หรเวชกุล” ตอกย้ำข่าวลือว่าทั้งคู่ซุ่มคบหาดูใจกัน
งานนี้โซเชียลพาย้อนไปดูคลิปช่องของมารี หัวข้อ “ว่ามาดิ with Lily and Marie EP10: Modern Day Moms” เมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งมารี และ “ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ” ได้สัมภาษณ์เชอรีนขณะอุ้มท้อง เปิดใจเรื่องชีวิตรักที่สังคมตั้งคำถาม ดรามาท้องเร็ว แต่งงานเร็ว และความรักกับไฮโซบอส
โดยเชอรีนเล่าว่าอยากมีลูกก่อนอายุ 28 และสามีก็อยากมีลูกเช่นกัน ส่วนมารีพูดถึงดรามาที่เกิดขึ้นว่าถ้าพร้อมแล้ว เจอผู้ชายที่ใช่ จะให้รออะไร
ท้ายรายการ มารีและลิลลี่จับท้องเชอรีน ทักทายลูกในท้องและอวยพรให้สุขภาพดี ขอให้เป็นลูกที่ดีของแม่เชอรีน งานนี้ชาวเน็ตที่ตามข่าวมารีก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิป ฉันผู้เสิร์จข่าวแล้วมาเจอคลิปนี้, ใครมาเพราะแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง ฯลฯ