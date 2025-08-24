รู้จัก "ไฮโซบอส" อดีตสามี "เชอรีน" หลังคลิปด่าตำรวจว่อน

ว่อนเน็ตในตอนนี้สำหรับคลิป "บอส" อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล ด่ากร่างเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความไม่พอใจกรณีที่เพื่อนนักแสดงหญิง "มารี เบรินเนอร์" ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเป่าวัดระดับแอลกฮฮอล์แต่เจ้าตัวไม่ยอม
"บอส" อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในชื่อ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ รวมถึงธุรกิจสปานวดตัว อาหาร เครื่องดื่ม
แต่ที่เจ้าตัวเป็นที่รู้จักก็คือการเป็นสามีของดาราสาว "เชอรีน" ณัฐจารี หรเวชกุล น้องสาวของ นิชคุณ หรเวชกุล แต่สุดท้ายชีวิตคู่ของทั้งสองก็จบลงไม่ดีเมื่อฝ่ายหญิงระบุว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
ปัจจุบันหนุ่มบอสถูกจับตาว่าเป็นแฟนกับนักแสดงหญิง "มารี เบรินเนอร์" ที่กำลังกลายเป็นข่าวฉาวอยู่ในตอนนี้