รันเวย์ไฟลุก! 77 สาวงาม MUT2025 ปล่อยของรอบพรีลิมฯ ก่อนตัดสินใครมง 23 ส.ค. นี้

ภารกิจค้นหาตัวแทนของไทยไปจักรวาลของเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ใกล้สิ้นสุดเข้ามาทุกที ล่าสุดเป็นการประกวดรอบอุ่นเครื่อง (Preliminary Competition) ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 โดยมีเหล่าคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ อาทิ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และสื่อมวลชนเข้าร่วมชม รวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube Live : Grand TV
พิธีกรเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era ทั้ง 77 จังหวัดในแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ คอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ ATIPA ที่เรียกได้ว่าห้ามกระพริบตาตั้งแต่วินาทีแรก เหล่าสาวงามจัดเต็มลีลาการเดินการโพสต์ เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมลั่นฮอลล์ จากนั้น กองประกวดฯ ได้เผยโฉมสาวงามอีกครั้งในรอบชุดราตรี (Evening Gown Competition) ออกแบบและรังสรรค์โดยดีไซน์เนอร์ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ให้สาวงามได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เฉพาะตัว
ซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า) ในรอบการแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง (Preliminary Competition) นี้ จะมีการเก็บคะแนน เพื่อคัดเลือกสาวงามเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้าย (Top 18 Miss Universe Thailand 2025)
ภายในงาน พิธีกร “ฟ้าใส ปวีณสุดา” ได้ประกาศ 4 คนสุดท้าย ของการแข่งขัน “Inspire U to the Universe” และผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ และ Top 4 Finalists จะมาจากผู้ที่มีคะแนนโหวต สูงสุด 2 ท่าน และจากคณะกรรมการอีก 2 ท่าน และสองคนแรก มาจากผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่ MUTสระบุรี “ปวีนา ซิงค์” และ MUTปทุมธานี “อมองดีน กลาสเซต์”
และอีก 2 คน มาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ MUTกรุงเทพมหานคร “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” และ MUTสุราษฏร์ธานี “ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร” สำหรับ 4 คนสุดท้ายของ “Inspire U to the Universe” จะประกาศผลผู้ชนะ ในรอบตัดสิน (Final Competition) ในวันที่ 23 สิงหาคม นี้ ซึ่งสาวงามจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
อีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญ เพื่อเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ กับ Miss Popular Vote ที่เปิดให้ทุกท่านร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00 น. โดยสามารถโหวตได้ทางเว็บไซต์ www.missuniversethailand.net และสำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตสูง 5 อันดับ ณ ตอนนี้ ได้แก่ อันดับ 5 MUTสระบุรี, อันดับ 4 MUTสมุทรปราการ, อันดับ 3, MUTนครศรีธรรมราช, อันดับ 2 MUTบึงกาฬ
และอันดับ 1 MUTกรุงเทพมหานคร
ภายในงาน พิธีกรได้ประกาศรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน ได้แก่
1.Miss Vietjet Fly Green จะได้รับ บัตรโดยสารฟรีตลอด 1 ปี จากสายการบิน Vietjet Thailand
ได้แก่ MUTสระบุรี “ปวีนา ซิงค์”
2.The Ultimate Crowned Eyes of Radiance - Makne Cosmetics จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท สนับสนุนโดย Makne cosmetics
ได้แก่ MUTปัตตานี “ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์”
3. Queen of Fresh & Soft หอมเฟรช จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย Fresh & Soft
ได้แก่ MUTสระบุรี “ปวีนา ซิงค์”
4. FRIEND OF LINE MAN จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย LINE MAN
ได้แก่ MUTกรุงเทพมหานคร “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง”
5. Miss Youthful Glow By Snail White จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย Snail White
ได้แก่ MUTนครศรีธรรมราช “กมลพร ทองพล”
6. MISS แกลมเกษตร จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) ได้แก่ MUTสระบุรี “ปวีนา ซิงค์”
สำหรับวันที่ 21 สิงหาคม 2568 รอบชาเลนช์สำคัญของรอบ Final Battle ของ Best Seller Award กับอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญที่จะพาเธอนั้น เข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ สำหรับรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9