งานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards 2025: ยกย่องความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยค่ำคืนแห่งเกียรติยศและการเฉลิมฉลอง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – งานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์สุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำที่มีสุดยอดบุคคลและองค์กรชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยมารวมตัวกัน งานประจำปีอันทรงเกียรติและที่ทุกคนตั้งตารอคอยนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีระดับสูงสุดของความเป็นเลิศในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้พัฒนาและโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
งานในค่ำคืนนี้เป็นสิ่งสะท้อนอันยิ่งใหญ่ถึงความมุ่งมั่น ความภาคภูมิ และการเฉลิมฉลอง โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติมากกว่า 400 ท่านจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราและความบันเทิง ไฮไลต์ของงานคือการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินนักร้องชื่อดังของไทย บี พีระพัฒน์ เพิ่มสีสันแห่งความเลิศหรูให้กับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง ก่อนจะปิดท้ายอย่างตระการตาด้วยการแสดงดอกไม้ไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยา
งานประกาศผลรางวัล Dot Property Thailand Awards ในปีนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื่องจากวงการอสังหาริมทรัพย์ได้ย้อนมองช่วงเวลาท้าทายที่เต็มไปด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ ในคำกล่าวเปิดงาน มร.อดัม ซัทคลิฟฟ์ (Adam Sutcliffe) ผู้อำนวยการ ดอท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ได้กล่าวยกย่องถึงความแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่งเดียวที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้แสดงออก โดยเฉพาะผู้พัฒนาโครงการในกรุงเทพฯ ที่ยังคงยืนหยัดอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
รางวัลสูงสุดในครั้งนี้ คือ Real Estate CEO of the Year 2025 เป็นของ นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของเขา พฤกษายังคงส่งมอบโซลูชันที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทย พร้อมทั้งสามารถนำพาธุรกิจฝ่าฟันสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
“ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้เป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นมากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจ พวกเขาคือสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นต่ออนาคตของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย”มร. อดัม ซัทคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการ ดอท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป กล่าว “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลให้แก่ นายธีระ ทองวิไล ผู้ซึ่งความเป็นผู้นำที่เป็นเลิศของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่วงการในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ท้าทายที่สุด”
“การได้รับรางวัล Real Estate CEO of the Year 2025 ไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความทุ่มเทของทุกคนในพฤกษา” นายธีระ ทองวิไล กล่าว “ปีนี้เป็นบททดสอบสำหรับพวกเราทุกคน แต่ก็เป็นการเตือนให้เราระลึกถึงเป้าหมายของเราด้วย นั่นคือการสร้างบ้านที่ตอบโจทย์ผู้คนและเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งขึ้น ผมรู้สึกขอบคุณกลุ่มบริษัท ดอท พร็อพเพอร์ตี้ (Dot Property Group) สำหรับรางวัลที่มีความหมายในครั้งนี้”
รางวัลเกียรติยศพิเศษประเภทบุคคล (Special Honour Individual Recognition Awards)
- Real Estate CEO of the Year: นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- Leadership in Sustainable Living: ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในงาน Dot Property Thailand Awards 2025
งาน Dot Property Thailand Awards 2025 ได้ยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่น่าทึ่ง คุณภาพ และความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในหลากหลายภูมิภาคและเซกเมนต์อสังหาริมทรัพย์
- Best Real Estate Marketing Team: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Best Luxury Developer Thailand: บริษัท โบทานิก้า ลักชัวรี่ ภูเก็ต จำกัด
- Best Developer Phuket: บริษัท โบทานิก้า ลักชัวรี่ ภูเก็ต จำกัด
- Best High End Villa Brand Phuket: อัญชัน วิลล่า
- Best Developer Pet Friendly Design: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- Best Residential Developer Eastern Seaboard: บริษัท เอ35 เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- Best Lifestyle Developer Phuket: บริษัท ญาดาหลง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best Mid Range Residential Developer Phuket: บริษัท ทิซเซน คอร์ปอเรชั่น
- Best Boutique Developer Phuket: บริษัท รุ่งทิวา แอสเสท จำกัด
- Best Boutique Developer Koh Samui: บริษัท เค.ดี. แอสเซทส์ จำกัด
- Best Property Management Developer Koh Samui: บริษัท เอเด็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รางวัลโครงการยอดเยี่ยมในงาน Dot Property Thailand Awards 2025
ปีนี้มีโครงการโดดเด่นจำนวนมากได้รับรางวัล สะท้อนถึงความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โครงการเหล่านี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบ และความพึงพอใจของลูกค้า
- Thailand Mega Project of the Year: Reignwood Park โดยเรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย)
- Best Housing Development Bangkok: The Plant @ Pruksa Neu Town บางนา กม. 26 โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- Best Condominium Branded Residence Thailand: Skypark Lucean Jomtien Pattaya โดยบริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด
- Best Premium Villa Development Phuket: The Teak Phuket โดยบริษัท เดอะ ทีค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best Resort Villa Development Koh Samui: RQ Theva Pool Villas Samui โดยบริษัท รูมเควสท์ สมุย จำกัด
- Best Affordable Condominium Koh Samui: Topaz Residence โดยบริษัท พรีเมี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ส์ สมุย จำกัด
- Best Premium Villa Development Khao Yai: Khana Pool Villa Khao Yai โดยบริษัท คณา เอสเตท จำกัด
- Best Luxury Villa Development Phuket: Star Silas Villa โดยบริษัท ญาดาหลง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best Boutique Villa Development: Orienna Serene Villas โดยบริษัท ดับบลิวจี วิลล่าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best New Launch Villa Development Phuket: Attara Yamu โดยบริษัท เอสเอสทีแอล แคปปิตอล จำกัด
- Best Sustainable Residential Development Phuket: The Zero Bangtao โดยบริษัท ซีโร่ ดีเวลลอปเมนทส์ จำกัด
- Best Ultra Luxury Beachfront Residences: Sea Cloud View Panwa โดยบริษัท เจิ้งกวน จำกัด
- Best Condominium Development New Launch Phuket: 8 Atelier Residence โดยบริษัท แกลม เอสเตท จำกัด
- Best Housing Development Phuket: Phirunda Villas โดยบริษัท พรสิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- Best Community Lifestyle Development: The Momentum โดยบริษัท ซีรีน อินโนเวชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รางวัลการออกแบบโครงการยอดเยี่ยมในงาน Dot Property Thailand Awards 2025
การออกแบบถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลทั้งในด้านการใช้งานและความสวยงาม ผู้ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นและความใส่ใจในรายละเอียด สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม
- Best Ultra Luxury Pool Villa Design Development: Triya Panwa by The Element โดยบริษัท ไตรญา จำกัด
- Best Condominium Resort Design Koh Samui: Anava Samui โดยบริษัท ซูเหมย โฮเทล แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
- Best Housing Interior Design Development Koh Samui: Lamai Residence Koh Samui โดยบริษัท เค.ดี. แอสเซทส์ จำกัด
- Best Luxury Villa Resort Design Eastern Seaboard: My Room Pool Villa Pattaya
- Best Luxury Villa Architectural Design: Anchan Burgundy โดย Anchan Villas
- Best Luxury Villa Landscape Architectural Design Phuket: Eden Crest Luxury Villas Phuket โดยบริษัท เอเซลเลอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best Luxury Villa Interior Design Phuket: : Eden Crest Luxury Villas Phuket โดยบริษัท เอเซลเลอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Best Condominium Development Design Phuket: Saint Tropez Naithon โดยบริษัท ภูวิสต้า คอนโด จำกัด
- Best Condominium Development Interior Design Phuket: 8 Atelier Residence โดยบริษัท แกลม เอสเตท จำกัด
- Best Luxury Villa Resort Design Phuket: Wilawan Luna Vista โดยบริษัท วิลาวัลย์ กรีนเพลส จำกัด
งาน Dot Property Thailand Awards 2025 ขอขอบคุณบริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายโรเบิร์ต คอลลินส์ (Robert Collins) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นพิเศษ ที่ได้ให้การสนับสนุนในฐานะที่ปรึกษารางวัลอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง นอกจากนี้ยังขอขอบคุณโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ไพรมัส ออโตเฮาส์ (Mercedes-Benz Primus Autohaus) ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการและบริการรถรับส่งวีไอพี
งาน Dot Property Southeast Asia Awards มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล event@dotpropertygroup.com