สาดความสนุกรับสงกรานต์ทั่วไทย ไปกับแมริออท บอนวอย! พบกับ Maha Songkran World Water Festival สุดอลังการที่กรุงเทพฯ และรับส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิก!

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: 24 มีนาคม 2568 –ในประเทศไทยขอเชิญชวนนักสำรวจทั่วโลกมาร่วมสาดสีสันแห่งความสุขและความสนุกสนานในประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนนี้ เนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่อันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ของไทยเทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย เทศกาลฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานนี้ถือเป็นวิธีคลายร้อนที่ยอดเยี่ยม ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์บุคคลผู้เป็นที่รัก ทั้งยังเป็นประเพณีที่ช่วยให้ผู้คนซึมซับจิตวิญญาณของวัฒนธรรมไทย โดยครอบครัวและเพื่อนฝูงจะไปรวมตัวกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในขณะที่ถนนในเมืองและหมู่บ้านของไทยจะเต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา ผู้คนจะสนุกกับการเล่นสาดน้ำกันอย่างครึกครื้นตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 เมษายนนี้ ผู้ที่เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ จะได้สัมผัสแก่นแท้ของปีใหม่ไทยที่งานMaha Songkran World Water Festival 2025 มหกรรมทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดมาช้านาน ตั้งแต่ต้นกำเนิดในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน งานนี้จะจัดขึ้นที่สนามหลวง พื้นที่ที่แวดล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีและมองเห็นยอดเจดีย์สีทองของพระบรมมหาราชวัง เทศกาลแห่งความสนุกสนานนี้จะนำผู้เข้าร่วมงานไปพบกับ 5 ภาคหลักของประเทศไทย ผ่านโซนต่าง ๆ ที่ออกแบบและตกแต่งต่างกัน ตลอดจนตลาดที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และอาหารรสเลิศประจำภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมงานวัด การแสดงดนตรีคลาสสิก การก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมทำบุญต่าง ๆ เช่น การตักบาตร พิธีรดน้ำ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป นอกจากนี้ บรรยากาศที่ดูร่วมสมัยและมีชีวิตชีวาของสงกรานต์จะถูกนำเสนอผ่านโซนเล่นน้ำ ดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังและดีเจชั้นนำ และการแสดงโดรนสุดตระการตา!ในวันที่ 12 และ 13 เมษายน ขบวนแห่เทศกาลสงกรานต์อันยิ่งใหญ่นี้จะเคลื่อนไปตามท้องถนนรอบสนามหลวง ด้วยขบวนพาเหรดสุดอลังการ 8 ขบวน ที่ผสมผสานมรดกอันรุ่มรวยของไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย! ผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจนี้สามารถเลือกพักได้ที่โรงแรมชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (Le Méridien Bangkok) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ (Moxy Bangkok Ratchaprasong) ที่เน้นความมีชีวิตชีวาและสนุกสนาน ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok) ที่สะท้อนแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนใคร เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) ที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่น และ รอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทางเลือกหนึ่ง นักสำรวจตัวจริงอาจเลือกเดินทางขึ้นไปยังแถบเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่ซึ่งเทศกาลสงกรานต์เชียงแสน จะผสมผสานธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโขง และการเฉลิมฉลองสงกรานต์อันเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ ณ ประตูท่าแพ ที่จะปลุกจิตวิญญาณล้านนาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงเทศกาล โดยสามารถเลือกพักท่ามกลางบรรยากาศแสนสบายและผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาอันเขียวขจี ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) หรือเลือกพักใจกลางย่านเมืองเก่าที่เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel)สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ในหัวหินก็เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งในการจัดงานเพื่อการซึมซับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสงกรานต์ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศความสนุกสนานได้ที่โรงแรมริมชายหาดหลากหลายแห่ง ได้แก่ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa) และเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort & Spa) ส่วนโซนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย เทศกาลวันไหลพัทยา (Wan Lai Festival) เป็นการเฉลิมฉลองสงกรานต์ที่ยาวนานกว่า ด้วยขบวนพาเหรด งานเลี้ยง และขบวนแห่ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกพักในย่านใจกลางเมืองได้ที่คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท พัทยาเหนือ (Courtyard by Marriott North Pattaya) และเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Pattaya Resort & Spa) หรือในบรรยากาศริมทะเลที่สวยงาม ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa)ในภูเก็ต หาดป่าตองเป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมสาดน้ำที่สนุกสนานและตื่นเต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับความสนุกได้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถเลือกพักอย่างมีสไตล์และผ่อนคลายได้ที่คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort), โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort), เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (Le Méridien Phuket Beach Resort) หรือภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช (Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการพักผ่อนในเมือง คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) มีที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้เป็นทริปพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ และสุดท้ายที่เกาะสมุย ทรายนุ่มบนหาดเฉวงนับเป็นสวรรค์สำหรับการฉลองปีใหม่ไทยนี้ และแขกสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์การเข้าพักที่น่าจดจำได้ที่เชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort) หรือวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui)ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือมากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย แมริออท บอนวอย ขอเชิญชวนนักเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ในจุดหมายปลายทางในฝันมากมายในเดือนเมษายนนี้ ด้วยโปรโมชั่น พิเศษ โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลด 5% ทุกที่ทั่ว "ดินแดนแห่งรอยยิ้ม"! นอกจากนี้ หากจองตอนนี้และเข้าพักภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 จะได้สิทธิ์ fast track ในการเร่งสถานะสมาชิก ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ภายในวันที่ 14 เมษายน 2568แมริออท บอนวอย ให้มากกว่าการเข้าพักในโรงแรม ด้วยการเป็นพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่โดดเด่นกว่า 30 แบรนด์ ใน 10,000 จุดหมายปลายทาง เป็นโปรแกรมการเดินทางที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย พร้อมประสบการณ์และความร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกกับผู้คน สถานที่ และกิจกรรมที่พวกเขาหลงใหลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย และเพื่อการค้นพบมนต์เสน่ห์ของสงกรานต์ในประเทศไทย กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์