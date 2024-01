เรนวูด กรุ๊ป ประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก “The East Meets West Concert” ดึงนักร้องระดับตำนาน “Dana Winner” สร้างปรากฎการณ์สุดพิเศษ

ประเดิมปีมังกรทองสุดยิ่งใหญ่ กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิดตัว Reignwood Global Elite เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้นสุดพิเศษให้กับลูกบ้านของ Reignwood Park และสมาชิก Robinswood Golf Club ผ่านกิจกรรมที่สร้างความสุขและความบันเทิง ประเดิมด้วยคอนเสิร์ตระดับโลกพร้อมดึงศิลปินระดับตำนานอย่าง “Dana Winner” และสุดยอดดีว่า-ดีโว่เพลง R&B ของเมืองไทย “บี พีระพัฒน์” และ “ลิเดีย ศรัณย์รัชต์” รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษตอกย้ำศักยภาพการเป็น Global Destination ด้านกีฬากอล์ฟ อีเวนต์ และที่พักอาศัย ของเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป ประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก “The East Meets West Concert” โดยเป็นกิจกรรมสุดพิเศษครั้งแรกเพื่อเปิดตัว Reignwood Global Elite ที่ส่งต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้นให้กับลูกบ้านคนสำคัญของ Reignwood Park ด้วยกิจกรรมและสิทธิพิเศษระดับเวิลด์คลาสมากมาย ซึ่งภายในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “วรพนิต รวยรุ่งเรือง” CEO กลุ่มบริษัท Reignwood (International) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง“วรพนิต รวยรุ่งเรือง” CEO กลุ่มบริษัท Reignwood (International) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษรับปีมังกรทอง บริษัทฯ ต้องการมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับไปอีกขั้น และมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเติมเต็มสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกบ้าน Reignwood Park ผ่าน Reignwood Global Elite ซึ่งถือเป็นโปรแกรม CRM สุดพิเศษที่คอยดูแลลูกบ้านด้วยการสร้างประสบการณ์ในระดับเวิลด์คลาส และให้สิทธิพิเศษการเข้าใช้โรงแรม สนามกอล์ฟ เรือยอช และอื่น ๆ ในเครือเรนวูด กรุ๊ป อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นสุดยอด Global Destination ของโครงการ เรนวูด ปาร์ค ที่พร้อมรองรับการจัดงานในระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ“โดยภายในงาน The East Meets West Concert ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ เราได้ส่งมอบความพิเศษกับปรากฎการณ์ความสุขกับศิลปินคุณภาพจาก 2 ฟากฝั่งของโลกที่มารวมตัวกัน ดื่มด่ำไปกับเสียงร้องอันทรงพลังของศิลปินระดับโลกชาวเบลเยียมอย่าง Dana Winner เจ้าของบทเพลงในตำนาน “One Moment In Time” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการมาเยือนประเทศไทยและทวีปเอเชีย พร้อมด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชาวไทยคุณภาพ ดีโว่และดีว่าเพลง R&B ของเมืองไทย อย่าง บี พีระพัฒน์ และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ รวมไปถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษ แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และรองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส คนล่าสุด รวมถึงกิจกรรมการจัดประมูลต่างหูหยกรูปมังกร จากมูลนิธิ Reignwood Cultureซึ่งสามารถทำยอดการประมูลได้สูงถึง 600,000 บาท เพื่อมอบให้โครงการ Little Steps ของแอนโทเนีย โพซิ้ว เพื่อร่วมช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อไป พร้อมโชว์ปิดท้ายกับการแสดงบินโดรนกว่า 1,000 ลำสุดตระการตา และกิจกรรม After Party ส่งท้ายค่ำคืนสุดพิเศษ กับนักร้องเสียงทรงพลังอย่าง เจนนิเฟอร์ คิ้ม และดาราสาวสุดสวยอย่าง เลดี้ปราง กัญญ์ณรัณ ที่มาร่วมสร้างความสนุก ปิดท้ายค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจการจัดงาน “The East Meets West Concert” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่เชื่อว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก้าวแรกเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งมอบความสุขและความบันเทิงให้กับลูกบ้านของเรนวูด ปาร์ค แล้ว บริษัทฯ ยังรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมดนตรีของ 2 ฟากโลก ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก มาแสดงบนเวทีเดียวกัน ผ่านเสียงเพลงอันไพเราะจากศิลปินแนวหน้าระดับโลกและของเมืองไทย อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงของไทยให้แข็งแกร่ง และเติบโตขึ้น บนสถานที่ที่เป็น Global Destination อย่าง Reignwood Park ที่จะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความสุขระดับเวิลด์คลาสอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจะมีคอนเสิร์ตต้อนรับเดือนแห่งความรัก IN THE MOOD OF LOVE ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งอยากให้ติดตามกิจกรรมที่เราตั้งใจมอบให้ต่อไป”สามารถรับชมประมวลภาพการจัดงาน “The East Meets West Concert” และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ www.reignwoodpark.com และ www.facebook.com/ReignwoodPark