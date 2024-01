“แอนโทเนีย” ไม่คิดมาก “แมทธิว” ไม่พูดตำแหน่ง ลั่นไม่รู้เหตุผล แต่มีอีกหลายคนที่รักและยินดีจะพูดตำแหน่ง

ยังไม่จบ สำหรับกรณีไม่พูดตำแหน่งของในงานอีเวนต์หนึ่ง จนโดนทัวร์ลงสนั่น สับไม่เป็นมืออาชีพ ฟาดตั้งใจหรือเปล่า เพราะแมทธิวทำงานและสนิทกับเจ้าของเวที “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์” อย่างจนณวัฒน์ต้องออกมาพูดแทน ว่าแมทธิวไม่พูดคือไม่พูด จบ มีจุดยืน ต่อไปถ้าเชิญแอนโทเนีย ก็ไม่ต้องเชิญแมทธิวเป็นพิธีกร พูดได้เลยว่าแรงล่าสุด แอนโทเนีย ได้ออกมาสยบดรามาดังกล่าว ยันตัวเองไม่ได้คิดมากอะไร บอกทุกอย่างมีเหตุผล และเราก็อาจไม่เข้าใจเหตุผลว่าคืออะไร แต่ทุกคนมีสิธิ์จะทำอย่างที่เขาอยากทำได้ ขอแฟนนางงามมูฟออนดีกว่า“จริงๆ แอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะ แอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้วมารู้ตอนที่บินอยู่ก็เห็นมีดรามาอยู่เล็กน้อยแล้วก็เห็นบนติ๊กต๊อกโน่นนี่นั่น แต่สำหรับแอนแอนไม่ได้อะไรเลย แอนเชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับการยอมรับของกันและกัน”บอกทุกอย่างมีเหตุผล เราอาจไม่เข้าใจเหตุผลว่าคืออะไร แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะทำตามที่เขาอยากทำ บังคับไม่ได้หรืออะไรจะผิดจะถูก แต่ทุกคน Has the right to do what they want that the decision to do what they want (มีสิทธิที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการและตัดสินใจ)”ไม่ติดใจ ไม่คิดมาก มีอีกหลายคนที่รักและยินดีจะพูดตำแหน่ง“ไม่ค่ะ ไม่อะไรเลย มีบางคนคิดแทนเราก็ไม่เป็นไรค่ะ แอนไม่ได้คิดมาก แอนรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รักแอนแล้วก็ยินดีที่จะพูดตำแหน่งส่วนที่คนจัดงานบอกมีเขียนไว้ในสคริปต์แล้ว แอนไม่รู้เรื่องเบื้องหลังค่ะ แต่ว่าน่าจะมีผู้ใหญ่คุยกัน แต่สำหรับแอน แอนไม่มีอะไรเลย ไม่เป็นไรค่ะ”ขอแฟนนางงามมูฟออน ไม่ต้องไปด่าไปว่าใคร“อยากให้ทุกคนมูฟออน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผล แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร อาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วย ก็มูฟออนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครค่ะ”บรรยากาศวันดังกล่าวโอเค มีหน้าที่ก็ทำเต็มที่“ก็โอเคค่ะ จถามว่าถ้าในพาร์ตพิธีกร คิดว่าการพูดตำแหน่งสำคัญไหม แอนคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าแมสเสจคืออะไร แต่ว่าไปในแนวของเราเองมันจะดีที่สุด แต่ด้วยว่ามันคือครั้งแรกของแอน แอนก็พยายามตามสคริปต์ด้วย”ไม่ค่อยได้ทำงานกับ “แมทธิว ดีน” บอกเคยเจอแค่ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ตอนประกวดเพราะวันนั้นต้องไปหลังเวทีแล้ว แล้วแม่ปุ้ยตามมาทีหลัง ไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะ งานคืองาน แล้วเรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวค่ะ มันไม่เกี่ยวแล้วไม่อยากให้ใครสร้างเรื่องอะไรแล้วก็ดรามากันเอง ปล่อยผ่านค่ะ”ดรามาถี่แต่ไม่ได้เป็นคนสร้างเองหรือพยายามดรามาแต่อยากให้ทุกคนมูฟออนเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นพลังบวก เราไปโฟกัสเรื่องนั้นดีกว่าค่ะ”เป็นเกียรติเลือกตนเป็นต้นแบบปั้นพระแม่ธรณีมวยผมบูชา“เป็นความรู้สึกที่แปลกๆ นิดนึงไม่ใช่ในมุมมองลบ เราไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนี้ รวมถึงคนจะทำรูปปั้นเรา แอนเป็นเกียรติมากที่เลือกแอน แต่ว่าแอนแค่ให้รอยยิ้มได้แต่ให้บุญยังไม่ค่อยได้แล้วก็มีทำเค้กด้วย แอนต้องชื่นชมในเรื่องของสกิลมากๆ เลยนะคะ เพราะแอนทำเค้กไม่เป็นเลย พอทำได้ แล้วพอเห็นสกิลของคนที่มาปั้นเป็นเรียลลิสติกพิกเจอร์คือเป็นสกิลที่ยิ่งใหญ่มากๆ แล้วก็ขอบคุณที่เห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจ”ไม่ต้องเรียกพระแม่แอน เรียกแค่แอนโทเนียก็พอ“ไม่ค่ะ แค่แอนโทเนียพอ (หัวเราะ) หนูไม่ได้ให้หวยใครเลยถ้าใครได้เลขหวยบอกแอนเลยนะคะ (หัวเราะ)”