Dot Property Thailand Awards 2024: ค่ำคืนแห่งการฉลองและเชิดชูเกียรติแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศไทย

งานซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ เพราะเป็นการรวมตัวกันของความเป็นที่สุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย เป็นงานที่ทุกคนรอยคอยและยกย่องว่าเป็นจุดสูงสุดแห่งความเป็นเลิศในภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นการฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้พัฒนาโครงการ และเอเจนซี่ที่ได้ร่วมกันสร้างภูมิทัศน์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย งานในค่ำคืนดังกล่าวประกอบด้วยงานเลี้ยงและพบปะสังสรรค์สุดหรู ความบันเทิง และการประกาศผลรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คนจากทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติได้รับชมการแสดงอันน่าประทับใจจากนักร้องไทยชื่อดัง คือ “ตู่ ภพธร” ช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศรื่นรมณ์ให้กับงานหนึ่งในรางวัลเกียรติยศที่สำคัญที่สุดของงาน คือ Developer of the Year 2024 ที่มอบให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ พฤกษาได้สร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จนมีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรม คุณภาพ และความทุ่มเทในการสร้างบ้านที่มีความคุ้มค่าสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวไทย สำหรับโครงการของพฤกษาที่ได้รับรางวัล คือ เดอะแพลนท์ บางนา กม.5 – ศรีนครินทร์ (The Plant Bangna KM.5 – Srinakarin) เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่และบรรยากาศที่อบอุ่นน่าอยู่ได้อย่างลงตัวอดัม ซัทคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการของ Dot Property Group กล่าวว่า "ผู้ที่ได้รับรางวัล Dot Property Thailand Awards ในปีนี้เป็นตัวแทนของผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการ โดยสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศและนวัตกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความสำเร็จของบริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ"ธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การที่เราได้รับรางวัล Developer of the Year 2024 เป็นประจักษ์พยานถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคนของเราในการสร้างบ้านที่มีความคุ้มค่าสูงซึ่งช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย การมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและคุณภาพผลักดันให้เราส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยม และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจาก Dot Property Group เพื่อสะท้อนความพยายามของเรา"บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล Dot Property Thailand Awards 2024Dot Property Thailand Awards 2024 ได้ยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากทั่วประเทศ ผู้ชนะในปีนี้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม คุณภาพ และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่น่าทึ่งในหลายๆ ภูมิภาคและหลายเซกเม้นต์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์●Best Luxury Villa Developer Thailand: อัญชัน วิลลา (Anchan Villas)●Best Developer Eastern Seaboard: บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด●Best Breakthrough Housing Developer: บริษัท เมซัน ดีเลลอปเม้นท์ จำกัด●Best Luxury Developer Phuket: บริษัท สเต็ลล่าร์ เอสเตท จำกัด●Best Villa Developer Koh Samui: บริษัท สวัสดี พูล วิลล่า จำกัด●Best Breakthrough Developer Phuket: Mouana Phuket โดย บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด●Best Lifestyle Developer Phuket: บริษัท วูดไซด อเวนิว จำกัด●Best Innovative Developer Phuket: บริษัท ซีรีน อินโนเวชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดโครงการที่ได้รับรางวัล Dot Property Thailand Awards 2024ในปีนี้มีโครงการที่โดดเด่นที่ได้รับรางวัลจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โครงการเหล่านี้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพ การออกแบบ และความพึงพอใจของลูกค้า●Best Housing Development Bangkok: The Plant Bangna KM.5 – Srinakarin โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)●Best Urban Lifestyle Development Bangkok: Silom Edge โดย ข้อมูล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)●Best Condominium Eastern Seaboard: Skypark Lucean Jomtien Pattaya โดยบริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด●Best Luxury Villa Development Phuket: Stella Private Residences Bang Tao โดยบริษัท สเต็ลล่าร์ เอสเตท จำกัด●Best Resort Development Eastern Seaboard: Paradisia Irin Luxury Pool Villa โดยบริษัท ไอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด●Best Luxury Pool Villa Development Chiang Mai: THE GEMS โดยบริษัท 9 มรกต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด●Best Investment Villa Development Khaoyai: Arch Oxygen Khaoyai โดยบริษัท ออกซิเจน พูลวิลล่า ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด●Best Resort Villa Development Phuket: Monetaria Villas โดยบริษัท เอบีซี ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด●Best Ultra Luxury Comprehensive Mixed-Use Development: Aquella Lakeside Villas โดย บริษัท แปซิฟิค เซ็นจูรี่ พรีเมี่ยม ดีเวลล๊อปเม้นท์ และ Lan Kwai Fong Group●Best New Launch Housing Development Phuket: WamDom Villas Rawai โดยบริษัท วามดอม ดิเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด●Best Boutique Villa Development Phuket: Rungtiva Private Pool Villas Phuket โดยบริษัท รุ่งทิวา แอสเสท จำกัด●Best Luxury Housing Development Eastern Seaboard: Harmony Hills Villas Pattaya โดย Harmony Hills Villas Pattaya●Best Pool Villa Development Hua Hin: Botanica Hua Hin โดยบริษัท พีเค โฮม 456 จำกัด●Best Villa Development Koh Samui: Samui Grand Park Hill โดยบริษัท สมุย แกรนด์ ปาร์ค กรุ๊ป จำกัด●Best Mid-Range Pool Villa Phuket: Phuvista 3 Naiyang โดยบริษัท แอร์พอร์ต พูลวิลล่า จำกัด●Best Luxury Housing Development Phuket: Walai Layan Sea View Villas Phuket (เฟส 2) โดย บริษัท มิราเคิล ภูเก็ต จำกัด●Best Seaview Apartment New Launch Koh Samui: Ficus Residences - The Leaf Collection โดย บริษัท ดารา ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด●Best Resort Pool Villa Koh Samui: Lek Nana Pool Villa Bophut Samui โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก คอนสตรัคชั่น แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้นักออกแบบที่ได้รับรางวัล Dot Property Thailand Awards 2024การออกแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญในอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลต่อทั้งการใช้งานและความสวยงาม ผู้ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจในรายละเอียดที่โดดเด่น และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ●Best Villa Architectural Design Phuket: Stella Private Residences Bang Tao โดยบริษัท สเต็ลล่าร์ เอสเตท จำกัด●Best Condotel Luxury Design Eastern Seaboard: Paradisia Irin Luxury Pool Villa โดยบริษัท ไอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด●Best Luxury Villa Boutique Design Phuket: Phuvista Villas Naithon โดยบริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด●Best Pool Villa Design Bangkok: Anchan@Ratchaphruek โดยบริษัท 116 ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด●Best Development Masterplan Design Phuket: Shaanti Hillview by Elyana Phuket โดยบริษัท เอลญานา ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด●Best Luxury Villa Design Phuket: Season Luxury Villas โดยบริษัท มหาเศรษฐีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด●Best Luxury Villa Interior Design Phuket: The Wynn Luxury Pool Villa Phuket โดยบริษัท แคปปิตอล ซิตี้ เรียลเอสเตท จำกัดรางวัลพิเศษสำหรับการก่อสร้างโครงการหรูและการออกแบบเชิงนวัตกรรม●บริษัท มันนิกซ์ จำกัดรางวัล Thailand Agency Excellence Awards 2024เอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่ปิดช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และนำเสนอบริการที่จำเป็นที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ที่มีชีวิตชีวา ในปีนี้มีเอเจนซี่ 3 รายได้รับรางวัลด้านการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม โดยใช้ข้อมูลจากเครือข่าย Dot Property Group ในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการสอบถาม เวลาตอบสนอง และอัตราการปิดการขาย●Kalinka Thailand●บริษัท โธรน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด●บริษัท เดอะ ลักซ์ กรุ๊ป จำกัดDot Property Thailand Awards 2024 ขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่ Savills Thailand และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Robert Collins สำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารางวัลอย่างเป็นทางการอีกปีหนึ่ง และขอแสดงความขอบคุณต่อ Park Hyatt Bangkok และ Mercedes-Benz Primus Autohaus พันธมิตรสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการและผู้ให้บริการรถรับส่ง VIP ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องงาน Dot Property Southeast Asia Awards มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน โปรดติดต่อเราที่ event@dotpropertygroup.com