คอนเสิร์ต ‘Royal Jazz for The Chaipattana Foundation’ จัดแสดงยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด , บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่ “ROYAL JAZZ FOR THE CHAIPATTANA FOUNDATION” ขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ นภ พรชำนิ, เบน ชลาทิศ, คิว สุวีระ, รัดเกล้า อามระดิษ,บี พีระพัฒน์, ลีเดีย ศรัณย์รัชต์, โก้ Mr.Saxman, อาร์ม กรกันต์, มาเรียม เกรย์, แนน สาธิดา, นิว นภัสสร, ฟางข้าว The Voice, เบิร์ด เอกชัย, เกล โสพิชา และ VIETRIO โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ณ วัน แบงค็อก ฟอรั่ม (One Bangkok Forum) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยจัดแสดงสองวันเท่านั้น วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 รอบนักเรียน นักศึกษา และรอบบุคคลทั่วไป วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 รอบบุคคลทั่วไปคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างของการ “ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ที่ทรงสร้างไว้ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่มั่นคง มีความสุข และพออยู่พอกินอย่างสมดุลและยั่งยืนหนึ่งในพระราชภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานด้วยพระปณิธานที่จะทำให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นกลไกกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นหัวใจของการพัฒนามาผลักดันและเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และสมดุล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ทรงส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้แก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างโครงการ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" การสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการศึกษา รวมถึงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิต และทรัพย์สินการขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธิฯ เพื่อให้สามารถเดินหน้าพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงต้องรวมพลังจากทุกภาคส่วน คนไทยทุกคนที่จะเป็นพลังแห่งชัยชนะในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชนชาวไทยให้ดีขึ้น อันเป็นเป้าหมายหลักที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์ผู้สถาปนามูลนิธิชัยพัฒนาทรงตั้งพระราชปณิธาณไว้”ความพิเศษของการแสดงดนตรีในครั้งนี้ นอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ ที่บรรเลงอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกโน้ตดนตรีแล้ว ในระหว่างการแสดงผู้เข้าชมงานยังจะได้รับทราบเรื่องราวเบื้องหลังของบทเพลงอันทรงคุณค่า ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหามาจากหนังสือประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์“ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ซึ่งจะทำให้ทุกท่านเข้าใจความเป็นมาของบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่แฝงด้วยเกร็ดความรู้ สาระ และคติธรรมแห่งชีวิต ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นี้ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพประกอบบทเพลงอีกด้วย และนิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมาและผลงานของมูลนิธิชัยพัฒนา และยังมีโซนจัดแสดงงานศิลปะ และการออกร้าน “ภัทรพัฒน์” จำหน่ายสินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาเรียกว่าปิดฉากได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งแสง สี และเสียงดนตรี คลอบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ ที่หาชมได้ยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความสุข และความประทับใจไปด้วยกันกับการจัดแสดงดนตรี “ROYAL JAZZ for THE CHAIPATTANA FOUNDATION” ครั้งนี้ ที่จัดขึ้นที่ ONE BANGKOK FORUM โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ที่ผ่านมา