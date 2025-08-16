สไปร์ซซี่ ดิสก์ จับมือ กรุงศรี จัดกิจกรรม “From Waste to WOW Sustainable Sculpture Contest 2025 By Krungsri” ชวนคนรุ่นใหม่ประกวดออกแบบประติมากรรมศิลปะน้องกล้วยกรุงศรีจากวัสดุรีไซเคิล

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด พร้อม “มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ “ณัฏฐมณี เลขวณิชกุล” ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศความร่วมมือจัดกิจกรรม “From Waste to WOW Sustainable Sculpture Contest 2025 By Krungsri” การประกวดออกแบบประติมากรรมศิลปะน้องกล้วยกรุงศรี จากวัสดุรีไซเคิล ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะและการออกแบบ มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน โดยมีศิลปินชื่อดัง บอย ตรัย ภูมิรัตน ศิลปินวง PURPLECAT ม่อน นภสินธุ์ ไชยศรี และ ปาล์ม พลรัตน์ ศิริรัตน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์
“มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น ‘ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน’ โดยมองว่า ‘Sustainable’ ไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาวของพวกเราทุกคน เราให้ความสำคัญกับการจุดประกายพลังความคิดสร้างสรรค์ในคนรุ่นใหม่ และเชื่อว่า ‘ศิลปะ’ คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ เราจึงร่วมมือกับบริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ ในโครงการนี้ เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ พร้อมนำน้องกล้วยกรุงศรี มาสคอตขวัญใจคนไทย มาเป็นแบบในการออกแบบ สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นตัวแทนของความสุขที่สะท้อนคำมั่นสัญญาของแบรนด์กรุงศรีที่จะทำให้ลูกค้ามี “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงระหว่างเยาวชน ศิลปะ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการก้าวเพื่อสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน”
“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เกิดจากความต่อเนื่องของงาน ‘Melody Of Life Music Festival ที่ทางค่าย SPICYDISC จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 16 โดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพฯ โดยเป็นฟรีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ที่รวมศิลปินจากหลากหลายค่ายและแนวเพลงไว้ด้วยกัน โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน จากทุกเจเนอเรชัน งานนี้ไม่ได้มอบเพียงประสบการณ์ทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ศิลปินจากหลากหลายสาขาได้นำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ภายในงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การรณรงค์แยกขยะ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความยั่งยืน ซึ่งเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่งานควรมอบให้กับสังคม”
“สำหรับปีนี้เราได้มองเห็นความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงจัดตั้งโครงการประกวด “From Waste to WOW Sustainable Sculpture Contest 2025 by Krungsri” ร่วมกับกรุงศรี เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่อย่างเด็ก GEN Z เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่รักในงานศิลปะได้แสดงออกถึงความสามารถและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล โดยไม่เพียงเป็นแค่เวทีสำหรับพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันใส่ใจการดูแลโลกใบนี้ผ่านมุมมองของศิลปะนี้ไปด้วยกัน”
นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุ 15-25 ปี สามารถส่งผลงานเข้าประกวดการประกวด “From Waste to WOW Sustainable Sculpture Contest 2025 By Krungsri” ภายใต้แนวคิด "Go Sustainable with Krungsri ไปกับน้องกล้วย" โดยออกแบบประติมากรรมศิลปะน้องกล้วยกรุงศรี จากวัสดุรีไซเคิล ชิงเงินและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท
อีกทั้งได้นำผลงานไปโชว์ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และงาน Melody of life ครั้งที่16 เทศกาลดนตรีรักโลกที่ใหญ่ที่สุดกลางใจเมือง โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://melodyoflife.spicydisc.com/SustainableSculptureContest2025