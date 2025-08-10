สุดพิเศษ!! "สวัสดีวันแม่แห่งสยาม" กิจกรรมสร้างสุขแม่xลูก ณ สยามสแควร์

สยามสแควร์ขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคนมาเติมความสุขให้คุณแม่ในงาน "สวัสดีวันแม่แห่งสยาม" ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2568 ณ สยามสแควร์ เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความประทับใจและความทรงจำดีๆ ให้กับครอบครัว ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่จะทำให้วันแม่ปีนี้อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นสไตล์ชิคๆ คูลๆ แบบเด็กสยามกัน
ชวนคุณแม่มา "เช็คอิน @ Siam Square" ก็จะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์ที่เตรียมไว้สำหรับคู่แม่ลูก
• วันที่ 8 – 12 สิงหาคม พบ Photobooth บอกรักแม่สุดพิเศษ: ถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ฟรีกลางสยาม พร้อมรับภาพถ่ายสวยกลับไปเป็นที่ระลึกเก๋ เท่ห์ไม่เหมือนใครโดย Sculpture ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
• Workshop สุดคิวท์สำหรับคู่แม่ลูก: ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ
o วันที่ 8-12 สิงหาคม พบ Workshop ปรุงน้ำหอม ณ First aid Kiss สยามสแควร์
o ตลอดเดือนสิงหาคม พบ Work shop แต่งเค้กกระถางดอกไม้ สุดน่ารักในราคาพิเศษ ที่จัดขึ้นสำหรับคู่แม่ลูกโดยเฉพาะ ณ ร้าน PP Baking Studio ลิโด้คอนเน็ค
• วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 17.00 – 20.00 น. พบดนตรีเปิดหมวกจากคู่แม่ลูก: เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีจากคู่แม่ลูกมากความสามารถ ที่จะมาสร้างบรรยากาศสุดประทับใจจากYamaha ตลอดงาน ณ ลานกิจกรรมหน้า Centerpoint
• วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 17.00 – 20.00 น. Random Dance ทีมตัวแม่ปะทะทีมตัวลูก: ชวนคุณแม่มาออกสเต็ปแดนซ์สุดมันส์กับเพลงฮิตติดกระแส พร้อมประชันลีลากับทีมลูก รับรองความสนุกและความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้ ณ ลานกิจกรรม Block I
พร้อมพบโปรโมชั่นสุดปังจากร้านค้าในสยามสแควร์ที่พร้อมใจกันมอบส่วนลดพิเศษให้กับคุณแม่และครอบครัวมากมาย งานนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ลูกๆ จะได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณแม่ผ่านกิจกรรมดีๆ ที่สยามสแควร์ พาคุณแม่มาสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในงาน "สวัสดีวันแม่แห่งสยาม" ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2568 ณ สยามสแควร์ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/SiamSquareOfficial/?locale=th_TH