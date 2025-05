ห้ามแตะ…แต่มองให้ลึก สตรีทแฟชั่นประทะกับสตรีทอาร์ต

เปิดประสบการณ์แฟชั่นและศิลปะเต็มรูปแบบ กับ Matter Makers x Benzilla: “Please do not touch, Just take a Loook” ห้ามแตะ…แต่มองให้ลึก! ที่นำเอาสตรีทแฟชั่นมาเจอกับสตรีทอาร์ต สร้างสรรค์คอนเซ็ปต์งานศิลป์นิยามใหม่ ที่มาพร้อมกับเสื้อผ้าและงานศิลป์ เมื่อ Matter Makers แบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์สุดครีเอทีฟ จับมือกับ Benzilla หรือ “ปริญญา ศิริสินสุข” ศิลปินไทยผู้มีลายเซ็นชัดเจนในสไตล์เฉพาะตัว ที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์ “Loook” มนุษย์ต่างดาวสามตาสุดโดดเด่น จนเกิดเป็นคอลเลกชันที่นำสีสันของสตรีทอาร์ต มาหลอมรวมเข้ากับอารมณ์ขันแบบกวนๆ ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

ด้วยการออกแเบบเสื้อผ้าและไอเดียการนำเสนออันเป็นเอกลักษณ์ของ Matter Makers ‘Loook Ceramic Sculpture’ ผลงานเซรามิกที่แฝงสีสันของสตรีทอาร์ต ไว้ในร่างของงานประติมากรรมที่เปราะบาง เหมือนของล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์ พร้อมคอลเลกชันที่ถ่ายทอดจินตนาการจากคาแรกเตอร์ Loook ผ่านลวดลายหลักและแพตเทิร์นที่ออกแบบ โดยมีแรงบันดาลใจจากดวงตาทั้งสาม

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Please do not touch, Just take a Loook” ที่ทั้งกระตุกความคิด และท้าทายขอบเขตของการ “ห้ามแตะ” ซึ่งเรามักพบได้จากผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Loook ผู้เคยปรากฏตัวในฉากศิลปะโลดแล่นบนท้องถนน บัดนี้กลายเป็นทั้งแรงบันดาลใจและผลงาน ที่หลายคนอยากครอบครอง นอกจากปรากฏอยู่บนเสื้อผ้าแล้ว ยังถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ผ่าน Loook Ceramic Sculpture (Limited Edition) ผลงานเซรามิกที่แฝงสีสันของสตรีทอาร์ต ไว้ในร่างของงานประติมากรรมที่เปราะบางเหมือนของล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์ แต่คราวนี้ คุณแตะได้ ถ้าโชคดีพอที่จะได้เป็นเจ้าของ…

จนเกิดเป็นเสื้อผ้าที่มองเผินๆ อาจดูเรียบง่าย แต่แฝงดีเทลที่ผสานทั้งเทรนด์และไอเดีย พร้อมให้คุณสัมผัสผ่านแฟชั่นในสไตล์ของ Matter Makers

นอกจากนี้ แคมเปญนี้ยังสื่อสารแนวคิดผ่าน 3D Characters ซึ่งจินตนาการถึงโลกที่ทุกคนล้วนมีตาสามตาแบบเดียวกับ Loook พร้อมภาพแคมเปญที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินร่วมสมัยระดับโลก อย่าง AI Weiwei ซึ่งมีชื่อเสียงจากการนำวัตถุโบราณมาตีความใหม่ เพื่อท้าทายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ถูกนิยามไว้ การร่วมงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การออกแบบเสื้อผ้า แต่คือคำชวนให้มองงานศิลปะในแง่มุมใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้แฟชั่นได้เล่าเรื่องที่สะท้อนตัวตนอย่างอิสระอีกด้วย