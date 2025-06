LINE ประเทศไทยครบ 14 ปี ดัน 4 บริการใหม่ช่วงครึ่งปีหลัง

ณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 14 ปีของ LINE ไม่ใช่เพียงหมุดหมายของการเติบโตในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่คือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนได้จริง“หน้าที่ของแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกผู้ใช้ แต่ต้องนำเสนอคุณค่าของเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้งานในมิติที่แตกต่างตามยุคสมัยที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียม ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยในสังคมที่เชื่อมโยงโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน”ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ WOW! จากพันธกิจใหม่อย่าง Create an amazing life platform that brings WOW! to our users ด้วยการรวมพลังของเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตดิจิทัลของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา บทบาทสำคัญของ LINE ในประเทศไทย คือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัลที่อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการธุรกิจในไทยบนเส้นทางการ Digital Transformation ตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมี LINE Official Account เป็น Touch point ทรงพลังด้วยกลยุทธ์ Chat Commerce ที่ประกอบด้วยโซลูชันส์หลากหลายอย่าง MyShop, MyRestaurant, MyCustomer, Business Managerล่าสุดกับ LINE Official Notifications (LON) ให้ธุรกิจทุกระดับเลือกใช้สื่อสาร บริหารจัดการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงภาครัฐและวิสาหกิจต่างๆ ก็ใช้เป็นแพลตฟอร์มให้บริการประชาชน ให้คนไทยได้เข้าถึงบริการรัฐง่ายดาย แทบไม่ต้องออกจากบ้าน ทั้งชำระค่าไฟ ค่าทางด่วน ตรวจสอบการส่งพัสดุ เช็กสิทธิ์บัตรทอง และระบบบริการด้านสุขภาพ ฯลฯพร้อมกันนี้ LINE ประเทศไทย เตรียมยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านแนวคิด “ชีวิตใหม่ในแบบ WOW!” ที่มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ “ดีขึ้นกว่าเคย” อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งสื่อสาร ไลฟ์สไตล์และสุขภาพผ่าน 4 แกนหลักประสบการณ์ ได้แก่ ปลดล็อกข้อจำกัดมากขึ้น – ลึกซึ้งขึ้น – ง่ายขึ้น และ มั่นใจขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงผู้ใช้ผ่าน 4 บริการใหม่ที่จะเปิดตัวให้บริการเร็วๆนี้ อย่าง LINE Premium โปรแกรมสมาชิกสำหรับการใช้ LINE ที่อิสระกว่าที่เคย, LINE GIFT บริการ e-Gifting ที่จะเปลี่ยนมุมมองการให้ของขวัญในมิติใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Social GiftingLINE HEALTH บริการที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านบัญชีทางการ ที่จะมาลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและเวลา ซึ่งได้ทดลองให้บริการแล้ววันนี้ พร้อมด้วย Whale ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เชื่อถือได้เตรียมดันโครงการด้าน Digital Literacy พัฒนาความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ ยังเตรียมเพิ่มบทบาทสำคัญในการส่งเสริม “สังคมอุดมปัญญา” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และนำไปต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ ยังเตรียมขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และเนื้อหาหลากหลายมากขึ้น ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่แข็งแรงและยั่งยืนในทุกมิติ