ก้าวสู่ปีที่ 2 “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2025” เทศกาลภาพยนตร์ LGBTQ+ เพื่อตอกย้ำพลังศิลปะและภาพยนตร์ พร้อมผลักดันความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ

เดินทางก้าวมาสู่ปีที่ 2 แล้ว สำหรับเทศกาลที่ให้พื้นที่แก่ความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2025 (TILFF 2025)” เพื่อนำเสนอพลังของภาพยนตร์ ซีรีส์ และศิลปะหลากหลายแขนง ในฐานะเครื่องมือแห่งการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “บ้าน” และความหมายของ “ความรักที่พึ่งพาได้” โดยในเทศกาลนี้ “บ้าน” ไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งปลูกสร้าง แต่คือ พื้นที่แห่งความรัก ความเข้าใจ และการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากที่ไหน หรือมีอัตลักษณ์แบบใด บ้านคือที่ที่คุณได้รับการยอมรับ และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเทศกาลฯจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2568 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ภายในงานได้รับเกียรติจากคนดังและนักแสดงอาทิ “คุณเต้-ปิยะรัฐ กัลป์จาฤก, เอิร์ธ, ลีโอ, กัน-คณัชบดินทธ์, อัพ-นัฐภูมิ, ฟ้าใส ปวีณสุดา, เตยยี่, ครอบครัวพีท ทองเจือ, ครูปาน-สมนึก คลังนอก เจมส์ หนังหน้าโรง และเหล่าผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะเฟส ไทยแลนด์ ซีซัน 6”
นอกจากนี้ในงาน “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2025 (TILFF 2025)”
ได้จัดให้มีกิจกรรมไฮไลท์มากมายและน่าสนใจอาทิ
- Red Carpet & Opening Ceremony
การเฉลิมฉลองตัวตนของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก พร้อมเหล่าศิลปิน นักแสดง และผู้กำกับที่มาร่วมแบ่งปันพลังแห่งศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน
- Short Film Awards
การประกวดภาพยนตร์สั้น LGBTQ+ จากนานาประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ผู้กำกับรุ่นใหม่ได้ใช้เสียงของตนสะท้อนความเท่าเทียมและอัตลักษณ์
- LGBTQ+ Cinema & TV Screenings
โปรแกรมการฉายภาพยนตร์และซีรีส์จากนานาชาติ ที่จะพาผู้ชมสัมผัสประสบการณ์แห่งอารมณ์ ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าในความหลากหลาย
- Seminar and Forum
เวทีสนทนาโดยผู้กำกับ นักเขียน นักวิจารณ์ และนักวิชาการ จากทั่วโลก ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ LGBTQ+ ผ่านเลนส์ของสื่อสร้างสรรค์
- Exhibition: Drag 101
กิจกรรมเวิร์กช็อปการแต่งหน้า การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการแสดง Drag อย่างมืออาชีพ
- Y Market
กิจกรรมออกคูหาแสดงสินค้าของผู้ประกอบการคอนเทนต์ LGBTQ+ ในประเทศไทย และกิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อและนักลงทุนจากต่างประเทศกว่า 30 ราย โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย ในการจัดกิจกรรม
สำหรับเทศกาล “Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2025 (TILFF 2025)” คือการรวมพลังของศิลปะ เรื่องเล่า และความรัก จากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเข้าใจ การยอมรับ และความเท่าเทียมอย่างแท้จริง มาร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลาย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ “ทุกตัวตนได้รับการยอมรับ” ในงาน Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2025 ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 กันยายน 2568 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website https://tilff-thailand.com/
Facebook: tilff.official
Instagram: tilff.official
TikTok: @tilff.official
X: @TILFF_Official