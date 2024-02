สมาคมแม่บ้านตำรวจชวนครอบครัวตำรวจร่วมอบรม "ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย"

วันนี้ (22 ก.พ.) นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money In Action "ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย" ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการหนี้สินในครอบครัววันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 ณ The Cop Seminar & Resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรีในการอบรมในครั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ความเข้าใจการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างถูกต้อง , การวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน , การบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อลดหนี้ และการจัดทำงบการเงินในครอบครัวการอบรมเป็นแบบองค์รวมให้ความรู้ทั้งคู่สามีและภรรยา ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนด้านการเงินในครอบครัว ผ่านกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมจะได้นำปัญหาด้านการเงินของตนเองออกมาวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม โดย Jimmi The Coach องค์กรพัฒนาบุคลากรระดับต้นของเมืองไทย และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวิธีการสร้างความมั่งคั่ง สามารถวางแผนปลดหนี้ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและคู่สมรสเข้าร่วมโครงการ Money Management & Investment ประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-957-1666 พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผกก. ฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ และผู้ประสานงานโครงการ Money Management & Investment สมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 25 ก.พ.67