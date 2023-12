ตร.จัดโปรที่พักตากอากาศราคาพิเศษมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวตำรวจและประชาชน

วันนี้ (28 ธ.ค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2567 จากตำรวจ ให้ประชาชน มี “นายกรัฐมนตรี” นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล เดินตามนโยบาย “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” สร้างสวัสดิการที่ดีแก่ตำรวจและครอบครัว ถือโอกาสปีใหม่ 2567 มอบความสุขให้ตำรวจ ส่งต่อความสุขให้ประชาชนเปิดตัวโครงการ “Police Wellness” พร้อมจัดโปรโมชันที่พักช่วงวันหยุดปีใหม่ 2567 ในราคาพิเศษ“พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์” ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ( ผบช.สกพ. ) เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เป้าหมายเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระ และขณะเดียวกันเป็นของขวัญแก่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมอบสวัสดิการ “ส่วนลด” ในการเข้าใช้บริการที่พักสถานตากอากาศผบช.สกพ. เผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสวัสดิการบ้านพักตากอากาศ ริมทะเล อยู่ที่ The Cop Seminar & Resort อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หรือ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ มีไว้ให้บริการข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และพี่น้องประชาชน“ในช่วงปีใหม่เราตั้งใจมอบสิทธิพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ จึงทำโปรแกรม Police Wellness ภายใต้แนวคิด New year , New life , New health”“ตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชน สามารถเข้าใช้บริการพิเศษ Police Wellness @ The Cop Seminar & Resort ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 7 มกราคม 2567 โดยสามารถเข้าบริการได้ในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ราคา 600 บาท / ห้อง / คืน สำหรับประชาชนทั่วไป ราคา 800 บาท / ห้อง / คืน โดยผู้เข้าใช้บริการ Police Wellness @ The Cop Seminar & Resort จะได้รับบริการอาหาร ที่ดูแลโดยนักโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กองสวัสดิการ และได้รับความผ่อนคล้ายมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ตำรวจตลอดโครงการในช่วงวันหยุดต่อเนื่องปีใหม่ 2567”พล.ต.ท.ยิ่งยศ บอกว่า สำหรับที่พักสวัสดิการของตำรวจอีกแห่ง คือ และ Sea Sand Sun อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ (ค่ายพระราม 6 ) แม้ไม่ได้เข้าจัดโครงการ Police Wellness แต่กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลได้จัดโปรโมชันพิเศษ ลดราคา 50 %ทั้งนี้ หากสนใจร่วมเข้าพัก ร่วมโครงการ Police Wellness ติดต่อจองห้องพัก The Cop Seminar & Resort โทร. 095-9172266 ติดต่อจองห้องพัก Sea Sand Sun โทร. 032 706 111