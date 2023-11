สมิติเวชเอาใจวัยเก๋าจัดวิ่งเพื่อสุขภาพได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชวนหนุ่มสาววัย 50 อัพ มาวิ่งออกกำลังกาย Age Friendly Run by Samitivej 2024 ครั้งแรกในไทย โดยจัดขึ้นวันที่ 21 ม.ค.2567 ที่สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีชิงชัย 3 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม. และ 5 กม. ค่าสมัคร 700 บาท พิเศษสุดหากสมัครแบบ VIP ราคา 3,000 บาท รับสิทธิพิเศษ แพ็กเกจตรวจ VO2 Max มูลค่า 8,500 บาทในการนี้ได้มีงานแถลงข่าวขึ้นที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2566 โดย นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยจุดมุ่งหมายของสมิติเวชที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะรักษาคนไข้เจ็บป่วย แต่เรามุ่งเน้นสร้างระบบ Healthcare ที่เรามีบทบาทช่วยส่งเสริมให้คนไทยดูแลป้องกันตัวเอง จึงเป็นแนวคิดที่ทำให้เราจัดวิ่ง Age Friendly Run by Samitivej ซึ่งเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีระดับการวิ่งที่ปลอดภัย พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญดูแลผู้ร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางการวิ่งสำหรับกิจกรรมวิ่ง Age Friendly Run by Samitivej 2024 จะมีขึ้นในวันที่ 21 ม.ค.2567 ที่สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีระยะทางคือ 1 กม., 3 กม. และ 5 กม. ผู้สมัครต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผู้สมัครรวมแบบไม่จำกัดอายุ ครั้งละ 4 ท่าน พร้อมได้ร่วมสนุกกับ 5 ฐานกิจกรรม ทั้งนี้นักวิ่งทุกคนจะได้ทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนการวิ่ง ด้วย WELL Application หากมีความเสี่ยงปรึกษาแพทย์ฟรีค่าสมัครนั้นมี 2 แบบ คือ ค่าสมัครนักวิ่งทั่วไป ราคา 700 บาท จะได้รับเสื้อระลึก เบอร์วิ่ง เหรียญหลังเข้าเส้นชัย และแพ็กเกจตรวจ Advance Bone Densitometer วัดความแน่นของมวลกระดูกส่วนหลัง และสะโพก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มูลค่า 5,900 บาทส่วนแบบ VIP ราคา 3,000 บาท จะเพิ่มแพ็กเกจตรวจ VO2 Max การตรวจความฟิตของร่างกาย และค่าออกซิเจนที่ร่างกายใช้ในขณะออกกำลังกาย มูลค่า 8,500 บาท และเสื้อวิ่งรุ่น Exclusive 1 ตัว โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ "กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (New Life)" ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมทั้งผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว และผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดอีกด้วย