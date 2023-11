“ไลอ้อน” ดัน “กู๊ดเอจ” บุกรพ.-ร้านยา ทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเจาะผู้สูงวัย

ผู้จัดการรายวัน360 - ไลอ้อน ประเทศไทย เปิดกลยุทธ์การทำตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ “กู๊ดเอจ” ล่าสุดจับมือโรงพยาบาลร้านขายยา ขยายช่องทางจำหน่ายเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้น ให้ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรักษามาสู่การป้องกัน เผยช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแบรนด์กู๊ดเอจ (GoodAge) เติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะเติบโตได้มากกว่า 30%นายกัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์ กู๊ดเอจ สินค้าสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยแนวทางการทำตลาดจะเน้นการผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล มีความต้องการที่แตกต่างกัน อีกทั้งสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ล่าสุด ไลอ้อน ได้มีโอกาสขยายช่องทางการวางผลิตภัณฑ์ GoodAge ให้กับ รพ.ชั้นนำ ซึ่งได้แก่ รพ.กรุงเทพ รพ.เซนต์หลุยส์ และรพ.สมิติเวช นำผลิตภัณฑ์แบรนด์กู๊ดเอจ (GoodAge) เข้าไปวางจำหน่าย ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขภาวะวัยของผู้สูงอายุ ตัวผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันก็มีการจำหน่ายตามร้านค้าในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ ร้านหลุยส์มาร์ท โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร้านยา (Save Drug) โรงพยาบาลกรุงเทพ บางสาขา และร้าน Health Choice โรงพยาบาลสมิติเวช นอกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว ยังได้เพิ่มช่องทางร้านขายยา ได้แก่ Icare Pharmacy , Med & More , Gen Pharma ทุกสาขา อีกด้วย โดยหลังจากนี้มีแผนเพิ่มช่องทางโรงพยาบาลและร้านขายยาอย่างต่อเนื่องนอกจากกลยุทธ์ในการขยายช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และกระแสของโลกดิจิทัล บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยการสร้าง Engagement ที่ดีผ่านทาง Facebook / Line Official เพื่อให้สามารถสื่อสาร ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการทำกิจกรรม ณ จุดขาย เพื่อแนะนำสินค้า โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแบรนด์กู๊ดเอจ (GoodAge) สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะเติบโตได้มากกว่า 30%“ไลอ้อน เรามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาวะวัย ภายใต้แบรนด์กู๊ดเอจ โดยแนวคิดผลิตภัณฑ์นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผู้สูงอายุเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุด เพื่อช่วยคลายกังวลและช่วยชะลอความเสื่อมของวัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุวัย โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ซึ่งความร่วมมือกับโรงพยาบาลและร้านขายยา เป็นการสอดรับกับกลยุทธ์การทำตลาดของแบรนด์ที่ต้องการทำตลาดเจาะกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรักษา มาสู่การเตรียมความพร้อมที่เป็นการป้องกัน โดยไลอ้อนได้มีการนำผลิตภัณฑ์กู๊ดเอจทำตลาด โดยทดลองแจกสินค้าตัวอย่าง ตามโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับสุขภาวะวัยของผู้สูงอายุอย่างไร นับว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี” นายกัณฑชิต กล่าวแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงมุ่งเน้นสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ภายใต้ความร่วมมือกับทีมวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลากหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันเฮอร์เบิล โททัล แคร์ ได้รับรางวัล Gold Prize และ โลชั่นบำรุงผิวกาย ดาร์ก สปอต คอเรคเตอร์ ได้รับรางวัล Bronze Prize จากงานประกาศรางวัลนวัตกรรมระดับโลก ที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในปี 2018 และ ผลิตภัณฑ์ GoodAge ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ วีแกน ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของคนรักสุขภาพ อีกด้วยนอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้กระทบกับสิ่งเเวดล้อมน้อยที่สุด เช่น ยาสีฟันไฮเดชั่น พลัส ที่ตัวหลอดทำจากหลอด EVOH สามารถรีไซเคิลได้ และ Soy Ink บนกล่องบรรจุภัณฑ์ พิมพ์ด้วยหมึกจากน้ำมันถั่วเหลือง, ฝา PLA ย่อยสลายได้ และผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน ทริปเปิ้ลล็อค รุ่น ไบโอ บรัช และ บีเลิฟ บรัช ด้ามแปรงผลิตจาก PLA Compound ที่สกัดจากพืช และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้มากกว่า 80% ภายใน 42 วัน เรียกได้ว่าเป็นการลดปัญหาโลกร้อน โดยใช้แปรงรักษ์โลก แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือแนวโน้มการเพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คือ "นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค" ผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand GoodAge ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค พัฒนาให้เหมาะและตรงกับสุขภาวะวัย ผลิตภัณฑ์จะถูกพัฒนามาเพื่อปกป้องดูแลผู้บริโภควัยนั้น ๆ ให้มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันปัจจุบันกลุ่มสินค้าของแบรนด์ GoodAge มี 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มออรัลแคร์ หรือผลิตภัณฑ์ในช่องปาก เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และน้ำยาบ้วนปาก 2. กลุ่มเพอร์ซันนัลแคร์ หรือสินค้าส่วนบุคคล เช่น โฟมอาบน้ำ โลชั่น แชมพู และแป้งเนื้อโลชั่น ขณะที่ช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากช่องทางขายปกติ ซึ่งได้แก่ ร้านค้า Supermarket ทั่วประเทศ ร้านค้าสะดวกซื้อแล้ว ทางผลิตภัณฑ์ GoodAge ก็ได้เพิ่มช่องทางพิเศษ เช่น ร้านขายยาทั่วประเทศ และร้านในโรงพยาบาลต่าง ๆ และ Healthy & Wellness เช่น Chivit-D by SCG (ชีวิตดี บาย เอสซีจี) เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความสะดวกในการซื้อมากขึ้น