NIA หนุนเด็กรุ่นใหม่เป็น “นวัตกร” พร้อมยกระดับต่อยอดแนวคิดและผลงานวัตกรรมดันสู่เวทีนานาชาติ

เปิดเผยว่า NIA ทำหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมโยงคนและหน่วยงานมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบนวัตกรรม ที่เข้มแข็ง โดยในส่วนงานเยาวชน NIA มีการเชื่อมโยงครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนของประเทศไทยให้เป็นคนเก่งและมีความพร้อมในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมผ่านกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจคิดค้นนวัตกรรม มีนิสัยการค้นคว้า วิจัย ประมวลผล และต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์“โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นโครงการหนึ่งที่ NIA เข้าร่วมดำเนินการกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเฟ้นหาเยาวชนที่อยากสร้างทักษะนวัตกรมาเข้ารับการพัฒนาต่อยอดความสามารถผ่านกระบวนการที่เครือข่ายพันธมิตรร่วมกันสนับสนุน ทั้งการอบรมแบบเข้มข้นในค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ และการจับคู่ให้คำแนะนำการพัฒนาผลงาน โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก Education New Zealand ในการยกระดับทักษะทั้งด้านความเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารโครงการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นและโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาที่ไร้ขอบจำกัด ดังนั้น การประกวดนวัตกรรมไม่ใช่แค่การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ขึ้นในประเทศไทย แต่เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง และบ่มเพาะ เพื่อผลักดันเยาวชนไทยให้สามารถเติบโตไปเป็น “นวัตกร” ผู้ขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ของประเทศต่อไปในอนาคต NIA เชื่อมั่นว่าการดำเนินการนี้จะช่วยสร้างทักษะสำคัญแห่งอนาคต สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม หรือ INNOVATION NATION” ในที่สุด”กล่าวเพิ่มเติม เน้นย้ำความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพที่กำลังเติบโตขึ้นในโลกที่เชื่อมโยงกัน โดยเชื่อมั่นในมิตรภาพและความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยในด้านการศึกษาและนวัตกรรมที่จะมีต่อไปในอนาคต และได้ให้กำลังใจเยาวชนให้มีความมุ่งมั่นและพยายามไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่ง แต่เป็นการยืนยันถึงศักยภาพที่ไม่มีขอบเขตด้านความสร้างสรรค์ของมนุษย์สำหรับโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2566 นี้ มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งสมัครเข้ามาทั้งหมด 453 ผลงาน แบ่งเป็น ปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 37 ผลงาน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 416 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเพื่อเข้าค่ายพัฒนาผลงาน จำนวน 40 ทีม แบ่งเป็น ปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 10 ผลงาน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 30 ผลงาน ล้วนเป็นผลงานที่น่าสนใจทั้งสิ้น แต่สิ่งจำเป็นคือการเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นนวัตกรรม ดังนั้น การตัดสินจึงพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจของผลงาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำออกสู่การผลิตและจำหน่ายจริงเชิงพาณิชย์ผลการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท- ผลงาน รถปลูกต้นหอม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม- ผลงาน โปรตีนทดแทนจากหอยเชอรี่ และแป้งข้าวสังข์หยด จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์- ผลงาน แวววาล์ว อุปกรณ์ช่วยยึดติดลิ้นหัวใจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรางวัลชนะเลิศ - ได้รับถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และการสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ- ผลงาน แพลตฟอร์มเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอด เลือดจากกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย- ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท- ผลงาน SVMR ตู้ยาเพื่อแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย- ผลงาน บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียน และชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจาก สมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสด จากดอกต้อยติ่ง จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท- ผลงาน เครื่องเลี้ยงกบอัตโนมัติ All in One จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยรางวัลชมเชย - ได้รับเกียรติบัตร- ผลงาน N-SPR : นวัตกรรมของเล่นเพื่อการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง "Chemistry for Forensic Science" จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีได้รับสนับสนุนเงินรางวัลและการจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษภาคธุรกิจ โดย Education New Zealandรางวัลชนะเลิศ - ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท- ผลงาน แพลตฟอร์มเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอด เลือดจากกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท- ผลงาน บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียน และชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจาก สมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสด จากดอกต้อยติ่ง จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท- ผลงาน SVMR ตู้ยาเพื่อแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน