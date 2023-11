เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ จส.100 และพันธมิตร ร่วมพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์กลับบ้าน เฟส 2 ขยายพื้นที่กว่า 7.8 พันสาขา

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้าร่วมปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจพาผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์กลับบ้าน กับบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตรต่างๆ มาตั้งแต่ระยะแรก โดยเริ่มจากการเผยแพร่สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ตัวแทนของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้เป็นที่ตระหนักรู้ในสังคม และเตรียมพร้อมบุคลากรที่ร้านสาขามีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ล่าสุดได้ขยายพื้นที่ไปอีกใน 4 จังหวัด รวมกว่า 7,800 สาขา เพื่อรองรับการดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้“ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเกือบ 1 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะร้านสะดวกซื้อที่อยู่คู่ชุมชนและสังคม ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ตามปณิธาน Giving and Sharing ซึ่งถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยลดความกังวลของผู้ดูแลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในระยะที่สองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ขยายพื้นที่ร้านเซเว่นฯ เป็นจุดรับประสาน และดูแลชั่วคราวในอีก 4 จังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา รวมเป็น 7,843 สาขาแล้ว” นายวิชัย กล่าวสำหรับประชาชนทั่วไป หากพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ Forget Me Not พลัดหลง สามารถสแกน QR Code บนเข็มกลัดได้ด้วยตัวเองเช่นกัน ซึ่งจะปรากฏเป็นหมายเลขโทรศัพท์สายตรงของ จส. 100 เพื่อแจ้งหมายเลขที่ระบุไว้บนเข็มกลัดในการประสานแจ้งญาติ หรือเจ้าหน้าที่ให้มารับตัว หรือนำตัวผู้ป่วยส่งที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้ง 7,843 สาขา ซึ่งจะมีพนักงานช่วยดูแลชั่วคราวเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวผู้ป่วยส่งคืนกลับครอบครัวต่อไป