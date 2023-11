“ซีพี ออลล์” ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ 'ดีเลิศ' 5 ดาว จาก IOD

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการสำรวจ และติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏว่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการโดยมีบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) และสังคม (Social) ครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาวกล่าวว่าซีพี ออลล์ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน สังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainability for All” ผ่านการบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืน 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และองค์กร และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย“ซีพี ออลล์ มีความภาคภูมิใจและจะร่วมเป็นหนึ่งในฐานะภาคเอกชนไทยในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล (CG) ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น Giving & Sharing ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้องค์กรเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์กล่าว