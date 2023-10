“SlimUP Center” ก้าวสู่ปีที่ 20 ยกเครื่องปรับแผน เตรียมจัดงาน “The Queen is Back”

“SlimUP Center” ยกเครื่องปรับกลยุทธ์ทิศทางการตลาด พร้อมก้าวสู่ 20ปี ในการเป็นสถาบันดูแลรูปร่างและสัดส่วนอันดับ1ของประเทศไทย เตรียมจัดงาน “The Queen is Back” พบกัน เดือนพ.ย. นี้นางสาว ดุจฟ้า หิรัญพิพิธพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มารีนกรุ๊ป จำกัด สถาบันดูแลรูปร่างและสัดส่วนอันดับ1 ของประเทศไทย “SlimUp Center” มีทั้งหมด 18 สาขา โดย12สาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล และ 6สาขาในต่างจังหวัด เตรียมจัดงาน “The Queen is Back” เพื่อกระตุ้นตลาด รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยสถิติ กว่า 5 ล้านคนในช่วง Q4 เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดคลี่คลาย และ มีความพร้อมในการให้บริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริการที่ครอบคลุมในเรื่องของรูปร่าง เตรียมพร้อมสร้าง Brand Awareness ทั้งนี้ยังเตรียม Big Surprise มอบให้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และ เปิดตัวเครื่องมือที่ทันสมัย โดยนำมาเปิดตัวที่แรกในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วยSlimUp Center ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลรูปร่างและสัดส่วนอันดับ 1 เป็นธุรกิจให้บริการในด้านความงามและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากกว่า 20ปี พร้อมแล้วที่จะให้บริการในเรื่องของรูปร่าง ส่งเสริมบุคคลิกภาพ ให้คุณได้ทั้งรูปร่างและสุขภาพที่ดี เรามีทีมงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญ นักโภชนาการในแต่ละสาขา ที่พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรูปร่างในรูปแบบ Personalized Program เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบโปรแกรมส่วนตัวรูปแบบการบริการอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานโดยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในทุกสาขาที่วางแผนกระจายการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้ง 18 สาขาเตรียมพบกับการกลับมาของ “คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์” นางสาวไทยปี 2535 ในฐานะ Brand Presenter กิตติมศักดิ์ แห่ง “SlimUP Center” จะมาร่วมพูดคุยถึงการกลับมาร่วมงานกับ SlimUP Center อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบศาสตร์ที่ทันสมัยและเหนือระดับ พบกับ Thermo Balance มิติใหม่แห่งการกระชับสัดส่วนพร้อมปรับสมดุลร่างกาย พร้อมสลายเซลลูไลท์ได้อย่างลงลึกทุกชั้นผิวมาเปิดตัว เพื่อให้เห็นการทำงานของเครื่อง เตรียมพบกับบริการที่ให้คุณพร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการดูแลรูปร่าง ร่วมพูดคุย สัมผัสประสบการณ์ กับกิจกรรมงาน The Queen is back ในครั้งนี้งานนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นการทำการตลาดในช่วง Q4 รูปแบบกิจกรรม และ การสื่อสารแคมเปญจะเป็นอย่างไรนั้น เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 11/11/2023 ณ SlimUp Center สาขา คิวเฮาส์ ลุมพินี ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30น เป็นต้นไป.