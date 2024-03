Doctor Mek Clinic คัมแบคอย่างเป็นทางการ สมการรอคอย สมฉายา #หมอของดารา

Doctor Mek Clinic สาขา Stadium One กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานนี้ อาจารย์หมอเมฆ - นายแพทย์วัชพล ธนมิตรามณี และคุณหมอแอร์ - แพทย์หญิงพิชญานิน สื่อมโนธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เนรมิตงาน Grand Reopening Ceremony Doctor Mek Clinic ภายใต้คอนเซปต์ “Timeless Blue Phoenix” โดยสื่อถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และทรงพลังมากที่สุด เปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่ได้จากเถ้าถ่านเดิม โดยนกฟีนิกซ์สีแดงจะเล่าแทนเรื่องราวหรือปัญหาที่ผ่านมา ส่วนนกฟีนิกซ์สีน้ำเงิน จะสื่อถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เป็นการทรานส์ฟอร์มสู่นกฟีนิกซ์ในเวอร์ชันที่เจิดจรัสที่สุด จากการได้รับรางวัลอันดับ 1 ยอดฉีดฟิลเลอร์ สูงสุดในเอเชีย 2023 นอกจากนี้การดีไซน์ภายในของแต่ละห้อง รวมถึงการตกแต่งบริเวณหน้าคลินิกยังสื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ ของคลินิกจากเดิม เพื่อให้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กใหม่ ที่ใคร ๆ ก็อยากมาใช้บริการ สำหรับงานนี้เรียกว่าได้ รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากดารา เซเลบริตี้ และคนดังในวงการบันเทิง ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนายแพทย์วัชพล ธนมิตรามณี อาจารย์แพทย์ผิวหนังมากประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์และร้อยไหม เจ้าของฉายา #หมอของดารา ผู้ก่อตั้งคลินิก กล่าวว่า “Doctor Mek Clinic เรามีความโดดเด่นและวางจุดยืนชัดเจนว่าเป็น Home of Filler ซึ่งฟิลเลอร์ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านสูง เพราะจะต้องใช้ศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินรูปหน้า และศิลป์แห่งฟิลเลอร์เพื่อออกแบบ คำนวณการฉีดฟิลเลอร์ในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นการปรับแก้บริเวณที่บกพร่อง โดยยังคงลักษณะเดิมของใบหน้าเอาไว้ ให้เป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด และทั้งหมดนี้จึงเชื่อมโยงกันออกมาเป็นทั้งตัวงาน โปรแกรมหัตถการ และการตกแต่ง ภายใต้ Key Concept: “Rewarding Your Life at Doctor Mek Clinic” ซึ่งที่ผ่านมาก็นับว่ามีจำนวนการยืนยันความประทับใจจากคนไข้จริงที่มาเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังช่วยแนะนำบอกต่อให้กับคลินิกของเราอีกด้วย”“สำหรับการกลับมาในครั้งนี้ เราเล็งเห็นความสำคัญกับการดีไซน์พื้นที่ให้มีความสวยงาม สดใส มีชีวิตชีวา เพื่อเป็นสถานที่เติมออกซิเจนให้กับคนไข้ในทุกครั้งที่ได้เข้ามาใช้บริการกับเรา และยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์ก เปิดพื้นที่ถ่ายรูป Check-in สุดเก๋ ที่ไม่ว่าใครต่างก็อดใจไม่ไหวที่จะหยิบกล้องขึ้นมาเซลฟี่หรือถ่ายคลิปน่ารัก ๆ กับหลากหลายมุมที่มีความแตกต่างกันของคลินิก การออกแบบตกแต่ง “Doctor Mek Clinic” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "Gallery of Art" โดยเราได้เนรมิตตึกเก่าอายุ 30 ปีให้กลายเป็น "แกลลอรี่" แสดง "ผลงานศิลปะ" โดยจะเปรียบคุณหมอผู้มากประสบการณ์ของ Doctor Mek Clinic ให้เสมือนกับศิลปินที่จะมารังสรรค์ ความงดงามให้กับ ใบหน้าของแต่ละคน โดยคลินิกของเรายังได้รับรางวัล INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2023-2024 ในกลุ่ม ASIA PACIFIC สาขา Public Service Interior for Thailand จากประเทศอังกฤษอีกด้วย”แพทย์หญิงพิชญานิน สื่อมโนธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง Doctor Mek Clinic กล่าวว่า เราเป็น Single Clinic ที่ได้รับรางวัลยอดฉีดฟิลเลอร์อันดับ 1 ของแต่ละแบรนด์ฟิลเลอร์มากที่สุด ถือว่าเป็นที่เดียวเลยที่ได้รางวัล ครบจากทุกแบรนด์ คุณหมอของเราทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผ่านเคสมาแล้วเป็นจำนวนมาก และนอกจากโปรแกรมฟิลเลอร์ โปรแกรมการฉีดโบท็อกซ์ เติมเต็มและปรับรูปหน้าแล้ว ทางคลินิกเราก็ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงเรายังเลือกใช้เครื่องเลเซอร์ในระดับมาตรฐานอย่างถูกต้อง ที่ผ่าน FDA ของอเมริกา ยุโรป ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย เรามีโปรแกรมยกกระชับอย่าง Ulthera, Thermage FLX, EverFirm Lift, โปรแกรมลดเลือนจุดด่างดำ ฝ้า กระ PicoSure, โปรแกรมปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด Mini Face Lift, โปรแกรมทรีทเมนต์เพื่อการดูแลผิวพรรณ PCT, Vitamin Drip, โปรแกรมดูแลจุดซ่อนเร้น โดยสูตินรีแพทย์ Mini Repair, Lady O Shot รวมถึงโปรแกรมการดูแลรูปร่างและสัดส่วนอย่าง SculpSure ซึ่งถือว่าคลินิกของเราพร้อมให้บริการ เรื่องความงามอย่างครบครัน ครบจบในที่เดียวDoctor Mek Clinic ตั้งอยู่บริเวณโครงการสเตเดียม วัน ถนนพระราม 1 สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ เพื่อให้รางวัลกับ ตัวเอง สามารถติดต่อได้ที่ https://doctormek.com/ , https://bestfillerclinic.com/ , https://drmekclinic.com/ , https://www.facebook.com/doctormekclinic และเบอร์โทร 06-444-55-666