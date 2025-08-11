ไดกิ้น พลิกโฉมนวัตกรรมแอร์ “มอบความเย็นสบายพร้อมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutral อย่างครบวงจร

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำจุดยืนในฐานะผู้นำนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลก เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความเย็นสบายควบคู่การประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ด้วยการเปิดตัวแนวคิด “การสร้างความเย็นสบายควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Energy-Efficient Comfort) ในงานสัมมนา Eco Synergy Seminar 2025 หัวข้อ “Risks and Opportunities in ESG” ซึ่งจัดขึ้นโดย Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) สาขากรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชน ร่วมเจาะลึกประเด็นโอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจในบริบท ESG และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเวทีนำเสนอเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนจากทั้งบริษัทญี่ปุ่นและไทย รวมถึงกิจกรรม Business Matching และ Networking อย่างเข้มข้น
โดยในงาน “ไดกิ้น” ได้เผยแนวคิดและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นอย่างแม่นยำ ช่วยลดภาระการใช้พลังงานโดยไม่ลดทอนความเย็นสบาย พร้อมนำเสนอการเดินหน้าโครงการรีไซเคิลแบบครบวงจร (Horizontal Recycling) ที่เน้นการนำสารทำความเย็นและชิ้นส่วนจากเครื่องปรับอากาศเก่ากลับมาใช้ใหม่อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการสร้างสังคมหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
นายคาสุฮิสะ ฮินาสึ กรรมการบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะโรงงานหลักของไดกิ้นในภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่ผสานทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในภูมิอากาศร้อนชื้นของอาเซียน ซึ่งผู้ใช้งานมักตั้งอุณหภูมิแอร์ต่ำเกินไปเพื่อชดเชยความชื้นจากอากาศภายนอก ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นและค่าไฟฟ้าสูง”
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ไดกิ้นจึงพัฒนา Energy-Saving Ventilation System ที่สามารถลดความชื้นของอากาศก่อนนำเข้าสู่อาคาร พร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายใน ช่วยให้สามารถตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นที่ 26–27°C ได้โดยยังรู้สึกเย็นสบาย และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 35% เมื่อเทียบกับระบบเดิม และหากใช้งานร่วมกับแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์และระบบ Heat Recovery จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้สูงสุดถึง 60%
นายคาสุฮิสะ ให้ข้อมูลต่อว่า เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบ ไดกิ้นได้ทดลองติดตั้งจริงที่อาคารสำนักงาน R&D ขนาด 200 ตารางเมตร ผลการใช้งานพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 38% หรือคิดเป็นมูลค่าค่าไฟฟ้าราว 47,600 บาทต่อปี ขณะเดียวกันระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 61% เป็น 86% สะท้อนว่าความเย็นสบายไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการใช้พลังงานเกินจำเป็น
นอกจากนี้ นายคาสุฮิสะ ยังกล่าวถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็น “สารทำความเย็น” ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมหรือกฎหมายรองรับ ส่งผลให้มีการปล่อยสารทำความเย็นสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่า 2,000 ตันต่อปี ไดกิ้นจึงร่วมมือกับ Iwatani และ Toyota Tsusho Thailand พัฒนาระบบกู้คืนและรีไซเคิลสารทำความเย็นอย่างจริงจัง พร้อมริเริ่มทดลองระบบ “Horizontal Recycling” ที่นำชิ้นส่วนจากเครื่องปรับอากาศเก่ากลับเข้าสู่สายการผลิตใหม่ เพื่อสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
“การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือหัวใจของความยั่งยืน เราจึงไม่เพียงพัฒนาเทคโนโลยีแอร์ให้เย็นสบายและประหยัดไฟเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานการรีไซเคิลแบบครบวงจร เพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutral อย่างเป็นรูปธรรม” นายคาสุฮิสะ กล่าวทิ้งท้าย
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านการติดตั้งหรืออัปเกรดระบบปรับอากาศที่ทันสมัย เย็นสบาย และประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน