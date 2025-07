จี-ยู ครีเอทีฟ จับมือ สยามพิวรรธน์ และ กทม. ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลก “SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers”

โดยในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ Fashion Show of Gomi Transformation by WISHULADA x MISS EARTH THAILAND 2024 แฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล ซึ่งผ่านความร่วมมือจากชุดที่ออกแบบโดยศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHULADA คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ และเหล่านางงามสิ่งแวดล้อมประจำปี 2024 ที่มาร่วมสวมใส่และสร้างสีสันบนเวทีงาน SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers ได้แก่ โซดา-รัชฎาวัลย์ ฟาวเลอร์Miss Earth Thailand 2024, 4 Elemental Queens สาวงามรองทั้ง 4 มงกุฎ ของ Miss Earth Thailand 2024 ได้แก่ ยู นันทิชา การ์เซีย Miss Earth Land Thailand 2024, ฟิล์ม วรรณฑิรา พรหมประพันธ์ Miss Earth Air Thailand 2024, อิ้งค์- จิดาภา เจริญพงษ์ Miss Earth Water Thailand 2024 และ เฟิร์น กาญจน์ชนก พุทธรักชาติ Miss Earth Fire Thailand 2024รวมทั้ง กิจกรรมการแข่งขัน โครงงานรีไซเคิล "GOMI Revolution 2025" ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : LessPlastic TU - KERBs (เปลี่ยนขวดพลาสติกให้กลายเป็นรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : PLYCE รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : พระสติก (Prastic) และรางวัลพิเศษจาก Siampiwat : Trash to Heart จากขยะสู่หัวใจ โมเดลแห่งการให้โอกาสโดยมีพิธีเปิดการแข่งกีฬาเก็บขยะระดับโลกครั้งที่ 2 SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณทะสึชิ นิชิโอกะ อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, คุณมาซาโนริ ทามะซาว่า President, NIPPON FOUNDATION SPOGOMI Federation, คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณวิทวัส ตันติเวสส รองประธานคณะทำงานโครงการครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณนรีรัตน์ สันธยาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มงาน Sustainability and Investor Relations บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณอิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, คุณโทโมมิ โคบายาชิ รองประธานกรรมการ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, คุณมาซะยูกิ คุริยาม่า Director General of The Japan Foundation, Bangkok,คุณกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), คุณศุภฤกษ์ อาจราชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL), คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CP AXTRA), คุณกฤติกา สินสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายระบบมาตรฐานคุณภาพและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ซีพีพีซี (CPPC), ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด, คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ Influencer สายสิ่งแวดล้อม (KongGreenGreen), คุณพูลยศ กัมพลกัญจนา ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโครงการ Paper Rangeนอกจากนี้ยังมีศิลปินวง Move Along Journey เอ๊ะ ละอองฟอง, ติ๊ก Playground และ ที Jetset’er, นักแสดงจากบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เคน กันต์ธีร์, พอล ธนัน และ กีต้าร์ ศุภกร, นักแสดงจากบริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด - ม่อน เตชินท์, ภัค วรายุส์ และ นีฟ รัฐนันท์, นักแสดงจาก บริษัท บิบบิดี้ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เลโอ พีรพันธ์, ดับเบิ้ล ทัพพ์เทพ และ เอิร์ธ ธีระภัทร์, ศิลปินจากบริษัท เอฟอาร์ที เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร (ฟลุท), ภานุพงศ์ จันทร์ฉาย (บอม), กิจชุณหกาญจน์ หงษ์สมบัติ (ออสติน)ศิลปินจากวง MINDY - ณิชชา จักรชัยกุล (มุกกิ), น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ (ไอลีน) และ กันยากร นามบุญเรือง (หมิงหมิง) รินะ อิซึตะ, ดาธาร ด่านกุล (ม่านมุก) และ วรัทยา ดีสมเลิศ (ไข่มุก), แพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค), รตา ชินกระจ่างกิจ (รตา) และ ณิชชา วรศุภรัชต์ (แพรวา), นักแสดงจากซีรีส์ ลอยแก้ว - แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล, เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย, ลาเต้ กฤษดา, ศิลปินจากวง THX - บุตรี กัลย์จารึก (แบมแบม), ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร (ตาต้า) และ รวิสรา เชี่ยวเวช (เรย์), ไอดอลจากวง Euphonie☆ - คุณเพทเพท, วง Sumomo - น้ำฟ้า, วง Ikinari Tell me - มินนี่และขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะการแข่งกีฬาเก็บขยะระดับโลกครั้งที่ 2 SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักวิ่งสวยรักษ์โลก ESG (5758.7 คะแนน) ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับอีก 33 ประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น! รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : No name (4988.5 คะแนน) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : Green Horizon (4346.3 คะแนน)การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังทุบสถิติด้วยปริมาณขยะรวม 492.56 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าปริมาณขยะของการแข่งขันเมื่อปี 2023 เกือบ 3 เท่าตัว! ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสานต่อความมุ่งมั่นในการเก็บและคัดแยกขยะเพื่อโลกที่น่าอยู่ต่อไปSPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers คือเวทีที่ไม่เพียงเปลี่ยนการเก็บขยะให้เป็นกีฬา แต่ยังเสริมสร้างพลังของคนธรรมดาให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อโลกที่สะอาดขึ้น และอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน