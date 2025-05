จี-ยู ครีเอทีฟ ผนึกกำลัง สยามพิวรรธน์ ซีพีและบริษัทในเครือฯ จัดการแข่งขันเก็บขยะระดับโลก “SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers” ค้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่โตเกียว

SPOGOMI (スポゴミ) มาจากการรวมคำว่า “Sport” และ “Gomi” (แปลว่า “ขยะ” ในภาษาญี่ปุ่น) เป็นการแข่งขันที่ผสมผสานความสนุกสนานของกีฬาเข้ากับกิจกรรมการเก็บขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกช่วงวัย ภายใต้โครงการ “Change for the Blue” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคมทั้งมวลว่าพลเมืองแต่ละคนควรสร้างปัญหาทางทะเล ขยะเพื่อพัฒนา "ไม่มีขยะในมหาสมุทรอีกต่อไป” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Nippon Foundation หนึ่งในองค์กรไม่แสวงกำไรที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นการแข่งขัน SPOGOMI ไม่ใช่แค่การชิงชัยในสนาม แต่คือการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ ที่เปลี่ยนกิจกรรมรักษ์โลกให้เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีพลัง เป็นเวทีที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งนี้ การจัดงาน SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXTRA และบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) หรือ CPPC ซึ่งล้วนมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะภายใต้นโยบาย “Zero Waste” อย่างจริงจังมาโดยตลอด การสนับสนุนกิจกรรม SPOGOMI ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างการเปลี่ยนแปลงจากระดับปัจเจกสู่ระดับประเทศ และส่งต่อพลังบวกให้กับชุมชนและคนรุ่นใหม่ในการดูแลโลกใบนี้อย่างมีความหมายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการเก็บและคัดแยกขยะ! พบกับกิจกรรมรักษ์โลกที่สร้างสรรค์ ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอนทั้งนี้ จี-ยู ครีเอทีฟ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานแถลงข่าว "SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers" อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา เวลา : 16.00-17.00 น. ณ SCBX NEXT ชั้น 4 สยามพารากอน พร้อมความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตร เหล่า Guest speaker ศิลปิน ดารา ไอดอล เข้าร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง อาทิ· คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด· คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด· คุณโทโมมิ โคบายาชิ รองประธานกรรมการ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด· คุณคาวามูระ มากิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย· มล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่/ผู้บริหารสายงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด· คุณณัฐพล ชำนิธุระการ นักวิชาสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตปทุมวัน· คุณอัตสึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย· คุณวิทวัส ตันติเวสส รองประธานคณะทำงาน โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ครบรอบ 100 ปี· คุณสุธี สมุทรประภูต ผู้อำนวยการความยั่งยืน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CPF)· คุณศุภฤกษ์ อาจราชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ (CP ALL)· คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืนองค์กร (CP Axtra)· คุณฐานันดร์ สดแสงสุก รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกลยุทธ์ (CPPC)· ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการด้านความยั่งยืน บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด· คุณปฏิภาณ วงษ์ชารี ผู้จัดการทั่วไป Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร· ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด· คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ (KongGreenGreen)· คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (WISHULADA)· คุณพูลยศ กัมพลกัญจนา (Paper Ranger)· ศิลปินวง Move Along Journey คุณ เอ๊ะ ละอองฟอง, คุณติ๊ก Playground และ คุณที Jetset’er· นักแสดงจากบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด คุณเคน กันต์ธีร์, คุณพอล ธนัน และ คุณกีต้าร์ ศุภกร· นักแสดงจากบริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด - คุณม่อน เตชินท์ และ คุณภัค วรายุส์· นักแสดงจาก บริษัท บิบบิดี้ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด คุณเลโอ พีรพันธ์, คุณดับเบิ้ล ทัพพ์เทพ และ คุณเอิร์ธ ธีระภัทร์· ศิลปินจากวง MINDY - คุณณิชชา จักรชัยกุล (มุกกิ), คุณน้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ (ไอลีน), คุณกันยากร นามบุญเรือง (หมิงหมิง)· คุณชดาธาร ด่านกุล (ม่านมุก)· คุณวรัทยา ดีสมเลิศ (ไข่มุก)· คุณรตา ชินกระจ่างกิจ (รตา)· ไอดอลจากวง Euphonie☆ คุณเพทเพท· ไอดอลจากวง Sumomo คุณน้ำฟ้า· ไอดอลจากวง Ikinari Tell me คุณมินนี่SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers คือเวทีที่ไม่เพียงเปลี่ยนขยะให้เป็นกีฬา แต่ยังเปลี่ยนพลังของคนธรรมดาให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อโลกที่สะอาดขึ้น และอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน สมัครร่วมแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งเเต่ วันนี้ ถึง วันที่6 มิถุนายน 2568 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://forms.gle/wkFixYKUALXQ6bPY6 ** ด่วนรับจำนวนจำกัด **