จี-ยู ครีเอทีฟ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ ค้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันเก็บขยะระดับโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น "SPOGOMI WORLD CUP 2025"

ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งตัวแทนของประเทศไทยก็ทำผลงานได้ดีไปคว้ารางวัลอันดับต้นๆ ในจำนวนผู้เข้าแข่งขันกีฬาเก็บขยะหลายสิบประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2023 ที่ผ่านมาและในปี 2025 การกลับมาอีกครั้ง!! เมื่อ จี-ยู ครีเอทีฟ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ ค้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลกเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับอีก 33 ประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นการแข่งกีฬาเก็บขยะระดับโลก "SPOGOMI WORLD CUP 2025" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมในการเก็บขยะและแยกขยะ สร้างการเรียนรู้ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย และเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งการแข่งขันเก็บขยะได้จัดอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้คนทั่วโลกได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของขยะ และเปลี่ยนเรื่องของขยะมาทำให้เป็นเรื่องที่มีความสนุกมากขึ้นความร่วมมือของประชาชนในการสร้างนิสัยและวินัยในการรักษาความสะอาดและปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แต่การรณรงค์แบบปกติทั่วๆ ไปก็อาจจะไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อจิตใจของคนได้มากเท่าไร นี่ก็เป็นหนึ่งในที่มาของการเปลี่ยนการเก็บขยะ ให้กลายมาเป็นการแข่งขันในรูปแบบกีฬา ที่มีชื่อว่า “SPOGOMI” (スポゴミ) ที่เป็นการรวมกันของคำว่า “Sport” และคำว่า “Gomi” ที่แปลว่าขยะใน ภาษาญี่ปุ่นSPOGOMI นี้อยู่ภายใต้โครงการ “Change for the blue” ซึ่งได้รับการส่งเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “Ocean and Japan Project” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคมทั้งมวลว่าพลเมืองแต่ละคนควรสร้างปัญหาทางทะเล ขยะเพื่อพัฒนา "ไม่มีขยะในมหาสมุทรอีกต่อไป”เบื้องหลังของงานนี้มาจากองค์กรชื่อ “The Nippon Foundation” มูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 โดยเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุด “The Nippon Foundation”มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการเก็บและคัดแยกขยะ! พบกับกิจกรรมรักษ์โลกที่สร้างสรรค์ ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอนทั้งนี้ จี-ยู ครีเอทีฟ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ จัดงานแถลงข่าว "SPOGOMI WORLD CUP 2025" อย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา : 16.00-17.00 น. ณ SCBX NEXT ชั้น 4 สยามพารากอน พร้อมความร่วมมือจากสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งมีตัวแทน คุณอิทธิพล อิงประสาร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมงานแถลงข่าวทั้งนี้ยังมีเหล่า Guest speaker ศิลปิน ดารา ไอดอล มาร่วมแถลงข่าวอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด, คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ (KongGreenGreen), คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (WISHULADA) , คุณพูลยศ กัมพลกัญจนา Paper Ranger ศิลปิน วง Move Along Journey - เอ๊ะ ละอองฟอง, ติ๊ก Playground และ ที Jetset’er นักแสดงจากบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด - เคน กันต์ธีร์, พอล ธนัน และ กีต้าร์ ศุภกร นักแสดงจากบริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด - ม่อน เตชินท์ และ ภัค วรายุส์ นักแสดงจาก บริษัท บิบบิดี้ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด - เลโอ พีรพันธ์, ดับเบิ้ล ทัพพ์เทพ และ เอิร์ธ ธีระภัทร์ ศิลปินจากวง MINDY - ณิชชา จักรชัยกุล (มุกกิ) , น้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ (ไอลีน) , กันยากร นามบุญเรือง (หมิงหมิง) ศิลปิน - ชดาธาร ด่านกุล (ม่านมุก) , วรัทยา ดีสมเลิศ (ไข่มุก) , รตา ชินกระจ่างกิจ (รตา) ตัวแทนไอดอลจากวง Euphonie☆, Sumomo, IKINARI TELL ME (Petpet, Minnie, Namfah) เป็นต้น