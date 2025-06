“โคคา-โคล่า” จับมือ 14 พันธมิตร ชวนรีไซเคิล+ลุ้นรางวัลกว่า 2 ล้านบาท โครงการ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky ปีที่ 5

โดยโครงการดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเก็บและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อย่างขวดพลาสติกและกระป๋อง นำไปแลกเป็นแต้ม และสะสมแต้มเพื่อลุ้นรับของรางวัล เพื่อให้ผู้บริโภคหันมารีไซเคิลจนเกิดเป็นนิสัยและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้ในระยะยาว ซึ่งความพิเศษของโครงการในปีนี้ คือการขยายความร่วมมือสู่มหาวิทยาลัย 9 แห่ง เพื่อชวนกลุ่ม Gen Z ให้เข้ามาร่วมรีไซเคิลมากขึ้น อีกทั้งขยายความร่วมมือไปสู่พันธมิตรรีเทลรายใหม่คือ ท็อปส์ (TOPS) และ GO WHOLESALE เพื่อขยายเครือข่ายจุดรับวัสดุรีไซเคิลให้ครอบคลุมและสะดวกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีขวดพลาสติก PET ที่ได้รับการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านโครงการ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” รวมกว่า 36,000 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าขวดพลาสติก PET จำนวนกว่า 1.6 ล้านขวด (*คำนวนจากน้ำหนักขวดพลาสติก PET ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 45 ขวด คิดเป็นปริมาณราว 1 กิโลกรัม อ้างอิงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567) และยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงกลับมาร่วมรีไซเคิลในปีต่อ ๆ มา สะท้อนความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่โคคา-โคล่าต้องการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ให้ผู้บริโภคลงมือแยกขยะและนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2568 นี้กลับมาพร้อมของรางวัลกว่า 6,000 รายการ มูลค่ารวมถึงกว่า 2 ล้านบาท โดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมรางวัลประจำเดือนที่น่าสนใจ อาทิ แกดเจ็ตและทองคำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมกันรีไซเคิลให้มากยิ่งขึ้นโคคา-โคล่าเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานรีไซเคิลชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สำหรับการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) สำหรับรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมในรูปแบบวงจรปิด (Closed Loop Recycling) ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะและส่งเสริมการดำเนินงานที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้ คือเหล่าพันธมิตรรีเทลที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในโครงการ อันได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” และผู้นำธุรกิจค้าปลีก “โลตัส” เดอะมอลล์ กรุ๊ป บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต รวมถึงพันธมิตรผู้สนับสนุนรางวัลอย่าง LINE MAN ความร่วมมือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโคคา-โคล่าและเหล่าพันธมิตร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเก็บคืนและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในปีนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมรีไซเคิลทุกคนจะได้รับโค้ดส่วนลด LINE MAN Food 30% มูลค่าสูงสุด 100 บาท เมื่อร่วมรีไซเคิลภายใต้โครงการ โดยจำนวนคูปองรวมมีถึง 4,800 ใบตลอดโครงการ นอกจากนี้ เพื่อดึงดูด ให้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ หันมาลงมือรีไซเคิลกันมากยิ่งขึ้น “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 5 ได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัย 9 แห่ง โดยนอกจากจะติดตั้งจุดรับขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีกิจกรรมโรดโชว์และเวิร์คช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล พร้อมเกมลุ้นรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้ ท็อปส์ (TOPS) และ GO WHOLESALE มาร่วมเป็นพันธมิตรรีเทลล่าสุด โดยเพิ่มจุดรับวัสดุรีไซเคิลที่ ท็อปส์ 6 สาขา และที่ GO WHOLESALE 5 สาขา ทำให้มีจุดรับวัสดุรีไซเคิลรวมกว่า 80 จุด โดยเพิ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหม่ของโครงการอีกด้วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทย และลาว กล่าวว่าผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด (Trash Lucky) กล่าวว่า “แทรชลัคกี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่โครงการ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 5 ได้ต้อนรับพันธมิตรใหม่อย่าง ท็อปส์ (TOPS), GO WHOLESALE และมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่ง มาร่วมเป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลแห่งใหม่ ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับ LINE MAN หนึ่งในพันธมิตรผู้สนับสนุนรางวัล ด้วยการมอบโค้ดส่วนลด LINE MAN Food 30% มูลค่าสูงสุด 100 บาท ให้กับทุกคนที่ลงมือรีไซเคิลกับเราในโครงการปีนี้ ซึ่งน่าจะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการแลกรับของรางวัลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ในทันทีนอกจากนี้ แทรชลัคกี้ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลแห่งใหม่ พร้อมทั้งจัดโรดโชว์และกิจกรรมลุ้นรางวัลตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกด้วย โดยขวดพลาสติก PET ที่เก็บได้ในโครงการ จะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลผ่านความร่วมมือกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ส่วนและกระป๋องอลูมิเนียมจะถูกส่งต่อให้บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เพื่อนำไปรีไซเคิลในระบบ Closed Loop ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานในการผลิตเมื่อเทียบกับการผลิตจากวัตถุดิบใหม่ ถือเป็นระบบรีไซเคิลที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และความยั่งยืนในระยะยาว โดยเงินที่ได้จากการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์กรที่ผลิตและบริจาคขาเทียมให้กับผู้พิการแขนขาที่ขาดแคลน นับเป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน”ผู้บริโภคที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Trash Lucky ผ่าน LINE OA @TrashLucky เพื่อสะสมแต้มผ่าน Trash Lucky ID ของตนเอง พร้อมคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ บรรจุใส่ถุงแยกตามประเภท ติดชื่อ-นามสกุลและ Trash Lucky ID ให้ชัดเจน จากนั้นสามารถนำส่งวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกไว้ได้ที่จุดรับกว่า 80 จุด แล้วรอลุ้นรางวัลกันได้เลย!ในโครงการ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” ปีที่ 5 นี้ โคคา-โคล่า ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นของรางวัลประจำเดือน อาทิ เครื่องฟอกอากาศ, แก็ดเจ็ต และทองคำ รวมไปถึงรางวัลใหญ่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท พิเศษสุดในปีนี้ ทุกการรีไซเคิล รับไปเลย โค้ดส่วนลดจาก LINE MAN Food 30% มูลค่าสูงสุด 100 บาท 1คน/1สิทธิ์/เดือน โดยแคมเปญฯ มีระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 เตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นได้เร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของ Coca-Cola Thailand และ Trash Lucky สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ การสะสมแต้ม ของรางวัล และรายละเอียดจุดรับกว่า 80 จุดได้ที่เว็บไซต์ https://trashlucky.com/recycleme