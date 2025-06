มิสเอิร์ธไทย ชูคอนเซปต์ Down to Earth เตรียมจับมือองค์กรรักษ์โลก จัดประกวด มิสเอิร์ธองค์กร ร่วมผลักดันสิ่งแวดล้อม

ประธานองค์กรเดินหน้าจัดประกวดใหญ่ 2 เวทีจัดใหญ่กับงานแถลงข่าวพร้อมเปิดมิติใหม่ ประสานมือองค์กร ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมร่วมจัดประกวดชูคอนเซปต์ Down to Earth ประเดิมเวทีประกวดโดยประธานมูลนิธิศุลการักษ์และเพื่อนซึ่งผู้ที่คว้ามงกุฎจะเป็นตัวแทนผ่านรอบออดิชั่นในการประกวด Miss Earth Thailand 2025 งานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกวีไอพีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุนอกจากนี้ยังมีสาวงามรักษ์โลกรุ่นพี่ อาทิและมาร่วมแฟชั่นโชว์ประมูลเพชร สิริไทยเจมส์ โดยมีรับหน้าที่พิธีกร ปิดท้ายกับการร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.น้อง นำทีมโดยลูกสาวคนสวยที่มาพร้อมเค้กก้อนโต ท่ามกลาง เสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ อย่างอบอุ่น ณ โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ทแอนด์สปา ลำลูกกา71 ปทุมธานีประธานองค์กร มิสเอิร์ธ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ‘คอนเซปต์ในปีนี้คือ Down To Earth เราจะเข้าไปคลุกคลีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ หย่อมหญ้าที่เราสามารถช่วยได้ ใช้ความมานะพยายาม ใช้รอยยิ้ม ในการขอความร่วมมือคนที่เขารักโลก รวมไปถึงลดความสง่างามแบบเอื้อมไม่ถึง เข้ามาใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น จะปรับปฏิวัตินางงามให้เป็นอะไรที่ง่าย เข้าถึงได้ง่าย แล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะ‘และสิ่งที่เพิ่มเติมในปีนี้คือ การปลั๊กอินกับองค์กร เริ่มที่สมาคมศุลการักษ์ ที่เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าให้มิสเอิร์ธไทยแลนด์ทำอย่างโดดเดี่ยว จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือจัดประกวด มิสเอิร์ธศุลการักษ์ โดยสาวงามจะได้ตำแหน่ง ดินน้ำลมไฟ และผ่านเข้ารอบออดิชั่นมาร่วมประกวด มิสเอิร์ธไทยแลนด์ ในเดือนสิงหาคม คือเรามองว่า การจัดประกวดในระดับจังหวัดของมิสเอิร์ธ บางจังหวัดมีองค์กรมากกว่า 10 องค์กรที่อยากเข้ามาช่วยในด้านสิ่งแวดล้อม เลยคิดว่าจัดเป็นมิสเอิร์ธองค์กรน่าจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรได้ดีกว่า หมายถึงว่าเราจะได้กลุ่มนางงามในองค์กรที่หลากหลายมาช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยปีนี้ของศุลการักษ์จะเป็นต้นแบบ และมีของ มิสเอิร์ธสิริไทยเจมส์ มิสเอิร์ธเอ็นสิริฯ ตามมา เราคาดว่าจะมีหลากหลายองค์กรมากขึ้นในปี 2026นอกจากนี้ยังจัดประกวดเวทีชายรักษ์โลกเป็นปีแรก Miss Earth Guy Thailand 2025 เรามองว่าผู้ชายก็รักโลกไม่แพ้ผู้หญิง 5 ปีที่ผ่านมาเราสู้แบบผู้หญิงคนเดียว ถ้า ณ วันนี้ เรามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่จะมาช่วย รักษ์โลก มันดีแน่นอนค่ะ ซึ่งเราจะเปิดกว้างเรื่องอายุ เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี บุคลิกดี มีความตั้งใจที่จะมาช่วยโลกของเรา การประกวดจะพร้อมๆ กันกับเวทีผู้หญิงค่ะ’ ดร.น้องกล่าวในที่สุดMiss Earth Thailand 2025 & Mister Earth Guys Thailand 2025 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2568 กรอกลิงค์ใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/.../1SsmQ5Qg2diw.../prefillรอบออดิชัน 16 สิงหาคม รอบไฟนอล 31 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ ถ่ายทอดสดทางช่อง เวิร์คพอยท์ 23