แอร์เอเชียเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ป T-POP น้องใหม่ “Véra (เว-ร่า)” 5 สาวนางฟ้าที่จะทำให้คุณรู้ว่า “เวลา” สำคัญเพียงใด

5 สาวพร้อมเทคออฟแล้ว…กับการเดบิวต์โชว์สเตจเเรก ในงาน Véra Ready to Take Off ณ ลาน Block I ติดอาคารสยามสเคป ใจกลางสยามสเเควร์ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งงานนี้ศิลปินชื่อดังคุณพ่อเสือ ธนพล ก็ดอดมายืนให้กำลังใจ น้องเพลง ลูกสาวสุดรักอยู่ข้างเวที รวมถึงอดีตสมาชิกวง “GAIA-ไกอา” ที่มามอบดอกไม้แสดงความยินดีอีกด้วย โดยซิงเกิล “TICK-TOCK(say it)” นี้เป็นเพลงสนุกพร้อมท่อนฮุค ที่สามารถเต้นตามได้ สไตล์ T-POP ที่ต้องการบอกกับทุกคนว่า “เวลาของเรามีค่าและสำคัญที่สุด” ในขณะที่เวลาเดินไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่ง อย่ามัวแต่ให้เวลาผ่านไปหรือรออะไรที่มันไม่ใช่ รีบตัดสินใจและหาทางที่ใช่ของตัวเราเอง!โดย Véra เป็น Project พิเศษที่ทางแอร์เอเชีย ต้องการสื่อถึงความใส่ใจเรื่องความตรงเวลา และอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญเรื่องเวลา ผ่านบทเพลงและพนักงานของเราที่แอบซ่อน Talent อยู่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือ กลุ่ม Gen Z โดยมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยปลุกปั้นอย่าง Rising Entertainment รวมถึง โปรดิวเซอร์เเละนักเเต่งเพลง T-POP ชื่อดังอย่าง “Benlussboy” และ MV Director โดย “เบสท์ ณัฏฐา”ทิ้งช่วงเวลานี้ไปคงน่าเสียดาย…ติดตาม Véra ได้ทุกช่องทางเเล้วตั้งเเต่วันนี้ ได้ที่ ทุกช่องทางของ AirAsia ทั้ง Facebook IG TikTok Youtube และฟังได้ทางสตรีมมิ่ง ทั้ง spotify, Apple music ฝากช่วยกันให้กำลังใจ และสามารถเต้นตามท่า TiCK-TOCK ของพวกเราได้