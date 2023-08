ผู้ว่าฯ ธปท.คาด GDP ปีนี้อาจโตต่ำกว่าคาดที่ 3.6% ชี้ยังไม่ถึงเวลาลดดอกเบี้ย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ "ยกระดับเศรษฐกิจภาคเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย" ในหัวข้อ "ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจการเงินไทย" ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2566 อาจปรับลดลงจากคาดการณ์ แต่ภาพรวมจะยังเห็นการเติบโตได้ที่ระดับ 3% กลางๆ จากคาดการณ์ล่าสุดที่ 3.6% เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก แต่เศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แม้บางช่วงอาจจะเห็นตัวเลขต่ำกว่าคาดการณ์บ้าง แต่ภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ได้ประเมินไว้"GDP ไตรมาส 2/66 นั้น สภาพัฒน์จะประกาศในเดือน ส.ค.นี้ แนวโน้มอาจจะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ จากการดูตัวเลขในเบื้องต้น แต่ไม่ได้หมายความว่าการฟื้นตัวจะไม่ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนจากการบริโภคและลงทุนเอกชน รวมไปถึงการท่องเที่ยว ซึ่งภาพเหล่านี้ story ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย" ผู้ว่าฯ ธปท.ระบุสำหรับการลงทุนภาคเอกชนปีนี้คาดว่าจะเติบโตเกิน 4% ขณะที่การท่องเที่ยว แม้นักท่องเที่ยวจากจีนจะไม่เข้ามาเร็วอย่างที่คิด แต่ยังเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้จะอยู่ที่ 29 ล้านคน ซึ่งจะยังช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ แต่การส่งออกอาจไม่ค่อยดีมาก เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจจีน ทำให้การส่งออกยังไม่ค่อยดีนักในช่วงครึ่งปีแรก แต่เชื่อว่าในครึ่งปีหลัง และช่วงปลายปีจะค่อยๆ ดีขึ้นนายเศรษฐพุฒิ ยอมรับว่า บริบทของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เปลี่ยนไปจากปี 2565 ที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นสูงและเร็วมาก จนทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ ธปท. ต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเฟ้อ ในขณะที่ปีนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตได้ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แม้จะฟื้นตัวช้า ไม่ฟื้นเร็วเท่าประเทศอื่น แต่ยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราเงินเฟ้อระยะยาว มองว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% ดังนั้น โจทย์ของนโยบายการเงินจึงเปลี่ยนไป โดยตอนนี้ต้องเน้นการ Landing ทำให้ Landing ได้ดี จากก่อนหน้านี้ที่เน้น Smooth take off"ดังนั้น สิ่งที่ต้องดูไม่ใช่แค่ปัจจัยระยะสั้นเรื่องเงินเฟ้อ แต่ต้องดูภาพเศรษฐกิจระยะยาวด้วย เพราะตอนนี้การจะลงตรงไหน จะอยู่ตรงไหน เหมือนเป็นการปักหมุดในระยะยาวว่าดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับที่สร้างความสมดุลระยะปานกลาง และระยะยาวที่เหมาะสมเป็นเท่าไร จะดูแค่ปัจจัยระยะสั้นไม่ได้แล้ว" นายเศรษฐพุฒิ กล่าวสำหรับ 3 เรื่องที่ต้องนำมาพิจารณา คือ 1.เศรษฐกิจเติบโตในระดับศักยภาพในระยะยาวหรือไม่ คือ ระดับ 3-4% หากโตเร็วกว่านี้ จะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนแรง 2.แนวโน้มเงินเฟ้อควรจะอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% ซึ่งเป็นระดับที่ยั่งยืน และ 3.อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ไปสร้างปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึง 90% ต่อ GDP ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมีดอกเบี้ยที่ต่ำและนานเกินไปทำให้หนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจะไม่ให้หนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คือ ต้องปรับดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความสมดุลระยะยาวมากขึ้น"บริบทเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนไป โจทย์นโยบายการเงินจึงต้องเปลี่ยนจาก Smooth take off เป็น Landing การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราได้ถอดออกไปแล้ว ตรงนี้สะท้อนว่า ตอนนี้มันอยู่ใกล้จุดที่จะมีการเปลี่ยน พูดง่ายๆ ให้ชัดเจน คือ คราวหน้า (ประชุม กนง. 27 ก.ย.) มีโอกาสที่เราจะคง หรือขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรับลงแน่นอน เพราะยังไม่เหมาะที่จะปรับลง จึงอยากให้ดูไป" นายเศรษฐพุฒิ กล่าวพร้อมระบุว่า ธปท. เข้าใจว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีผลข้างเคียง และสร้างภาระ แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมีผลในภาพรวม ทำให้ที่ผ่านมาจึงมีการออกมาตรการมาช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นพิเศษ เช่น มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว และมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนส่วนการส่งผ่านของธนาคารพาณิชย์หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น ธปท. ไม่อยากให้กระทบลูกค้าของธนาคารพาณิชย์มากเกินไป เช่น รอบล่าสุดที่ขึ้น 0.25% นั้น การส่งผ่านไปสู่อัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ประมาณ 50% เท่านั้นนายเศรษฐพุฒิ ยังกล่าวถึงแนวโน้มหนี้เสีย (NPL) ในระบบ โดยมองว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) แต่ถือเป็นเรื่องปกติ และยังไม่พุ่งสูงขึ้นเป็นหน้าผา NPL จนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจสำหรับความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้น ผู้ว่าฯ ธปท. กล่าวว่า ธปท. ได้ประเมินว่าจะมีความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณออกไปราว 2 ไตรมาส แต่ผลกระทบจะไม่ค่อยมาก เพราะงบรายจ่ายประจำยังสามารถดำเนินการได้ปกติ เพียงแต่งบลงทุนอาจจะกระทบบ้าง แต่ไม่ได้มากจนทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดี จุดเสี่ยงจริงๆ นอกเหนือจากหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรแล้ว ยังมีเรื่องนโยบายที่ต้องดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายอะไรออกมา โดยสิ่งที่ไม่อยากเห็น คือ นโยบายของรัฐบาลใหม่ที่บั่นทอนเสถียรภาพ"เข้าใจว่าเรื่องการเมืองต้องมีสไตล์รายจ่ายแบบประชานิยม แต่ถ้าดำเนินการอยู่ในกรอบ ไม่มากเกินไป มีวิธีการบริหารจัดการเม็ดเงินที่ชัดเจนถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากมากเกินไปจนกระทบกับเสถียรภาพเศรษฐกิจน่าเป็นห่วง" ผู้ว่าฯ ธปท. ระบุ