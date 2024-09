Out of the box by GDH จัดงานกาล่าพรีเมียร์หนัง “The Substance สวยสลับร่าง” “เป้ย ปานวาด - แพรวา ณิชาภัทร - กอล์ฟ ปวีณ” ร่วมพิสูจน์!! ความเขย่าขวัญสั่นประสาท

บรรยากาศคึกคักสุด ๆ สำหรับงานกาล่าพรีเมียร์ “The Substance สวยสลับร่าง” ภาพยนตร์เขย่าขวัญสั่นประสาท ที่ท้าทายค่านิยม Beauty Standard จัดโดย Out of the box by GDH งานนี้ได้นำล็อกเกอร์ปริศนามาตั้งให้ทุกคนในงานได้มาสัมผัสประสบการณ์เหมือนในภาพยนตร์ โดยมีศิลปิน เซเลป ผู้กำกับในวงการมาร่วมงานมากมาย อาทิ โอ อนุชิต, เต๋อ รัฐนันท์, นาน่า ศวรรยา, คลอดีน อทิตยา, พัตเตอร์ พรพิพัฒน์,โต้ง บรรจง, บาส นัฐวุฒิ, เมษ ธราธร, เสือ พิชย, มุก ปิยะกานต์, เอกลักญ์ กรรณศรณ์, โดนัท มนัสนันท์ ฯลฯ มาร่วมล็อคเกอร์ปริศนา และร่วมชมภาพยนตร์สำหรับ ‘THE SUBSTANCE สวยสลับร่าง’ ว่าด้วยสารมหัศจรรย์ที่สร้างอีกร่างที่สาว สวย และสมบูรณ์แบบกว่าเดิมออกมาได้ โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่าง เดมี่ มัวร์ และ มาร์กาเร็ต ควอลลี่ย์ มาฟาดฟันการแสดงกันอย่างดุเดือด ตัวภาพยนตร์ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลเมืองคานส์ในปีนี้ และล่าสุดเพิ่งจะคว้ารางวัลขวัญใจผู้ชมในโปรแกรม Midnight Madness จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตไปอีกหนึ่งรางวัลด้วยทีมผู้บริหารจาก GDH จินา โอสถศิลป์, ปรียาวรรณ ภูวกุล, ทรงพล วงษ์คนดี, นอร่า ปิยะรัตน์ ให้การต้อนรับ Jean-Claude Poimboeuf (ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตที่ให้เกียรติมาสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษ 2 นักแสดงมากฝีมือ เป้ย ปานวาด เหมมณี , แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ และ กอล์ฟ ปวีณ ภูริจิตปัญญา ผู้กำกับหนังเขย่าขวัญระดับตำนานของเมืองไทย มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7งานนี้ เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม รับหน้าที่พิธีกร เปิดตัวงานด้วยคลิปพิเศษจากคุณ Coralie Fargeat (กอราลี ฟาร์ฌาต์) ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่แม้งานนี้จะไม่ได้มาร่วมงานด้วย แต่ก็ส่งคลิปมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมชาวไทย หลังจากนั้นคุณ Jean-Claude Poimboeuf (ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก็ได้ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติกับงานในครั้งนี้ในงานนี้ เป้ย ปานวาด มาในลุคตัวแม่ไม่แพ้เดมี่ มัวร์ เธอร่วมพูดคุยถึงประเด็นของความสวยความงามที่เป็นแกนหลักของภาพยนตร์ว่า สำหรับเธอ การที่จะรู้สึกอยากสวยขึ้น อยากเติมนั่นนิด เติมนี่หน่อย หรือเรื่องศัลยกรรมนั้นเป็นเรื่องปกติมากในยุคนี้ แต่อยู่ที่ว่าต้องรู้จักหาจุดสมดุลและที่พอดี ไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเองไปด้าน แพรวา ณิชาภัทร ที่มาเป็นตัวแทนของความสวยสะพรั่งอย่างมาร์กาเร็ต ควอลลี่ย์ ก็ได้ร่วมพูดคุยในประเด็น Beauty Standard ด้วยว่าความสวยความงามเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ในวงการบันเทิง แต่สำหรับเธอคุณค่าของผู้หญิงจริงๆ ก็อยู่ข้างในตัวเองด้วย ไม่ใช่แค่เพียงภายนอกส่วนทาง กอล์ฟ ปวีณ ก็ได้ให้ความรู้กับทุกคนเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เรียกว่า แนวบอร์ดี้เฮอร์เรอร์ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหนังสยองขวัญที่เน้นไปที่ความผิดปกติและบิดเบือนร่างกายมนุษย์ รวมถึงได้ฝากภาพยนตร์ ‘THE SUBSTANCE สวยสลับร่าง’ ว่าเป็นภาพยนตร์คุณภาพ ครบทั้งเรื่องความสนุก ตื่นเต้น รวมถึงมีประเด็นที่น่าสนใจและเข้ากับยุคสมัย ทุกคนต้องมารับชมด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์ให้ได้ซึ่งภาพยนตร์ ‘THE SUBSTANCE สวยสลับร่าง’ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนที่ได้เข้าชม ว่าหนังทั้งสนุก โหด ไปสุดเกินความคาดหมาย จนหลายๆ เสียงถึงกับยกให้เป็นหนังโปรดแห่งปี โดยนอกจากบรรดาแขกผู้ร่วมงานจะได้ความบันเทิงจากภาพยนตร์กลับไปหลังชมภาพยนตร์จบ ยังได้รับ ‘THE SUBSTANCE สารชุดสุดท้าย’ จาก Worada Cooling Oil ไปเป็นที่ระลึกด้วยเตรียมพบความสนุกระทึกขวัญที่ท้าทายค่านิยมความงดงามในเรือนร่างของผู้หญิงจากการตีกรอบมาตรฐานทางสังคม ภาพยนตร์เขย่าขวัญแนวบอดี้เฮอร์เรอร์เรื่อง “The Substance สวยสลับร่าง” 26 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์#THESUBSTANCE#สวยสลับร่าง