“พัคอึนบิน” ซิวแดซัง “อีซองมิน-ซงฮเยคโย” คว้านำชายหญิง “The Glory” ฟาดซีรีส์เยี่ยม ผลรางวัล Baeksang Arts Awards 2023

รางวัลใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ตกเป็นของผู้กำกับ พัคชานอุค จากเรื่อง “Decision to Leave” โดยนักแสดงนำคือ ถังเหว่ย ยังคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครอง เนื่องจาก พัคชานอุค ไม่ได้อยู่รับรางวัล จึงได้ ผู้กำกับศิลป์ รยูซองฮี ขึ้นรับแทน ซึ่งเธอยังได้รับรางวัล Best Art Direction ในค่ำคืนนี้จากซีรีส์ “Little Women” ทางช่อง tvN ด้วย เธอกล่าวว่า “ในปีนี้ ครบเวลา 30 ปีแล้ว ที่ผู้กำกับ พัคชานอุค เริ่ม สร้างภาพยนตร์ และเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขาได้รับความรักจากทั่วโลกด้วยภาพยนตร์เรื่อง Old Boy ฉันคิดว่าเขาคู่ควรมากที่ได้รับรางวัลในปีนี้”ในหมวดรายการโทรทัศน์ รางวัลใหญ่ตกเป็นของ พัคอึนบิน จากบทบาททนายอูยองอูของเธอในซีรีส์ “Extraordinary Attorney Woo” ทางช่อง ENA นักแสดงสาวกล่าวทั้งน้ำตาว่า “ฉันได้รับสิ่งนี้ในนามของทีมงานของเรา ขอบคุณ"พัคอึนบิน กล่าวอธิบายว่าความรักและความเอาใจใส่ที่ละครเรื่องนี้ได้รับนั้น เกินความคาดหมายของทุกคน จากนั้นเธอกล่าวเสริมว่า “ฉันคิดว่ามันคงดี หากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วได้รับรางวัลแดซัง หากฉันไม่ล้มเลิกความฝันที่จะเป็นนักแสดง ดังนั้นขอบคุณที่ทำให้ความฝันเป็นจริงในวันนี้ ฉันหวังว่าความพยายามของฉันที่จะเข้าใจ ยองอู จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคนอื่นๆ ในการเรียนรู้ อย่างน้อยเกี่ยวกับผู้ป่วยออทิสติก และฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์พอๆ กับคำพูดและความสนใจทั้งหมดที่ฉันได้รับ”เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้ว่าฉันจะไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่หลวงในการมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงโลก แต่ฉันก็แสดงด้วยความหวังผ่านละครเรื่องนี้ว่า เราจะสามารถมีจิตใจที่ดีขึ้นกว่าเดิม และรับรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่แต่ละคนมี เช่น ความหลากหลายมากกว่าความแตกต่าง ขอบคุณที่ให้ความสนใจและเดินตามรอยเท้าเหล่านั้น”ยูอินชิก จาก “Extraordinary Attorney Woo” ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม เขากล่าวว่า “ผมขอปรบมือให้กับการแสดงที่น่าทึ่งของนักแสดงสาวพัคอึนบิน ซึ่งทำให้อูยองอูเป็นตัวละครที่ยากจะลืมเลือนในหัวใจของผู้ชมทั่วโลกเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว” เขายังได้แสดงความขอบคุณสำหรับนักแสดงและทีมงานของ Extraordinary Attorney Woo โดยกล่าวเสริมว่า “ผมหวังว่าหัวใจของละครเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจะถูกส่งไปยัง ยองอู ทุกคน ในโลกที่ยืนอยู่หน้าประตูหมุน”นอกจากนี้ มีการมอบ 3 รางวัล ทั้งในหมวดโทรทัศน์ นั่นคือ “The Glory” ของ Netflix ซึ่งคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมไปครอง ซึ่ง ซงฮเยคโย และ อิมจียอน ยังได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตามลำดับ นอกจากนี้ ภาพยนตร์อีก 2 เรื่องก็คว้า 3 รางวัลไปทั้งคู่ ได้แก่ “The Night Owl” ที่คว้ารางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ “Next Sohee” ที่คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และรางวัล Gucci Impact Awardสาขาโทรทัศน์รางวัลแดซัง : พัคอึนบิน – Extraordinary Attorney Wooรางวัลละครยอดเยี่ยม : The Glory (Netflix)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม : ยูอินชิก – Extraordinary Attorney Wooรางวัลบทละครยอดเยี่ยม : นักเขียนพัคแฮยอง – My Liberation Notesรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม : อีซองมิน – Reborn Richรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม : ซงฮเยคโย – The Gloryรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : โจอูจิน – Narco Saintsรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : อิมจียอน – The Gloryรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม : มุนซังมิน – Under The Queens Umbrellaรางวัลนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยม : โนยุนซอ – Crash Course In Romanceเทคนิคยอดเยี่ยม (กำกับศิลป์) : รยูซองฮี – Little Women (กำกับศิลป์)รางวัลคนบันเทิงชายยอดเยี่ยม : คิมจงกุกรางวัลคนบันเทิงหญิงยอดเยี่ยม : อีอึนจีรางวัลรายการบันเทิงยอดเยี่ยม : PSICK SHOW (YouTube)สาขาภาพยนตร์รางวัลแดซัง : ภาพยนตร์ Decision To Leaveรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : The Night Owlรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม : พัคชานอุค – Decision To Leaveรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม : อันแทจิน – The Night Owlรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : จองจูรี – Next Soheeรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม : รยูจุนยอล – The Night Owlรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม : ถังเหว่ย – Decision To Leaveรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : บยอนโยฮัน – Hansan Rising Dragonรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : พัคเซวาน – 6/45รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม : พัคจินยอง – Christmas Carolรางวัลนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยม : คิมชีอึน – Next Soheeเทคนิคยอดเยี่ยม : อีโมแก – Hunt (กำกับภาพ)รางวัลนักแสดงยอดนิยม Tiktok Popularity Award (ชาย) : พัคจินยองรางวัลนักแสดงยอดนิยม Tiktok Popularity Award (หญิง) : ไอยูรางวัลพิเศษ GUCCI Impact Award : ภาพยนตร์ Next SoheeสาขาละครเวทีBaeksang Play Award : ไม่มีผู้ได้รับเลือกละครเวทีขนาดสั้นยอดเยี่ยม : ALittle Lonely Monologue and Always Friendly Songsรางวัล Acting Award : ฮาจีซอง -Teenage Dickข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : soompi.com, twitter.com