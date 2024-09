แบรนด์ซุปไก่สกัด-ดีป้า ปิดจ็อบ กิจกรรม AI Talk Session นำทีมคนเบื้องหน้า-เบื้องหลังเปิดโลก AI ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย 8 จังหวัดทั่วไทย

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง AI ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ผ่านมุมมองและประสบการณ์จาก AI Expert หลากหลายวงการ และ 8 ศิลปิน เพื่อนำ AI ไปต่อยอดสู่ความสำเร็จ พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งแบบเข้มข้นใน Coding Bootcamp จากดีป้า ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป อย่างล้นหลาม และประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ สานฝันเยาวชนไทยสู่อาชีพในอนาคตอย่างต่อเนื่องรองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า BRAND’S Brain Camp เป็นแคมเปญใหญ่ที่มุ่งบูสต์ศักยภาพสมองของเยาวชนไทย และยกระดับความรู้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับโครงการสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 31 ปี และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้โลก AI พร้อมกับการค้นหาตัวเอง ผ่านการโรดโชว์ 8 จังหวัด โดยเน้นเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของ AI ที่มีหลากมิติจาก AI Expert ร่วมกับ ศิลปิน นักแสดง ที่เสมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยสำหรับเนื้อหา AI Talk Session Roadshow by แบรนด์ซุปไก่สกัดสามารถสรุปให้เข้าใจง่ายว่า AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความฉลาดเหมือนมนุษย์ สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่มนุษย์ใส่เข้าไปให้ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือช่วยเหลือให้มนุษย์ทำงานที่มีขนาดใหญ่หรือปริมาณเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ได้ สามารถช่วยวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว โดยใน AI Talk Session by แบรนด์ซุปไก่สกัดได้พูดถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์จริงในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำทักษะดิจิทัลไปปรับใช้จริงในโลกแห่งการทำงานอีกด้วยโดยกิจกรรม AI Talk Session by แบรนด์ซุปไก่สกัด เดินสายโรดโชว์ 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่1. ขอนแก่น ในหัวข้อ ดนตรีกับ AI คลื่นลูกใหม่! ใช้แล้ว ใช้อยู่ ใช้ต่อ กับสองศิลปินหนุ่มต่างสไตล์ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ ร่วมพูดถึงการใช้ AI มาช่วยในการแต่งเพลง เมื่อนำ AI มาได้ผสานกับคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์ของคน เพลงยิ่งดี พร้อมแนะทุกคนจะต้องตาม AI ให้ทัน และใช้ AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ให้ AI มาแทนที่เราอย่างเด็ดขาด2. กรุงเทพมหานครฯ ในหัวข้อ ส่องกรุงเทพฯ กับการใช้งาน AI เพื่อชีวิตดีๆ ที่มากกว่าแค่ลงตัว โดย ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร ที่เป็นตัวแทนของคนกรุงเทพฯ แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่จะช่วยพัฒนาเมืองได้ เช่น โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ด้านคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. ที่อายุน้อยที่สุด เผยว่า การนำ AI มาช่วยจัดการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ AI CCTV สามารถช่วยวิเคราะห์ความหนาแน่นของคน เพื่อประเมินและวางแผนในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ จึงมีแผนที่จะนำ AI มาช่วยดูแลประชาชนและเมืองให้ดีขึ้นต่อไป3. อุบลราชธานี ในหัวข้อ AI กับเทรนด์ของอุตสาหกรรมเกม เก่งไม่กลัว กลัวช้า! ที่ได้ตัวตึงในเรื่องเกม เต-ตะวัน วิหครัตน์ ร่วมสนทนา เล่าว่า การเล่นเกม คือการผ่อนคลาย และเกมที่ต้องใช้การวางแผนจะช่วยฝึกความคิดให้เป็นระบบ รวมถึงปัจจุบันมีการใช้ AI ในเกมเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้เล่นมากขึ้น ส่วน คุณสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกม ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเราสามารถใช้ AI ออกแบบไอเทม แต่งเพลง สร้าง texture หรือกราฟิกเกมได้ โดยทิ้งท้ายว่า ณ ตอนนี้คือโอกาสสำคัญของวงการเกม ใครที่เริ่มจับเทรนด์ใช้ AI เป็นก่อนจะได้เปรียบอย่างมาก4. พิษณุโลก ในหัวข้อ AI ในวงการวิศวะฯ รับจบปัญหาเมืองใหญ่ โดยมีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์สื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน แชร์มุมมองเกี่ยวกับการเรียนโค้ดดิ้งที่ผ่านมา โดยมี ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการและนักวิจัยอาวุโส หน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. ร่วมพูดคุยในประเด็นหลักการคิดของสายงานวิศวกรรมที่ต้องการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ที่แจ้งปัญหาได้จริง แก้ได้จริง โดยสามารถใช้กับทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย พร้อมการพัฒนาแอปฯ ที่นำ AI มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด5. เชียงใหม่ ในหัวข้อ การใช้ภาษากับ AI ให้เก่งแบบมีชั้นเชิง ตัวช่วยทำการบ้านแบบที่อาจารย์ก็จับไม่ได้! โดย โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล มาแชร์มุมมองความท้าทายของภาษาไทยในเรื่องโครงสร้างประโยคของภาษา วรรณยุกต์ คำแสลง โดยมี รศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาคภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังพัฒนา AI ให้เรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งเครื่องมือ AI ด้านภาษาจะช่วยในเรื่องการแปล เขียน วิจัย ฯลฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อไป6. ภูเก็ต ในหัวข้อ สร้างความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุดด้วย AI ในเบื้องหลังหนัง Sci-Fi แห่งปี พูดคุยกับ เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร ในมุมมองของผู้ศึกษาด้านการแสดงและกำกับภาพยนตร์ ว่านอกเหนือจากความตั้งใจในการสร้างภาพยนตร์แล้ว การนำ AI มาช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ จะช่วยให้ผลงานออกมาน่าตื่นเต้น และเพิ่มความน่าสนใจได้อีกมาก โดยมี คุณกอล์ฟ-ปวีณ ภูริจิตปัญญา ผู้กำกับชื่อดังที่มาแชร์ไอเดียการทำงาน โดยใช้ AI มามีส่วนสร้างภาพยนตร์ Sci-fi แห่งปี เช่นการใช้ Generative AI มาช่วยในการเปิดมุมมองใหม่ ๆ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการเขียนบท หรือการสร้างฉากโลกอนาคต พร้อมฝากข้อคิดในการใช้ AI ใช้เพื่อเพิ่มจินตนาการ แต่หัวใจหลัก ยังคงเป็นจิตวิญญาณของศิลปะและมนุษย์7. ชลบุรี ในหัวข้อ AI วัดฝุ่นสัญชาติไทย สู่ความภูมิใจระดับโลก โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ แสดงมุมมองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและความท้าทายของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และ คุณเอ็ม-ภัทราวุฒิ ภู่ทอง จาก GISTDA มาพูดคุยถึงปัญหาฝุ่น โดยภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจาก GISTDA คือการพัฒนานวัตกรรมด้วย AI เพื่อช่วยจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีการเช็คฝุ่นด้วยแอปฯ ตรวจเช็คสภาพอากาศ ที่พัฒนาโดย GISTDA ซึ่ง ใช้ดาวเทียมร่วมกับ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น8. สงขลา ในหัวข้อ AI กับวงการแพทย์ ผู้ช่วยหมอในโลกอนาคต ที่มีนักแสดงหนุ่มดีกรี นพ.จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค ร่วมแชร์ประสบการณ์และประเด็นที่อยากให้เกิดการพัฒนา โดยมี นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ ร่วมสนทนาถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยทำงานด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้แพทย์ช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างหมอกับคนไข้ลง รวมถึงการพัฒนา AI ที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อค้นหาเซลล์มะเร็ง การกลายพันธุ์ของมะเร็ง และการพัฒนา AI ที่ช่วยแปลงข้อมูลภาพหรือเสียงเป็นข้อความ เป็นต้นสำหรับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเรียนรู้โลก AI กับแบรนด์ซุปไก่สกัด ในแคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” สามารถติดตามดูคอนเทนต์ย้อนหลัง พร้อมร่วมทำแบบทดสอบเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล เพิ่มทักษะจากคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่ www.BRANDSBRAINCAMP.com และเตรียมความพร้อมด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาร์โนซีน ซึ่งเป็นไดเปปไทด์ ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Line official : @brandsworld และ Facebook : Brand’s World Thailand ( https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand