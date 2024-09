โดยมี ธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, พรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวประกาศภาพยนตร์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 32 โดยในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “แสงแห่งกันและกัน” ซึ่งไอเดียมาจาก “แสงแห่งศรัทธา” ที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษา และสอดส่องดูแล เปรียบได้ดั่ง “ความร่วมมือร่วมใจในกันและกัน” เพื่อก้าวไปสู่ “ยุคทอง” ครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปสำหรับงานแถลงข่าวสุพรรณหงส์ครั้งที่ 32 ประจำปี 2566 มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 17 สาขา นอกจากนี้ยังมี 4 รางวัลพิเศษ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ ( Lifetime Achievement Award ), รางวัล “ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ( Best Cultural Promotion Film ) และรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2566 (Most Popular Thai Film) ซึ่งรางวัลนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครองใจประชาชนมากที่สุด โดยผู้ชมสามารถโหวตรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม มหาชน สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 24.00 น. โดย 1 โหวต เท่ากับ 1 สิทธิ์ ผ่านลิงก์https://shop.line.me/@113qcgrqสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 32” ผ่านทางสถานีหลัก ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ตั้งแต่เวลา 21.00-22.30 น. และรับชมทางออนไลน์ได้ทางhttps://www.facebook.com/mpcthailand1.สะพานรักสารสิน 2216 จาก บริษัท ไผ่ร้อยกอ โปรดักชั่น จำกัด และ แม่เรียง ฟิล์ม2.ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ จาก บริษัท ไอยรา แอนนิเมชั่น แอนด์ สตูดิโอ จำกัด3.ทิดน้อย จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด4.ปรากฏการณ์ จาก โก๋ฟิล์ม5.เธอกับฉันกับฉัน จาก บริษัท จีดีเดช ห้าห้าเก้า จำกัด6.ปลายทางฝัน ฉัน..มีเธอ จาก บริษัท บลูม89 จำกัด7.Me and The Magic Door จาก บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จำกัด8.ขุนพันธ์ 3 จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด9.เกม/ล่า/ตาย จาก บริษัท อาริยา ฟิล์ม จำกัด10.รักได้แรงอก จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด11.บังเอิญรัก ข่อยฮักเจ้า จาก บริษัท บารามี สตูดิโอ จำกัด12.แสงกระสือ 2 จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด13.บ้านเช่า...บูชายัญ จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด14.เสือเผ่น๑ จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด15.อาตมาฟ้าผ่า จาก บริษัท ที แอนด์ บี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด16.หุ่นพยนต์ จาก บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด17.รักแรกโคตรลืมยาก จาก บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด18.ผีฮา คนเฮ จาก บริษัท สร้างหนัง โปรดักชั่น จำกัด19.เซียนหรั่ง เดอะมูฟวี่ จาก บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด20.เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน “I Rock You” จาก บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด21.ผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ ทองคำ+ปราณี จาก บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด22.The Last Breath of Sam Yan จาก บริษัท ฟองเมฆ จำกัด23.อีหนูอันตราย จาก บริษัท ทองคำ ฟิล์ม จำกัด24.ลอง ลีฟ เลิฟว์ จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด25.ดับแสงรวี จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด26.คุณตูบสายดาร์ก ปิดเมืองกัด จาก บริษัท พระนครฟิล์ม จำกัด27.มอนโด รัก I โพสต์ I ลบ I ลืม จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด28.นะหน้าทอง จาก บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด29.แมนสรวง จาก บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด30.ไปรษณีย์ 4 โลก จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด31.ปราณี จาก บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด32.บินล่าฝัน จาก บริษัท ยูเจ็ดสอง สตูดิโอ จำกัด33.ธีซิส อมตะพันธุ์สยอง จาก บริษัท ไร้ท์ บียอนด์ จำกัด34.กุมาร จาก บริษัท เฮาส์ออฟอัส จำกัด35.ของแขก จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด36.สัปเหร่อ จาก บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด37.นักรบมนตรา : ตำนานแปดดวงจันทร์ จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด38.14 อีกครั้ง จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด39.อยากตาย อย่าตาย จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด40.ธี่หยด จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด41.เพื่อน (ไม่) สนิท จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด42.เรดไลฟ์ รักละเลย จาก บริษัท แบรนด์ธิงค์ ซีนีม่า จำกัด43.นาค เรื่องเล่าจากชาวบ้าน จาก บริษัท ถนัดหนัง จำกัด44.มนต์ดำสั่งตาย จาก บริษัท ไร้ท์ บิยอนด์ จำกัด45.อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง จาก บริษัท คอมมอน มูฟ จำกัด46.ลับแลคำชะโนด จาก บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด47.4 Kings2 จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด48.สลิธ โปรเจกต์ล่า จาก บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด49.สมมติ จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด50.ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง จาก บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด51.100 วัน เกมอาฆาต จาก บริษัท ไตรโทน สตูดิโอ จำกัด52.อีสาน ซอมบี้ จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด53. อวสาน เนตรนารี จาก บริษัท พระนครฟิล์ม จำกัด54.แฟนฉัน ความทรงจำสีจาง1.รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)• สัปเหร่อ : บริษัท ไทบ้านสตูดิโอ จำกัด• เพื่อน (ไม่) สนิท : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด• เธอกับฉันกับฉัน : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด• ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง : บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด• ลอง ลีฟ เลิฟว์ บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด2. รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม (Best Director)• สัปเหร่อ : ธิติ ศรีนวล• เพื่อน (ไม่) สนิท : อัตตา เหมวดี• ขุนพันธ์ 3 : ก้องเกียรติ โขมศิริ• ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง : ปฏิภาณ บุณฑริก• เธอกับฉันกับฉัน : วรรณแวว-แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์3.รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)• 4Kings2 : อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอน กาเบรียล• 4Kings2 : สมพล รุ่งพาณิชย์• ธี่หยด : ณเดชน์ คูกิมิยะ• บ้านเช่า..บูชายัญ : ศุกลวัฒน์ คณารศ• สัปเหร่อ : ชาติชาย ชินศรี4.รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)• เธอกับฉันกับฉัน : ธิติยา จิระพรศิลป์• บ้านเช่า..บูชายัญ : นิษฐา จิรยั่งยืน• ลอง ลีฟ เลิฟว์ : อารยา เอ ฮาร์เก็ต• เรดไลฟ์ รักละเลย : สุพิชชา สังขจินดา• สมมติ : ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช5.รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)• 4Kings2 : สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร• 4Kings2 : สหัสชัย ชุมรุม• เพื่อน (ไม่) สนิท : พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ• ลอง ลีฟ เลิฟว์ : นพชัย ชัยนาม• ขุนพันธ์3 : ภาคิน คำวิลัยศักดิ์6.รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)• 4Kings2 : อินทิรา เจริญปุระ• บ้านเช่า..บูชายัญ : เพ็ญพักตร์ ศิริกุล• ธี่หยด : อริศรา วงษ์ชาลี• เรดไลฟ์ รักละเลย : กรองทอง รัชตะวรรณ• ลอง ลีฟ เลิฟว์ : รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง7.รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)• เพื่อน (ไม่) สนิท : อัตตา เหมวดี• สัปเหร่อ : ธิติ ศรีนวล• ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง : ปฏิภาณ บุณฑริก, คาลิล พิศสุวรรณ• เธอกับฉันกับฉัน : วรรณแวว-แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์• ลอง ลีฟ เลิฟว์ : ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ, พงษ์สรวง ตาชุบ8.รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)• เรดไลฟ์ รักละเลย : บุญยนุช ไกรทอง• เธอกับฉันกันฉัน : กฤษดา นาคะเกตุ• ขุนพันธ์ 3 : ปราเมศร์ ชาญกระแส• ทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง : เบญจมาภรณ์ รัตนเรืองเดช• แมนสรวง : ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช9.รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)• เพื่อน (ไม่) สนิท : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต• ขุนพันธ์3 : ปัญญ์สุนิตย์ อัศวินิกุล , เหมือนฝัน อุปถัมภ์• บ้านเช่า..บูชายัญ : ปนายุ คุณวัลลี• เธอกับฉันกับฉัน : มานุส วรสิงห์ และ เอกรินทร์ ทุ่งราช• ธี่หยด : ศราวุธ นะคะจัด10.รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound)• ขุนพันธ์3 : ปัญญสุนิตย์ อัศวินิกุล, ห้องบันทึกเสียงามอินทรา• ธี่หยด : เอลวิน ที จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด• บ้านเช่า..บูชายัญ : นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด• เธอกับฉันกับฉัน : นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด• 4Kings2 : วชิระ วงศาโรจน์ , บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด11.รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)• 4Kings2 : “ร้องไปกับฟ้า” โดย สมพล รุ่งพาณิชย์ Feat. ดี เจอร์ราร์ด• รักแรกโคตรลืมยาก : “รักแรก” โดย ธนนท์ จำเริญ• สัปเหร่อ : “ยื้อ” โดย ปรีชา ปัดภัย• ธี่หยด : “ที่เดินทางกลับมา” โดย ณรงค์วิทย์ เตชะธนวัฒน์• เพื่อน (ไม่) สนิท : “เพื่อน (ไม่) สนิท” โดย อ๊ะอาย 4eve, พิมมา Pixxi, แทด Atlas, กีต้าร์ New Country, อาโป 789 เทรนนี และ ฮาย เปเปอร์ เพลนส์12.รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)• เธอกับฉันกับฉัน : ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล• ขุนพันธ์3 : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน• บ้านเช่า..บูชายัญ : หัวลำโพงริดดิม• เพื่อน (ไม่) สนิท : หัวลำโพงริดดิม• รักแรกโคตรลืมยาก : ใจเทพ ร่าเริงใจ13.รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)• แมนสรวง : นักรบ มูลมานัส• ขุนพันธ์3 : ธนะ เมฆาอัมพุท• บ้านเช่า..บูชายัญ : อรรคเดช แก้วโคตร• เธอกับฉันกับฉัน : สองศักดิ์ กมุติรา• เรดไลฟ์ รักละเลย : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น14.รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)• แมนสรวง : กิจจา ลาโพธิ์ นักรบ มูลมานัส• ขุนพันธ์ 3 : นิรชรา วรรณาลัย• เธอกับฉันกับฉัน : กษิดิ์เดช สุนทรารชุน• ลอง ลีฟ เลิฟว์ : วิสาข์ คงคา• ธี่หยด : พราวเพลิน ตั้งมิตรเจริญ15.รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม : (Best Make Up Effect)• ธี่หยด : มีนา จงไพบูลย์, อัยมี่ อิสลาม, ศิวกร สุขลังการ, อาภรณ์ มีบางยาง, รุจิระ ไชยภัฏ• แมนสรวง : ภคนัฏฐ์ พูลสวัสดิ์, ธัมอาร์ต สตูดิโอ• แสงกระสือ 2 : คงกฤช ทองดี, ภัทราวุธ เชยชัยภูมิ• ขุนพันธ์3 : อาภรณ์ มีบางยาง• 4Kings2 : อาภรณ์ มีบางยาง16.รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษและยอดเยี่ยม (Best Visual Effect)• ขุนพันธ์3 : บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด• นักรบมนตรา ตำนานแปดดวงจันทร์ : ริฟฟ์ สตูดิโอ• เธอกับฉันกับฉัน : อหิงสกะ สตูดิโอ• มอนโด รัก I โพสต์ I ลบ I ลืม : ฮิว แมน ฟาร์ม และ เซอร์เรียล สตูดิโอ• สลิธ โปรเจกต์ล่า : บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ17.รางวัลสารคดียอดเยี่ยม• แฟนฉัน แด่ความทรงจำสีจาง : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด• Me and The Magic Door : บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จำกัด• The Last Breath of Sam Yan : บริษัท ฟองเมฆ จำกัด