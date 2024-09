BSL Clinic เปิดตัว AviClear เทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุด

ตั้งแต่เริ่มแรกเป้าหมายในการทำงานของคือ ความสุขที่จะรักษาคนไข้ให้หายจากโรคที่เรื้อรัง หรือรักษามานาน แต่ละปีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ BSL Clinic จึงมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้จากนานาประเทศ และนำสุดยอดเทคโนโลยีมาทำการรักษาคนไข้อยู่เสมอในวันนี้ BSL Clinic มาพร้อมเทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุดกับเครื่อง AviClear ที่ผลิตโดย บริษัท Cutera, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งมอบโดย นางสาววัลยา จิตตประสาทศีล ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจาก บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN) https://astracom.co.th ผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า 39 ปีAviClear เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะ มีความยาวคลื่น 1726 nm ที่สามารถทำการรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับความรุนแรง โดยเลือกจับเป้าหมายบริเวณต่อมไขมัน (Sebaceous Glands) อีกทั้งได้รับการรับรองจากทั้ง US FDA, Health Canada และ Thai FDA ที่สำคัญ คือ การรักษาด้วย AviClear รวดเร็วโดยใช้เวลาทำการรักษาเพียง 30 นาที จำนวน 3 ครั้ง แต่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนาน รวมถึงมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AviCool™ ช่วยปกป้องผิวจากความร้อน ทำให้รู้สึกสบายผิวระหว่างทำการรักษา เหมาะกับ Life Style ของคนไทยในปัจจุบันอีกด้วย เพราะทั้งรวดเร็วและสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ทันที ไม่ต้องพักฟื้นBSL Clinic เป็นคลินิกรักษาสิว ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ทำให้สิวลดลงได้อย่างปลอดภัย เพราะเรารักษาสิวจากต้นตอ ด้วยเทคนิคและนวัตกรรมเลเซอร์รักษาสิวที่ล้ำสมัย พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางเลือกใหม่สำหรับคนเป็นสิวกับ AviClear The Future of Clear Skin ที่ BSL Clinic เพื่อผิวที่ดีที่สุด#AMNgroup #Cutera #AviClear #BSLClinic