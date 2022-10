ลานอส เล่นใหญ่ แจกจริง “สิวหาย ได้รถ” พร้อมเปิดตัว LANOS ACNE COMPACT POWER แป้งพัฟลดสิวสูตรคุณหมอ

บริษัท ลานอส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ LANOS (ลานอส) สกินแคร์ของคนเป็นสิว แบรนด์คนไทยที่ขายคุณภาพมากว่า 7 ปี โดยผู้บริหารคนเก่ง คุณนิรมล ใบปกทอง กรรมการผู้บริหาร บริษัท ลานอส (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของสโลแกนฮิตติดแบรนด์ “สิวหายไม่ต้องจ่ายแพง” ทุ่มงบ จัดงาน LANOS FOR YOU (ลานอส ฟอร์ ยู) ฉลองความสำเร็จดันยอดขายทะลุเป้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่เอาใจคนเป็นสิว และการเผยโฉมผู้ชนะแคมเปญ “สิวหายได้รถยนต์” Season 3 ณ PEARL Bangkok แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางย่านอารีย์ งานนี้บอกเลยว่า LANOS เล่นใหญ่ แจกหนัก แจกจริง!คุณนิรมล ใบปกทอง กรรมการผู้บริหาร บริษัท ลานอส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ การจัดงาน LANOS FOR YOU (ลานอส ฟอร์ ยู) ถือเป็นการประกาศก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตัวแทน ว่า ผลิตภัณฑ์ JELLY MASK UP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยืนหนึ่งสำหรับคนเป็นสิวกับยอดขายกว่า 3 ล้านกระปุก รวมทั้งเป็นการขอบคุณลูกค้าและตัวแทนทุกคนที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้เราสามารถก้าวมายืนอยู่จุดนี้ได้ ในขณะเดียวกัน LANOS ก็พร้อมที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อ ตอบโจทย์แก้ปัญหาสำหรับคนเป็นสิวให้มากขึ้น ในงานจึงได้มีการเปิดตัว LANOS ACNE COMPACT POWDER (ลานอส แอคเน่ คอมแพค พาวเดอร์) แป้งพัฟสำหรับคนเป็นสิวสูตรคุณหมอ ที่มั่นใจว่าจะเป็นไอเท็มสุดปังสำหรับคนเป็นสิว และเพิ่มความมั่นใจในทุก ๆ วันให้ทุกคนได้เป็นอย่างดี”ภายในงาน “ดีเจนุ้ย” ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร รับหน้าที่พิธีกร พร้อมเหล่า Influencer แถวหน้าของเมืองไทยร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นัท นิสามณี นอกจากพกความสวย ความแซ่บตามแบบฉบับ นิสามณี แล้วยังรับหน้าที่สาธิตการแต่งหน้าสำหรับคนเป็นสิว พร้อมเผยเคล็ดลับเติมสวยแบบไร้สิว ร่วมด้วย เอแคลร์ จือปาก ,ไซร่า มิเรอล์ และ ฟลุ๊คกะล่อน ร่วมพูดคุยถึงความพิเศษที่ต่างก็เคยได้ใช้ JELLY MASK UP ของแบรนด์ LANOS กันมาแล้วจากนั้นพบกับการเปิดตัว LANOS ACNE COMPACT POWDER (ลานอส แอคเน่ คอมแพค พาวเดอร์) แป้งพัฟสำหรับคนเป็นสิวสูตรคุณหมอ ไอเท็มสุดปังที่ทุกคนต้องมี นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ผลิตมาเพื่อ คนเป็นสิว ผิวอ่อนแอ แต่จำเป็นต้องแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นสิวยังไงก็ต้องออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจที่สุด!!LANOS ACNE COMPACT POWDER แป้งพัฟสำหรับคนเป็นสิวสูตรคุณหมอ เหมาะกับคนเป็นสิว ผิวแพ้ง่าย ใช้ได้ทุกสภาพผิว ใช้แล้วรับรองว่าผิวสวย เรียบเนียน ดูเป็นธรรมชาติ เน้นคุมมันได้อย่างมั่นใจ หมดกังวลปัญหากระตุ้นให้เกิดสิวเพิ่ม ด้วยคุณสมบัติแป้งพัฟผสมรองพื้นเนื้อบางเบา ที่ได้รับการคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรง จึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มกลืนไปกับผิวทั้ง 3 เฉด ตอบโจทย์ทุกสีผิวอย่างแน่นอนปิดท้ายด้วยหัวใจหลักของงานวันนี้ กับการเปิดตัว ผู้ชนะแคมเปญ สิวหายได้รถยนต์ Season 3 แคมเปญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาสิวทุกคน ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพื่อแก้ปัญหาสิวอย่าง LANOS JELLY MASK UP (ลานอส เจลลี่ มาร์ก อัพ) มาส์กเจลลดสิว สารสกัดหลักจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิค นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคุณสมบัติสุดพิเศษ สามารถแก้ปัญหาสิวได้อย่างเห็นผลลัพธ์ชัดเจน ผ่านการใช้จริง รีวิวจริง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและผลลัพธ์หลังการใช้สินค้าในแบบฉบับที่เป็นตัวเองตลอดระยะเวลาที่ร่วมแคมเปญ โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร LANOS และตัวแทนจำหน่ายร่วมตัดสิน งานนี้สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการพอสมควร โดยผลลัพธ์จากทุกรีวิวนั้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ไม่อุดตัน ไม่ดันสิว จึงต้องมาตัดสินกัน ในส่วนที่มีจุดบกพร่องน้อยที่สุด ซึ่งผู้ชนะแคมเปญ สิวหายได้รถยนต์ Season 3 ได้แก่ คุณโนจิเม๊ะ เปียะผะ (มีมี่) รับรถยนต์ Suzuki CELERIO ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีLANOS ถือเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกในออนไลน์ที่กล้าทุ่มแจกรถยนต์ให้คนเป็นสิว แถมกล้าการันตีว่า “ใช้แล้วแพ้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน”พิเศษล็อตแรกของการเปิดตัว มีโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดพิเศษมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official : Lanos Thailand – เพจหลักเจ้าของแบรนด์ รวมไปถึงช่องทางอื่น ๆ อย่าง Line Official Account: @lanos99 และ Instagram: @lanos_ceo