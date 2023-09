ไอคอนสยาม เนรมิตพื้นที่ Quality Time “ICONVILLE” ชั้น 5 ศูนย์รวมความสุข ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว

ห้องอาหารกับโซนคาเฟ่ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกคน ได้แก่ Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) ขนมเพรทเซลแสนอร่อย ที่มีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้เลือก ทั้งเพรทเซลคาว และเพรทเซลหวาน, Cold Stone Creamery (โคล สโตน ครีมเมอรี่) ไอศกรีม พรีเมียมสัญชาติอเมริกา เนื้อเหนียว รสชาติเข้มข้น และ พิเศษฉลองการเปิดสาขาใหม่ที่ไอคอนสยาม ทาง Auntie Anne’s Pop Up Store และ Cold Stone Creamery มัดรวมเอกลักษณ์ความอร่อยสร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเมนูที่เป็น Best Seller ของทั้ง 2 แบรนด์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว กับ 3 เมนูพิเศษที่นี่ทีเดียว ได้แก่ Almond Pretzel Caramel Latte Ice Cream, Lemonade Cheesecake Ice Cream และ CCB Sweet Cream Ice Cream

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดพื้นที่ใหม่ตั้งอยู่ชั้น 5 ไอคอนสยาม พื้นที่ Quality Time สำหรับทุกคนในครอบครัว ออกแบบขึ้นภายใต้ความตั้งใจสำคัญที่จะสร้าง Family Space ด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ให้ทุกมิติเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ เพื่อทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับพื้นที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือเด็กๆ ที่มองหาจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มตัวเองทันทีก้าวเข้าสู่ “ICONVILLE พื้นที่ Quality Time สำหรับทุกคนในครอบครัว” จะได้พบกับความครบครันที่หลากหลาย ซึ่งถูกจัดสรรตามฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในบ้าน อาทิ ห้องนั่งเล่นกับพื้นที่ผ่อนคลายที่เราจะได้ใช้เวลากับลูกน้อย พร้อมของเล่น ของใช้พัฒนาการเด็ก พบกับแบรนด์ ABC The Baby (เอบีซี เดอะเบบี้) ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวให้ช็อปได้อย่างสนุกกับของเล่นของใช้สำหรับเด็ก และของใช้สำหรับคุณแม่ ครบครันด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ และอุปกรณ์ตัวช่วยของคุณแม่และคุณลูก Beaba (เบบบา ) อีกหนึ่งแบรนด์ที่พ่อแม่และเด็กๆ จะต้องชอบกับสินค้าเด็กคุณภาพระดับพรีเมียม และยังครบครันกับเครื่องนึ่งปั่นอาหารสำหรับเด็กที่ทางแบรนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกับประสบการณ์ตั้งแต่ปี 1989 Babybotte (เบบี้โบเต้) แบรนด์รองเท้าเด็กจากฝรั่งเศสที่แพทย์แนะนำว่าเด็กควรใส่ตั้งแต่เริ่มเกาะยืน เพราะด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถันกับประสบการณ์กว่า 80 ปีทำให้เข้าใจทุกสรีระของเด็กทุกวัย ดังนั้นเด็กจะเดินดี เดินสวย และไม่มีปัญหาการยืนในระยะยาว การันตีได้จากการได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ดูแลเรื่องรองเท้าให้ราชวงศ์ Monaco ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะสำหรับสายสุขภาพแนะนำร้าน GENEUS DNA x GATTA Café (จีเนียส ดีเอ็นเอ X แกตตาคาเฟ่) คาเฟ่สุดชิคที่รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษเฉพาะบุคคลผ่านผลตรวจ DNA จาก Geneus DNA การดูแลสุขภาพระดับ DNA ไปกับเทคโนโลยีพิเศษที่ปลอดภัยที่สุดแต่หากใครไม่มีผลการตรวจ ก็สามารถแวะเข้ามาทานกาแฟสุดชิคนี้ได้เช่นกัน และ Yugen (ยูเก็น) แบรนด์เครื่องหอม ที่ใช้ส่วนผสมสุดพิเศษจากธรรมชาติที่ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดสารพิษเจือปนตลอดทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบ้าน และคนที่คุณรักได้ในทุกวัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เติมเต็มความสุขด้วยการร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน กับร้านภูฟ้า สาขาที่ครบที่สุดและพร้อมที่สุดสำหรับสินค้าทุกประเภทจากชาวบ้านทั่วประเทศอีกด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบเมนูไข่ หรือเป็น Egg Lover ชวนมาลิ้มรส Egg Desu (เอ้ก เดซ) ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ที่รังสรรค์เมนูไข่ให้ออกมาหน้าตาชวนรับประทาน และหลากหลายความอร่อย ถูกใจทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่แน่นอน แต่หากเป็นสายขนม ต้องปักหมุดกับร้าน “ERR Modern Taiwanese Dessert” (เออ โมเดิร์น ไต้หวันนีส ดิเซิร์ท) คาเฟ่ขนมหวานสูตรต้นตำรับจากไต้หวันแท้ ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูกว่า 80 ชนิด ให้ได้เลือกทานกันตามใจชอบห้องครัวกับสินค้าภายใต้แบรนด์ดังมากมายที่ยกทัพมาวางเรียงรายให้ได้เลือกกันแบบจุใจ อาทิ Le Creuset (เลอ ครูเซ) แบรนด์เครื่องครัวสัญชาติฝรั่งเศสที่อยู่คู่ครัวมานานร่วมศตวรรษ ด้วยคุณภาพชั้นเลิศและดีไซน์ระดับพรีเมียมจึงได้รับความนิยมและจำหน่ายมากว่า 60 ประเทศทั่วโลก, Smeg (สเมก) เทคโนโลยีเรื่องเครื่องครัวจากประเทศอิตาลีที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำอาหารทั้งด้านคุณภาพและดีไซน์ห้องแต่งตัวกับพื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับสินค้าแฟชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ในการดูสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า นำโดย DragCura (แดร็กคูรา) อุปกรณ์ Oral Care ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม ผ่านการดีไซน์และรับรองโดยทันตแพทย์ทั่วโลก O'right (โอไรท์) แบรนด์ความงามจากไต้หวัน ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของโลกที่ได้รับการรับรอง Zero Carbon จาก SGS ที่เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวพรรณ แต่ยังทุ่มเท รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน , Dr.Pong (ดอกเตอร์พงศ์) สกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่าย ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างสรรค์สกินแคร์สำหรับผิวคนไทย สำหรับโซนเสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยมีแบรนด์ไฮไลต์มาร่วมสร้างสีสันให้การแต่งตัวเป็นเรื่องสนุก อาทิ NooYoo (นูยู) จำหน่ายเครื่องประดับเกรดพรีเมียมแบบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการระคายเคือง และยังให้บริการเจาะหูด้วย, Ravipa (ระวิภา) เครื่องประดับดีไซน์มินิมอลที่อัดแน่นด้วยความหมายดีๆ ในดีไซน์ที่เรียบหรู และยังมีแบรนด์ที่จะมาช่วยเติมเต็มห้องแต่งตัวของสาวๆ ให้กลายเป็นโลกแห่งแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น MOS แบรนด์กระเป๋าโดยดีไซเนอร์คนไทย ที่ผลิตจากหนังงูแท้ทุกใบ, 12 VICTORY (12 วิคตอรี่) แบรนด์เครื่องประดับคริสตัล ตั้งแต่ต่างหู สร้อยคอนาฬิกา จนถึงแหวนที่หยิบจับมาใส่ได้ทุกวัน แมตช์ไปงานก็ได้, OPIUM กระเป๋าหนังจระเข้คุณภาพดีที่มาพร้อมดีไซน์หลากหลาย, Marco Polo (มาร์โค โปโล) แว่นตาหลากหลายคอลเลคชัน มีให้เลือกหลายสีหลากรูปทรง พร้อมกรอบแว่นที่ต่างสไตล์ให้แมตช์ได้อย่างสนุก, Bangkok Bootery The Exotic (บางกอกบู๊ทเทอร์รี่ ดิ เอ็กโซติก) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเครื่องหนังจระเข้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือมานานกว่า 82 ปี ทำให้ BANGKOK BOOTERY ได้รับความนิยมจากผู้ใช้กระเป๋าหนังจระเข้มาจนถึงทุกวันนี้Jetriya (เจติยา) แบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างตามผู้สวมใส่ ตั้งแต่ผ้าลินินและผ้าฝ้ายคุณภาพสูงจากธรรมชาติ ร่วมค้นพบความสุขที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บนพื้นที่แห่งใหม่ “ICONVILLE พื้นที่ Quality Time สำหรับทุกคนในครอบครัว” ชั้น 5 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICONSIAM