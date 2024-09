บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับภูมิภาค พร้อมขานรับการเติบโตของตลาด เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ A Tailored Approach to Hospitality ชูแบรนด์ ชามา (Shama) เป็นเรือธง ชิงส่วนแบ่งตลาดเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่กำลังมาแรงทั้งในไทยและต่างประเทศกว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู มุ่งมั่นเดินหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและการบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงจนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการของภูมิภาค และยังสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิค ผ่านหลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดเป้าหมาย อาทิ แบรนด์อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ที่สามารถตอบสนองความต้องการอันแตกต่างของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมมอบความประทับใจอย่างสูงสุดด้วยมาตรฐานการให้บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด้านการต้อนรับที่เป็นเลิศในเอเชียเข้ากับความแม่นยำทางธุรกิจระดับโลกได้อย่างลงตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เผยถึงความสำเร็จว่า“ด้วยคำมั่นสัญญา 'A Tailored Approach to Hospitality' ที่ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยึดมั่นมาตลอดในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในแง่มุมของการอุทิศตนเพื่อมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเหนือระดับแก่ผู้เข้าพัก รวมถึงการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรขององค์กร โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี และความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ทำให้ไม่เพียงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าในการร่วมสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน โดยปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ภายใต้ 4 แบรนด์หลักรวมกัน 46 โครงการ ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย จีนรวมถึงฮ่องกง บังกลาเทศ ศรีลังกา และลาว โดยมีแผนขยายการลงทุนให้มีโรงแรมและที่พักภายใต้การบริหารมากกว่า 50 แห่งภายในปี 2568 และมุ่งไปสู่ 70 แห่งภายในปี 2571 ซึ่งจะเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงครอบคลุมทั่วภูมิภาค”ทั้งนี้ด้วยตัวเลือกแบรนด์ที่หลากหลายทำให้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการด้านการพักอาศัยให้กับเหล่านักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อน ทั้งในรูปแบบการเข้าพักในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังมอบประสบการณ์ในการเข้าพักที่จะสร้างความประทับใจภายใต้คาเรคเตอร์ที่แตกต่างกันของแต่ละแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น อาทิ อมารี (Amari) แบรนด์โรงแรมที่มุ่งมั่นรังสรรค์ให้ช่วงเวลาการเข้าพักเต็มไปด้วยความพิเศษในทุกมิติ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งที่เรียบหรู ที่ถูกสอดแทรกด้วยอัตลักษณ์ร่วมสมัยของแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว และสอดคล้องเข้าด้วยกันด้วยจิตวิญญาณการต้อนรับแบบตะวันออกที่อบอุ่นสดใส ประทับใจในทุกรายละเอียด เข้าใจทุกความต้องการ ทั้งการพักผ่อนสบายๆ ในวันหยุด หรือการประชุมธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทำเลที่ตั้งโรงแรมครอบคลุมทั้งเมืองชายทะเลตลอดจนเมืองใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา โอโซ่ (OZO) แบรนด์โรงแรมคอนเซปต์สนุกๆ ที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มแบบไร้ขีดจำกัดให้กับผู้เข้าพัก โอโซ่ เปรียบได้กับ ‘สนามเด็กเล่น’ ที่พร้อมจุดประกายและตอบรับทุกโจทย์ความสนุก ถูกถ่ายทอดผ่านดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวในทุกรายละเอียด ผสานเข้ากับความเรียบง่ายที่ใช้งานได้จริง และความสดใสมีชีวิตชีวาของสถานที่ และพลังงานความสนุกของเหล่าพนักงานผู้คอยให้บริการที่โอโซ่ทุกคนชามา (Shama) แบรนด์ที่พักอาศัยในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ เหมาะสำหรับการเข้าพักทั้งในระยะยาว รวมถึงระยะสั้น มีขนาดห้องพักที่กว้างขวาง ได้รับการออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์การพักอาศัยทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักธุรกิจที่เดินทางท่านเดียวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ชามา มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันและการให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานระดับโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดย ชามา แต่ละแห่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักอาศัย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังมี ชามา โซเชียล คลับ (Shama Social Club) ไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่จะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าพัก ซึ่งจะช่วยให้นักเดินทางรู้สึกถึงความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่พวกเขาอยู่ สำหรับ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) แบรนด์โรงแรมหรูที่เป็นเสมือนบ้านแสนสวยหลังที่สองใจกลางกรุงเทพฯ นำเสนอห้องพักทั้งรูปแบบเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ และคอนโดมิเนียมหรู ที่สวยงามคลาสสิกเหนือกาลเวลา โอบล้อมด้วยสวนกว้างใหญ่เขียวขจี ให้บรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย แต่ยังคงความสะดวกสบายสำหรับทุกการเดินทาง นอกจากนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ทั้ง สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ maai, Prego, Amaya, Chom Sindh และ Nila โดยทุกแบรนด์ล้วนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างโดดเด่น“ปีที่ผ่านมา ชามาถือเป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่นอย่างมากของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ด้วยจำนวนที่พักมากกว่า 2,500 ยูนิต จากทั้งหมด 20 แห่ง โดยเฉพาะประเทศไทยมีการเติบโตถึง 200% ใน 5 ปี ขณะที่ในฮ่องกง ชามาถือเป็นผู้นำด้านบริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ระดับนานาชาติอันดับ 1 โดยมีจำนวนที่พักในฮ่องกง 7 แห่ง ซึ่งด้วยแนวโน้มความนิยมในการมองหาที่พักอาศัยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีแผนที่จะขยายแบรนด์ ชามา เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ไปยังอีกหลายแห่งตามหัวเมืองใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 1- 3 ของปี 2567 นี้ ได้เปิด ชามา ฮับ เฉียนถั่ง หางโจว ประเทศจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China) ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hongkong) และ ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเชีย (Shama Suasana Johor Bahru, Malaysia) และยังเตรียมเปิด ชามา เมดินี ประเทศมาเลเซีย (Shama Medini, Malaysia) ในช่วงปลายปีที่จะถึง โดย ชามา ระยอง (Shama Rayong) พร้อมจะเปิดให้บริการในช่วงปี 2570 ”ชามา (Shama) นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ภายใต้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันแบรนด์ชามาเปิดให้บริการครอบคลุมในหลากหลายประเทศ ได้แก่ ในประเทศไทย 6 แห่ง ฮ่องกง 7 แห่ง จีน 5 แห่ง มาเลเซีย 2 แห่ง และออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจสร้างแบรนด์ชามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของนักเดินทางที่มองหาที่พักอาศัยระยะยาวที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยยะ ทั้งนี้นอกจากแบรนด์ชามา ซึ่งเป็นที่พักแบบเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์แล้ว ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์อมารี โอโซ่ รวมถึง โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ด้วยเช่นกัน โดยในเร็วๆ นี้ เตรียมเปิด อมารี โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และอมารี เวียงจันทน์ ประเทศลาว และยังได้นำ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งในคอลเลคชั่นของ ของ Small Luxury Hotels of the World (SLH) อีกด้วย