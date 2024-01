ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวแบรนด์ ชามา แห่งแรกในมาเลเซีย พร้อมเปิดตัว “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู”

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู โดยมีแบรนด์ภายใต้การดูแลที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิแบรนด์ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ทำพิธีลงนามสัญญาร่วมกับ UMLand Bhd. สำหรับโครงการ “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) และนับได้ว่าเป็นการเปิดตัวแบรนด์ชามา (Shama) ซึ่งเป็นแบรนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การดูแลของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ครั้งแรกในประเทศมาเลเชียอีกด้วยนอกจากนี้ยังถือได้ว่าประเทศมาเลเซียนับเป็นประเทศแรกนอกเหนือจากประเทศไทยที่มีแบรนด์ภายใต้การดูแลของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ครบทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) และชามา (Shama) ในความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เองยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการเดินหน้าขยายการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคงและแข็งแรงภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างชัดเจนพิธีลงนามสัญญา “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่โรงแรมอมารี กัวลาลัมเปอร์ (Amari Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr. Dennis Ng Yew Khim, Group Managing Director บริษัท UMLand Bhd. หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินชั้นนำของมาเลเซีย และนาย ยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นตัวแทนองค์กรในการลงนามในพิธี โดยการเปิดตัว ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู (Shama Suasana Johor Bahru) ถือเป็นความร่วมมือครั้งที่ 2 ระหว่างออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ UMLand Bhd. นับจากการเปิดตัวโรงแรมระดับห้าดาวอย่าง อมารี ยะโฮร์ บาห์รู (Amari Johor Bahru) ไปเมื่อปี 2560แบรนด์ชามา (Shama) เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความมุ่งมั่นในการให้บริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์ ชามา ถูกออกแบบมาอย่างร่วมสมัยและมีสไตล์ที่โดดเด่น ด้วยขนาดห้องพักที่กว้างขวางจึงทำให้ผู้เข้าพักสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีชีวิตชีวาและสะดวกสบายเสมือนอยู่บ้านของตน รวมทั้งทำเลที่ตั้งของ ชามา (Shama) ยังถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าพักอาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ ชามา (Shama) ยังมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความรู้สึกคุ้นเคยและความเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าพัก เพื่อเปลี่ยนจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคยดังเช่นคนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความรู้สึกที่เปรียบประหนึ่ง ชามา คือบ้านของพวกเขาทุกคน“ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยย่านใจกลางเมืองที่ผสมผสานการใช้ชิวิตที่อบอุ่นและความสะดวกสบาย ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันรวมถึงการบริการที่หรูหรามีระดับได้อย่างลงตัว โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี้ “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) ตั้งอยู่ติดกับ Zenith Lifestyle Centre ศูนย์กลางความบันเทิงชั้นนำของยะโฮร์บาห์รู ผู้เข้าพักสามารถเดินไปยังห้างสรรพสินค้า และเส้นทางท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Trail) ของยะโฮร์บาห์รูได้อย่างสะดวกสบาย “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักที่น่าจดจำให้ทั้งกับนักเดินทางเพื่อพักผ่อนและเพื่อธุรกิจ ด้วยทำเลที่ตั้งที่สะดวกและยอดเยี่ยมของที่พักอาศัยแห่งนี้ ผู้เข้าพักสามารถเดินทางมาได้โดยง่ายผ่านระบบขนส่งมวลชน และ CIQ (ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกันรถยนต์ รถประจำทาง และสถานีรถไฟ JB Sentral) รวมถึงการขับรถมาจากประเทศสิงคโปร์ด้วยระยะทางสั้นๆ เพียงเท่านั้นห้องสวีทที่ “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราและสะดวกสบาย ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางและห้องนอนที่แยกเป็นสัดส่วน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ตลอดจนห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าพักสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์การเข้าพักที่น่ารื่นรมย์ และน่าจดจำพร้อมความสะดวกสบายที่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านของตนเองและจากฐานรากของแบรนด์ ชามา (Shama) ที่ถูกสร้างขึ้นจากความเป็นส่วนหนึ่งของเป็นชุมชน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในช่วงสั้นหรือการเข้าพักระยะยาว ทุกคนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชามา โดยพื้นที่ต่างๆ จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยและเพื่อนบ้านได้มาใช้ในการผ่อนคลายและเชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ ชามา (Shama) ยังสนับสนุนให้ผู้เข้าพักได้ร่วมค้นพบเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของย่านชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและชุมชนโดยรอบที่พักอาศัย และถึงแม้ชามา (Shama) จะตั้งอยู่บนทำเลในกลางย่านที่พักอาศัยที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และรายล้อมไปสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่ชามา (Shama) ยังคงให้ความสำคัญกับความเงียบสงบเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนนี้ผ่านสัญลักษณ์บนโลโก้ของชามา (Shama)การขยายแบรนด์ ชามา (Shama) สู่ประเทศมาเลเซียนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการก้าวเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” โดยออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในการดูแลให้ได้มากกว่า 50 แห่งภายในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 44 แห่งในปัจจุบัน และมีครบ 70 แห่ง ภายในปี 2571 ทั้งนี้นอกจาก “ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู” (Shama Suasana Johor Bahru) แล้ว ในปี 2567 ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังมีแผนขยายธุรกิจในประเทศมาเลเชียอย่างต่อเนื่อง อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย โอโซ่ เมดินี (OZO Medini) และ ชามา เมดินี (Shama Medini) ซึ่งจะยังคงเป็นการได้รับความไว้วางใจจาก UMLand Bhd อีกครั้งในภาพ จากซ้ายไปขวา: Tun Musa Hitam ตำแหน่ง Chairman Emeritus บริษัท UMLand Bhd., Dennis Ng Yew Khim ตำแหน่ง Group Managing Director บริษัท UMLand Bhd., ยุทธชัย จรณะจิตต์ ตำแหน่ง CEO ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป, Harold Olaya Leon ตำแหน่ง SVP. Head of Operations ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.onyx-hospitality.com ติดตามบน Twitter: https://twitter.com/ONYXHospitality ติดตามบน Instagram: https://www.instagram.com/onyxhospitalitygroup/ ติดตามบน LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/onyx-hospitality-group/